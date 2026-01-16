10 bin öğretmen için Akademi merkezleri açıklandı!
Bakan Tekin: Kademe geçişleriyle ilgili değişiklik gündemde yok
Özel hastane 'otopark'ları mevzuat gereği ücretsiz olmalı!
Site sakinlerinin oluru alınmadan aidatlar artırılamayacak
Bayraktar: 2026 kendi gazımızın önemli miktarda artacağı bir yıl olacak
18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor
Trafik cezaları ağırlaştı: İşte kabul edilen 10 yeni madde
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı
Okullarda yarıyıl tatili için karne zili çalacak
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Kamu yatırımlarına bu yıl için 1,9 trilyon liralık ödenek ayrıldı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu. 15 kişinin testi pozitif çıktı
Bayraktar: Elektrikte ve doğal gazda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz
İslam Memiş'ten Altın ve Gümüş Uyarısı
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
2026 Yatırım Programı açıklandı: 13 bin projeye 1,9 trilyon lira ödenek
Bakan Tekin'den velilere: Karne notu her şey değil!
'Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar durduruldu' iddiaları yalanlandı
Fahiş aidat dönemi kapanıyor: Aidat artış yetkisi artık kat maliklerinde
CTE Personeli için yeni dönem: Görevde yükselme kuralları değişti
Meclis raporu hazır: Çocuklar için 15 yaş sınırı ve çocuk hattı önerisi
Marmara Cezaevi'nde Jandarmaya hakaret iddialarına resen soruşturma
Havacılıkta Cumhuriyet rekoru: 2025 yılı 247 milyon yolcuyla kapandı
Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL!
DMM'den 'CİMER' açıklaması: Velilerin öğretmen şikayetleri sahte!
Erdoğan'dan uyarı: Her telefon bir çeşit kumarhane haline geldi
Bakan Tunç açıkladı: 12. Yargı Paketi şubatta Meclis'e geliyor!
100 tam puanlı KPSS Türkiye Birincisi temizlikçi oldu
İmamoğlu'nun diploma davasında karar 15 gün içinde açıklanacak
Memur-Sen'den maaş gününde Hazine önünde 'seyyanen zam' talebi
Site sakinlerinin oluru alınmadan aidatlar artırılamayacak

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifine ilişkin, "Bundan sonra siteyle alakalı masrafların ve çalışmaların dökümünü site sakinleri kabul ettikten sonra aidatlara zam gelebilecek" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2026 11:31, Son Güncelleme : 16 Ocak 2026 11:32
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Komisyonda kabul edilmesinin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin gelişmesi, büyümesi ve vatandaşın güvenli konutlarda ve şehirlerde yaşaması için kanun ve yönetmeliklerin güncellenmesi gerektiğini, komisyon olarak bu alanda çalışmalar yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, "Yine bunun bir örneğini sergiledik ve önemli bir çalışma yaptık. Uzun süredir çalıştığımız, farklı kanunları ilgilendiren bir çalışmayı hayata geçiyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, yapı stokunun güçlendirilmesi ve depreme hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremleri hatırlatan Karaismailoğlu, "6 Şubat depremleri çok büyük bir ders oldu. İnşallah bu acı dersi bir daha yaşamamak için önemli tedbirler alıyoruz. Daha önce yapılarımızın güçlendirilmesi, yenilenmesiyle ilgili kolaylaştırıcı kanunları hayata geçirmiştik. Yine güncel gelişmelere göre yeniden hazırladığımız kanun metnimiz komisyondan geçti. İnşallah kısa zamanda Genel Kurulun gündemine gelecek." ifadelerini kullandı.

Kanun teklifiyle Tapu Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılacağını, kooperatiflerle ilgili sorunların ortadan kaldırılmasına ilişkin düzenlemelerin hayata geçirileceğini anlatan Karaismailoğlu, binaların ve işletmelerin yangın yönetmeliğine ilişkin de düzenlemenin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin konut inşa edileceğini hatırlatan Karaismailoğlu, kanun teklifinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ uhdesindeki işlerle ilgili çalışmalara da katkı yapacağını aktardı.

"Site aidatlarında astronomik rakamlar vardı"

Vatandaşların site aidatlarıyla ilgili kendilerine ilettiği önemli sorunlar olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, bu konuda da önemli bir düzenleme yaptıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Site aidatlarıyla ilgili sitede oturanların bilgisi olmadan aidat artışları oluyordu ve hakikaten site aidatlarında astronomik rakamlar vardı. Site aidatı, o sitede yapılan masrafların toplamıyla alakalı bir şey. Bundan sonra siteyle alakalı masrafların ve çalışmaların dökümünü site sakinleri kabul ettikten sonra aidatlara zam gelebilecek veya site aidatlarıyla ilgili ödemeler yapılacak. O yüzden artık site aidatlarının gerekçesinin iyi anlatılması ve bunların güncel bir şekilde toparlanarak sitede oturanların olurları alınmadıktan sonra aidatlara zam yapamayacaklar. İnşallah bundan sonra bu tür sıkıntıların ve şikayetlerin oldukça azalacağını tahmin ediyorum."

