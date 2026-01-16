Özel hastane 'otopark'ları mevzuat gereği ücretsiz olmalı!

Kanunen gelen hastaya ücretsiz olarak sunulması zorunlu olan otoparklar, hastanelerin yeni gelir kapısı oldu. Öyle ki saati 400 TL'den ücret alan da var vale hizmeti sunarak daha yüksek bedeller çıkaran da... Her geçen gün artan bedeller karşısında vatandaşlar isyan ederken, özel hastaneler ise talebe yetişmediklerini o nedenle ek alan alarak bunu kiralamak zorunda kaldıklarını söylüyor.

YASAYA GÖRE ZORUNLU

Çevre Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan Otopark Yönetmeliği'nin 5'inci maddesine göre, "Ağız diş sağlığı merkezleri ve hastanelerde, üniversitelerde otopark ihtiyacının bina bünyesinde veya parselinde ya da bu yönetmelik kapsamında parselinde otopark teşkilinin mümkün olmaması halinde komşu parselde karşılanması zorunludur" ifadesi yer alıyor. Yani kanunen hastanelerin vatandaşlara otopark hizmetini sunması eğer yoksa da ek alan alması gerekiyor. Bu durumda özel hastanelerin öne sundukları gerekçeler de boşa düşüyor.

VALE HİZMETİ!

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre özel hastanelerin aldıkları otopark ücretleri ise artık vatandaşları çileden çıkarıyor. Öyle ki acilden girenden de ameliyat olup yatan hastadan da afaki ücretler alınıyor. Bu sorunları şikayet platformlarına da taşıyan vatandaşlar, şunları anlatıyor:

"Özel bir hastaneye geldim. Hasta insanları kayıt masası önünde sıraya dizip yaklaşık yarım saat ayakta beklettiler. Özel bir hastaneye bu kadar ücret öderken bu şekilde bir kayıt süreci yaşamak hem sağlık açısından hem de saygı açısından kabul edilemez. Ayrıca hastanenin otoparkını kullandığım için henüz 1 saat dolmamış olmasına rağmen 300 TL gibi fahiş bir ücret alındı. Fiş istemediğiniz sürece kesinlikle vermiyorlar, ısrarla talep edince fiş verildi ancak onun üzerinde de 'vale hizmeti' yazıyor."

ACİLDEN GİRİŞ YAPANA FATURA

Acilden giriş yapan bir başka vatandaş ise, "29.11.2025 tarihinde İstanbul Maltepe'de bulunan ... hastanesi önündeki otoparkta vale hizmeti için benden 350 TL ücret alındı. Hastane önü, acil ve polikliniklere gelen hastalar ve hasta yakınları için zorunlu olarak kullanılan bir alan olmasına rağmen, alınan bu yüksek otopark/vale ücretini hiçbir şekilde kanuni ve etik bulmuyorum" diyor.

YATAN HASTAYA DA ÇIKARDILAR

Çocuğu İstanbul'daki lüks bir özel hastanede ameliyat olan K. D., "16 Eylül'de ... Üniversitesi Hastanesi'nde kızımın ameliyatı için yatış yaptık ve üç gece hastanede kaldık. Bu süreçte aracımızı otoparkta tuttuk. Otopark ücretinin yatan hastalardan da alındığını öğrendik. Saatlik ücretin 200TL olduğu söylendi. Yatan hasta yakını olarak böyle bir uygulamanın olması bana çok mantıksız geldi; çünkü hastamızı dışarıya yürüterek götürmemiz mümkün değil ve zaten başka alternatifimiz yok" ifadelerini kullandı.

TALEBİN 10'DA BİRİNE DAHİ YETMİYOR

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Bahat, özel hastanelerin ücretsiz otopark alanlarının bulunduğunu belirterek, "Ancak sunulan alanın çok üzerine bir talep var. Dolayısıyla bu alan talebin 10'da birini dahi karşılamıyor. Biz hastanenin 3'te ikisini otopark alanı olarak ayırsak talebe ancak yetişiriz" dedi. Hastanelerin özellikle sabah saat 9.00 ile 13.00 arasında çok yoğun olduğunu vurgulayan Bahat, "O saatlerde yer bulmak imkansız. O nedenle bakanlığın zorunlu tuttuğu alanın dışında ücretli alan kiralıyoruz. Biz otopark işletmeyi bilmeyiz, bu alanı işletmecilere veriyoruz" diye konuştu. Hastanelerde yatan hastalar için kart verdiklerini aktaran Bahat, bu kişilerin otopark ücreti ödemediğini kaydetti.

FİŞİYLE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURUN

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Özel Hastaneler Yönetmeliğinin madde 8/1-d hükmüne göre belli bir sayıda araç için, özel hastanelerin uhdesinde otopark bulundurmak zorunda olduğu mevzuatla hüküm altına alınmış durumda. Ancak neredeyse Türkiye'deki bütün özel hastaneler bu kanunu görmezlikten geliyor. Şu anda hangi hastaneye giderseniz gidin özel hastanelerin otoparkları üçüncü şahıslara verilerek işletiliyor. Yani özel hastaneler buraları kiraya vererek ek gelir elde ediyor" dedi. Bunun suç olduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, "Eğer ki vatandaşlarımız bu şekilde işletilen hastane otoparklarına ücret ödemek durumunda kalırlarsa otoparka ödedikleri ücretlerin fişi ile birlikte sağlık hizmetlerinden faydalandıklarını gösteren belgeler ile Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat ederek haklarını arayabilirler. Özel hastanelerin otopark hizmetini üçüncü kişilere tevdi etmeden kendilerinin yürüttüğü ihtimalde de yine Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat edilebilir" ifadelerini kullandı.

BİRİM ALANI ARTIRILDI

Özel hastanelerin otopark ücretlerine dair artan şikayetlerin ardından yönetmelik güncellendi. 27 Aralık 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Yapıları-Hastaneler" başlığında hastaneler için öngörülen otopark birim alanı 75 metrekareden 85 metrekareye çıkarıldı. Bu artış, sağlık yapılarında araç yoğunluğu, hasta ve refakatçi sirkülasyonu ile acil durum erişimi gibi fiili ihtiyaçların mevzuata daha gerçekçi biçimde yansıtılması amacıyla hayata geçirildi.