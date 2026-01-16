10 bin öğretmen için Akademi merkezleri açıklandı!
10 bin öğretmen için Akademi merkezleri açıklandı!

Milli Eğitim Akademisi kapsamında alınacak 10 bin öğretmenin, branşlarına göre Türkiye genelinde belirlenen Eğitim Uygulama Merkezlerinde eğitim göreceği öğrenildi. En fazla kontenjan sınıf ve özel eğitim öğretmenliklerine ayrılırken, Ankara ve İstanbul akademi merkezleri öne çıktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ocak 2026 12:57, Son Güncelleme : 16 Ocak 2026 13:01
10 bin öğretmen için Akademi merkezleri açıklandı!

Milli Eğitim Akademisi kapsamında, öğretmen adaylarının mesleğe başlamadan önce alacağı uygulamalı eğitim süreci netleşiyor.

Bu kapsamda 10 bin öğretmen, Türkiye genelinde belirlenen Eğitim Uygulama Merkezlerinde (EUM) eğitim alacak.

Öğretmen adayları, branşlarına göre farklı akademi merkezlerine yerleştirilecek. Bazı branşlar birden fazla merkezde eğitim görürken, birçok branş için tek bir merkez belirlendi.

En yüksek kontenjan Sınıf Öğretmenliği ve Özel Eğitim branşlarına ayrıldı. Yabancı diller, okul öncesi, din kültürü, rehberlik, fen bilimleri, güzel sanatlar ve sayısal branşlar için de özel merkezler belirlendi.

İşte Branşlara Göre Akademi Merkezleri

Sınıf Öğretmenliği ve Özel Eğitim

  • Sınıf Öğretmenliği: 2.816 aday, Aksaray, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Ankara Varlık Nurettin Topçu EUM ve İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım EUM'da eğitim görecek.
  • Özel Eğitim Öğretmenliği: 1.798 aday, Gaziantep EUM, Ankara Yunus Emre EUM (Bağlum) ve İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım EUM'da eğitim alacak.

Yabancı Diller ve Okul Öncesi

  • Yabancı Diller: 843 aday, Kayseri EUM ve İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım EUM'da eğitim görecek.
  • Okul Öncesi Öğretmenliği: 653 aday, Sivas EUM'da eğitim alacak.

Din Kültürü, Rehberlik ve Fen Bilimleri

  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 762 aday, Ankara Varlık Nurettin Topçu EUM'da eğitim görecek.
  • Rehberlik: 603 aday, Ankara Yunus Emre EUM (Bağlum)'da akademi eğitimine katılacak.
  • Fen Bilimleri: 300 kontenjan, Ankara Kuzeykent Başöğretmen Atatürk EUM'da değerlendirilecek.

İstanbul'daki Branşlar

  • Türkçe, Sosyal Bilgiler, Coğrafya, Felsefe, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı: İstanbul Sultan Ahmet MTAL EUM'da eğitim görecek.
  • MTA Öğretmenliği (Lise): İstanbul Haydarpaşa MTAL'da eğitim alacak.

Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi

  • Müzik (Lise), Görsel Sanatlar ve Tiyatro: Ankara Merkez ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesindeki akademi merkezlerinde eğitim görecek.
  • Beden Eğitimi Öğretmenliği: Ankara Yunus Emre EUM (Bağlum) belirlendi.

Sayısal Branşlar

  • İlköğretim Matematik, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Teknoloji Tasarım ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri: Ağırlıklı olarak Ankara Kuzeykent Başöğretmen Atatürk EUM'da eğitim alacak.

