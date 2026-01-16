Hakimi kurtaran hükümlü çaycı konuştu: Kadın çığlığına kayıtsız kalamazdım
Cezaevinden çıktı, öğretmene saldırdı: O veli tutuklandı
Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor
OSB ve sanayi siteleri için 2026'da 34 milyar liralık kaynak ayrıldı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Cuma hutbesinde DAEŞ ve benzeri aşırı yapılara dikkat çekildi
10 bin öğretmen için Akademi merkezleri açıklandı!
Bakan Tekin: Kademe geçişleriyle ilgili değişiklik gündemde yok
Özel hastane 'otopark'ları mevzuat gereği ücretsiz olmalı!
Site sakinlerinin oluru alınmadan aidatlar artırılamayacak
Bayraktar: 2026 kendi gazımızın önemli miktarda artacağı bir yıl olacak
18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor
Trafik cezaları ağırlaştı: İşte kabul edilen 10 yeni madde
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı
Okullarda yarıyıl tatili için karne zili çalacak
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Kamu yatırımlarına bu yıl için 1,9 trilyon liralık ödenek ayrıldı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu. 15 kişinin testi pozitif çıktı
Bayraktar: Elektrikte ve doğal gazda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz
İslam Memiş'ten Altın ve Gümüş Uyarısı
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
2026 Yatırım Programı açıklandı: 13 bin projeye 1,9 trilyon lira ödenek
Bakan Tekin'den velilere: Karne notu her şey değil!
'Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar durduruldu' iddiaları yalanlandı
Fahiş aidat dönemi kapanıyor: Aidat artış yetkisi artık kat maliklerinde
CTE Personeli için yeni dönem: Görevde yükselme kuralları değişti
Meclis raporu hazır: Çocuklar için 15 yaş sınırı ve çocuk hattı önerisi
Marmara Cezaevi'nde Jandarmaya hakaret iddialarına resen soruşturma
Havacılıkta Cumhuriyet rekoru: 2025 yılı 247 milyon yolcuyla kapandı
Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL!
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yalçın, öğretmen atamalarından norm kadro sorununa, maaşların enflasyona yenilmesinden toplu sözleşme sistemine kadar kamu görevlilerinin yaşadığı yapısal sorunlara dikkat çekti.

Haber Giriş : 16 Ocak 2026 14:50, Son Güncelleme : 16 Ocak 2026 14:52
Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Ankara'da görev yapan basın kuruluşlarının temsilcileri, çalışma hayatı ve eğitim muhabirleriyle buluştu. Toplantıda kamu görevlileri ve emeklilerin ekonomik kayıpları, toplu sözleşme süreci, kamu personel sistemindeki yapısal sorunlar ve eğitim gündemindeki başlıklar ele alındı.

Basın emekçilerinin kamu görevlilerinin sorunlarına dikkat çekmesinin önemine vurgu yapan Yalçın, bu ilginin kamu çalışanları açısından büyük değer taşıdığını ifade etti.

"Öğretmen açığı sorunu devam ediyor"

Norm kadro fazlası öğretmenlere rağmen öğretmen açığının sürdüğünü belirten Yalçın, ücretli öğretmen sayısının bu durumun en açık göstergesi olduğunu söyledi. Eğitimin niteliğinin artırılması için okullarda boş ders kalmaması gerektiğini vurgulayan Yalçın, yeterli aday bulunmasına rağmen ihtiyaç kadar öğretmen ataması yapılmadığını dile getirdi.

"Dezavantajlı bölgeler için teşvik şart"

Öğretmen atamalarının büyük bölümünün dezavantajlı bölgelere yapıldığını belirten Yalçın, bu durumun deneyimli öğretmenlerin büyükşehirlerde yoğunlaşmasına neden olduğunu söyledi. Dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenlere ilave hizmet tazminatı verilmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, bunun sosyal adalet ve fırsat eşitliği açısından zorunlu olduğunu kaydetti.

"Norm kadro fazlası öğretmenler mağdur ediliyor"

Norm kadro fazlası öğretmenlerin, geçmişteki yanlış personel politikalarının sonucu olduğunu belirten Yalçın, resen yapılan atamaların aile birliğini ve öğretmenlerin sosyal hayatını olumsuz etkilediğini söyledi.

Öğrenci Gelişim Raporu eleştirisi

Öğrenci Gelişim Raporu uygulamasının öğretmenleri ağır bürokratik yük altına soktuğunu belirten Yalçın, bu raporların veliler için anlaşılır olmaktan uzak olduğunu ifade ederek, sadeleştirilmiş bir bildirim mekanizmasına dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Atama ve yer değiştirme yönetmeliği

Yeni Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin kalıcı çözümler üretmediğini savunan Yalçın, sürdürülebilir bir atama politikasına ihtiyaç olduğunu belirtti. Norm kadro esaslarının esnek hale getirilmesi ve dijital altyapının etkin kullanılması çağrısında bulundu.

Ek ders ve yardımcı personel vurgusu

Öğretmenler arasındaki ek ders ücreti adaletsizliğinin giderilmesi gerektiğini söyleyen Yalçın, okullardaki yardımcı personel açığının da kalıcı şekilde çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Akademik zam ve idari personel talebi

Yükseköğretimde akademik zam beklentisinin karşılanması gerektiğini belirten Yalçın, akademisyenlerin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesinin bilimsel üretim için zorunlu olduğunu söyledi. Üniversite idari personelinin yer değişikliği süreçlerinde yaşadığı sorunlara da dikkat çekti.

"Maaşlar enflasyona yenildi"

Son iki yılda yapılan maaş artışlarının büyük ölçüde enflasyonun gerisinde kaldığını ifade eden Yalçın, gelir vergisi uygulamalarının da maaşları erittiğini söyledi. Kira artışlarının özellikle büyükşehirlerde memurlar için ciddi bir geçim sorunu oluşturduğunu belirtti.

"Hakem sistemi sorun üretiyor"

4688 sayılı Kanun ve hakem sisteminin yapısal sorunlar barındırdığını savunan Yalçın, toplu sözleşme süreçlerinde kamu görevlilerinin ciddi kayıplar yaşadığını ifade etti. Kamu personel sistemi ve ücretlerde kapsamlı bir reforma ihtiyaç olduğunu vurguladı.

"Amacımız kamu görevlilerinin hakkını korumak"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yalçın, sendika olarak amaçlarının sistemi geliştirmek ve kamu görevlilerinin haklarını güvence altına alacak bir mevzuat zemini oluşturmak olduğunu söyledi.

