'TBMM'de stajyer kız öğrencilere istismar' davasında tutukluluğa devam kararı

"TBMM'de stajyer kız öğrencilere istismar" iddiasına ilişkin davada 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme, tutuklu 4 sanığın mevcut halinin devamına, tutuksuz sanık Ramazan Çetin hakkında verilen adli kontrol şartlarının kaldırılmasına hükmetti.

16 Ocak 2026 15:06, Son Güncelleme : 16 Ocak 2026 15:46
'TBMM'de stajyer kız öğrencilere istismar' davasında tutukluluğa devam kararı

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar İbrahim Beşlioğlu, Durmuş Uğurlu, Recep Seven ve Halil İlker Güner ile tutuksuz sanık Ramazan Çetin ve taraf avukatları katıldı. Mağdurlardan bazıları da aileleriyle duruşmayı takip etti.

Mahkeme Başkanı, duruşma salonunun yetersizliği sebebiyle basın mensupları ve izleyicilerin salona alınmayacağını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre tutuklu sanık İbrahim Beşlioğlu, 14 senedir Meclis'te çalıştığını belirterek, ilk defa böyle bir şey yaptığını, çok pişman olduğunu ve fiziksel bir temasta bulunmadığını anlattı.

Beşlioğlu, canı sıkıldığı için stajyere mesaj attığını, kendini çok kötü hissettiğini ve pişman olduğunu dile getirerek, kötü bir amacının bulunmadığını savundu.

Tutuklu sanık Durmuş Uğurlu ise mağduru tutarak kendisine çekme sebebinin iş yapmadığı için uyarı amacı taşıdığını, cinsel bir amacının olmadığını, mağduru araştırmadığını, iş dışında bir iletişim de kurmadığını beyan etti.

Tutuklu sanık Recep Seven de mağdurla hiçbir samimiyetinin olmadığını, tokalaşırken herhangi bir yanlış harekette bulunmadığını, kendine iftira atıldığını öne sürdü.

Tutuklu sanık Halil İlker Güner, üzerine atılı cinsel istismar suçunu kabul etmediğini, bahsi geçen mesajları attığını fakat mesajların taciz olduğunu düşünmediğini belirtti.

Güner, stajı bittikten sonra mağdurla mesajlaştığını, onun da mesajlara cevap verdiğini anlatarak, attığı mesajların arkadaşça olduğunu, fiziksel temasta bulunmadığını ve attığı mesajların yanlış anlaşılma ihtimaline karşı silmesini istediğini savundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin zan altında bırakıldığını, cinsel saiklerinin olmadığını, maddi ve manevi zarara uğratıldıklarını belirterek, tahliye talep etti.

Söz alan TBMM Hukuk Hizmetleri Başkanı, üç sanık hakkında ihraç kararı verildiğini, diğer sanıkların ise soruşturmasının sürdüğünü belirterek, "Meclis Başkanımız bu konuyu dikkatle takip etmemizi istedi. Gazi Meclisimizin bu şekilde konu edilmesi çok üzücüdür. Bu yüzden suçtan zarar görmüştür. Katılma talebinin kabul edilmesini istiyoruz." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına, tutuksuz sanık Ramazan Çetin hakkında verilen adli kontrol şartlarının kaldırılmasına hükmetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katılma talebini kabul eden mahkeme, TBMM'nin katılma talebi için kararın celse arasında verileceğini bildirdi.

Duruşma 9 Şubat'a ertelendi.

- İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden, olay tarihinde 18 yaşından küçük dört mağdurun TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde Meclis lokantasında çalışan Halil İlker Güner, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu, Ramazan Çetin ve Recep Seven tarafından taciz edildikleri iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İddianamede, mağdurlara yönelik kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak, eğitici öğretici yükümlülüğü olan kişilerden olması nedeniyle bahse konu zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz suçunun işlendiği belirtilmişti.

Sanıklar hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

