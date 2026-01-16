MEB, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere 'Yarıyıl Tatil Yolculuğum' etkinlik kitabı hazırladı

Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Benzinde tabela yeniden değişiyor: Bu sefer indirim geliyor!
Benzinde tabela yeniden değişiyor: Bu sefer indirim geliyor!
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Hakimi kurtaran çaycı konuştu: Kadın çığlığına kayıtsız kalamazdım
Hakimi kurtaran çaycı konuştu: Kadın çığlığına kayıtsız kalamazdım
Cezaevinden çıktı, öğretmene saldırdı: O veli tutuklandı
Cezaevinden çıktı, öğretmene saldırdı: O veli tutuklandı
Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor
Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor
OSB ve sanayi siteleri için 2026'da 34 milyar liralık kaynak ayrıldı
OSB ve sanayi siteleri için 2026'da 34 milyar liralık kaynak ayrıldı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Cuma hutbesinde DAEŞ ve benzeri aşırı yapılara dikkat çekildi
Cuma hutbesinde DAEŞ ve benzeri aşırı yapılara dikkat çekildi
10 bin öğretmen için Akademi merkezleri açıklandı!
10 bin öğretmen için Akademi merkezleri açıklandı!
Bakan Tekin: Kademe geçişleriyle ilgili değişiklik gündemde yok
Bakan Tekin: Kademe geçişleriyle ilgili değişiklik gündemde yok
Özel hastane 'otopark'ları mevzuat gereği ücretsiz olmalı!
Özel hastane 'otopark'ları mevzuat gereği ücretsiz olmalı!
Site sakinlerinin oluru alınmadan aidatlar artırılamayacak
Site sakinlerinin oluru alınmadan aidatlar artırılamayacak
Bayraktar: 2026 kendi gazımızın önemli miktarda artacağı bir yıl olacak
Bayraktar: 2026 kendi gazımızın önemli miktarda artacağı bir yıl olacak
18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor
18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor
Trafik cezaları ağırlaştı: İşte kabul edilen 10 yeni madde
Trafik cezaları ağırlaştı: İşte kabul edilen 10 yeni madde
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı
Okullarda yarıyıl tatili için karne zili çalacak
Okullarda yarıyıl tatili için karne zili çalacak
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Kamu yatırımlarına bu yıl için 1,9 trilyon liralık ödenek ayrıldı
Kamu yatırımlarına bu yıl için 1,9 trilyon liralık ödenek ayrıldı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu. 15 kişinin testi pozitif çıktı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu. 15 kişinin testi pozitif çıktı
Bayraktar: Elektrikte ve doğal gazda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz
Bayraktar: Elektrikte ve doğal gazda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz
İslam Memiş'ten Altın ve Gümüş Uyarısı
İslam Memiş'ten Altın ve Gümüş Uyarısı
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
2026 Yatırım Programı açıklandı: 13 bin projeye 1,9 trilyon lira ödenek
2026 Yatırım Programı açıklandı: 13 bin projeye 1,9 trilyon lira ödenek
Bakan Tekin'den velilere: Karne notu her şey değil!
Bakan Tekin'den velilere: Karne notu her şey değil!
'Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar durduruldu' iddiaları yalanlandı
'Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar durduruldu' iddiaları yalanlandı
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere 'Yarıyıl Tatil Yolculuğum' etkinlik kitabı hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yarıyıl tatilini daha verimli geçirmelerini desteklemek amacıyla "Yarıyıl Tatil Yolculuğum" etkinlik kitabı hazırlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2026 17:11, Son Güncelleme : 16 Ocak 2026 17:23
Yazdır
MEB, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere 'Yarıyıl Tatil Yolculuğum' etkinlik kitabı hazırladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yarıyıl tatili sürecini verimli ve nitelikli biçimde geçirebilmelerini desteklemek amacıyla Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlik kitabı, ailelerin ev ortamında çocuklarıyla uygulayabilecekleri etkinlikleri içeriyor.

Yarıyıl tatilinde öğrenme süreçlerinin tamamen kesintiye uğramaması ve günlük yaşamla bütünleşik biçimde sürdürülebilmesi hedeflenerek hazırlanan etkinlik kitabı ile özel eğitim öğrencilerinin günlük yaşam becerilerinin desteklenmesi, aile içi etkileşimlerinin güçlendirilmesi, dikkat ve algı süreçlerinin canlı tutulması, hareket ve sanat yoluyla kendilerini ifade edebilmelerine imkan sağlanması amaçlanıyor.

- Kitapta, ailelere yönelik açık, sade ve yönlendirici bir dil kullanıldı

"Yarıyıl Tatil Yolculuğum" kitabının içeriğinde günlük yaşam becerilerine yönelik etkinlikler, masa başı üretim çalışmaları, dikkat ve algıyı destekleyen etkinlikler, hareket ve oyun temelli çalışmalar ile sanat ve müzik yoluyla kendini ifade etmeye yönelik etkinlikler bütüncül bir yaklaşımla planlandı. Ev ortamında kolaylıkla temin edilebilen malzemelerle uygulanabilecek nitelikte etkinliklerin yer aldığı kitapta, ailelere yönelik açık, sade ve yönlendirici bir dil kullanıldı.

Çalışmanın, yarıyıl tatilinde aile temelli eğitimin desteklenmesi yoluyla öğrencilerin gelişim süreçlerine olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber