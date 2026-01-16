Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Benzinde tabela yeniden değişiyor: Bu sefer indirim geliyor!
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Hakimi kurtaran çaycı konuştu: Kadın çığlığına kayıtsız kalamazdım
Cezaevinden çıktı, öğretmene saldırdı: O veli tutuklandı
Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor
OSB ve sanayi siteleri için 2026'da 34 milyar liralık kaynak ayrıldı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Cuma hutbesinde DAEŞ ve benzeri aşırı yapılara dikkat çekildi
10 bin öğretmen için Akademi merkezleri açıklandı!
Bakan Tekin: Kademe geçişleriyle ilgili değişiklik gündemde yok
Özel hastane 'otopark'ları mevzuat gereği ücretsiz olmalı!
Site sakinlerinin oluru alınmadan aidatlar artırılamayacak
Bayraktar: 2026 kendi gazımızın önemli miktarda artacağı bir yıl olacak
18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor
Trafik cezaları ağırlaştı: İşte kabul edilen 10 yeni madde
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı
Okullarda yarıyıl tatili için karne zili çalacak
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Kamu yatırımlarına bu yıl için 1,9 trilyon liralık ödenek ayrıldı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu. 15 kişinin testi pozitif çıktı
Bayraktar: Elektrikte ve doğal gazda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz
İslam Memiş'ten Altın ve Gümüş Uyarısı
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
2026 Yatırım Programı açıklandı: 13 bin projeye 1,9 trilyon lira ödenek
Bakan Tekin'den velilere: Karne notu her şey değil!
'Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar durduruldu' iddiaları yalanlandı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarıyıl tatili mesajında öğrencilere seslenerek; karneyi bir emeğin belgesi olarak nitelerken, öğrencinin asıl değerinin merak ve öğrenme isteğinde saklı olduğunu belirtti. Tatilin bir "kendini keşif" fırsatı olduğunu vurgulayan Tekin, çocukları kitaplarla buluşmaya ve dijital ekranlardan uzaklaşmaya çağırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2026 17:40, Son Güncelleme : 16 Ocak 2026 17:40
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci yarısını tamamladığımız bugün, evlatlarımızın karne heyecanını içtenlikle paylaşıyor, tüm eğitim ailemize huzurlu, sağlıklı ve verimli bir yarıyıl tatili diliyorum." ifadesini kullandı.

Tekin, NSosyal hesabından, yarıyıl tatili dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrencilerim, karne, bir dönemin emeğine dair geri bildirim sunan bir belgedir. Ancak sizi tanımlayan, sınırlandıran ya da değerinizi belirleyen tek ölçüt değildir. Her birinizin çabası, merakı, öğrenme isteği ve sosyal-duygusal gelişimi, notların çok ötesinde bir anlam taşır." değerlendirmesinde de bulundu.

Eğitimin, sonuçtan ziyade süreçle, yarıştan çok gelişimle anlam kazandığını aktaran Tekin, yarıyıl tatilinin, dinlenmenin yanı sıra öğrencilerin kendisini yeniden keşfetmesine imkan sağladığını belirtti.

Öğrencilere tatil döneminde ekranların dışına çıkarak, hayatın sunduğu gerçek zenginliklere yönelmeleri tavsiyesinde bulunan Tekin, öğrencilerin kitapla buluşmasını, ilgi alanlarına zaman ayırmasını ve aileleriyle nitelikli vakit geçirmesini önemsediğini ifade etti.

- "Eğitim ailemize sağlıklı, huzurlu ve verimli yarıyıl tatili diliyorum"

Türkiye Yüzyılı vizyonunu öğretmenlerin emeği ve mesleki adanmışlığıyla birlikte inşa ettiklerini vurgulayan Tekin, "Öğretmenler Odası Buluşmaları başta olmak üzere yürüttüğümüz istişare süreçlerinde paylaştığınız her görüş ve öneri, eğitim politikalarımızın daha sağlam bir zemine oturmasına katkı sağlamaktadır. Bu ortak akıl ve dayanışma kültürünü güçlendirerek yeni dönemde de birlikte yol almaya devam edeceğiz. Gösterdiğiniz emek için her birinize teşekkür ediyor, bu tatilin sizler için de dinlenme ve yenilenme fırsatı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Bakan Tekin, velilere ise şöyle seslendi:

"Değerli velilerimiz, yarıyıl tatili, çocuklarınızla daha fazla vakit geçirmek, onları dinlemek ve birlikte düşünmek için kıymetli bir fırsattır. Bu süreçte teknoloji kullanımında dengeyi gözeterek, kitap okuma, sohbet etme ve birlikte üretme gibi etkinliklere alan açmanız, çocuklarınızın gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda gösterdiğiniz ilgi, sabır ve desteklerden ötürü sizlere şükranlarımı sunuyorum. Tüm eğitim ailemize sağlıklı, huzurlu ve verimli bir yarıyıl tatili diliyor, ikinci dönemde aynı kararlılık ve umutla yeniden buluşmayı temenni ediyorum."

Yusuf Tekin'in paylaşımında, öğrencilerle katıldığı etkinliklerden görüntülerin olduğu video da yer aldı.

