X'te küresel ölçekte erişim sorunu yaşanıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda küresel boyutta erişim sorunu yaşandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2026 19:40, Son Güncelleme : 16 Ocak 2026 19:40
Sayan, Nsosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Ömer Fatih Sayan, "Sosyal medya platformu X'te yaşanan erişim sorunu küresel ölçekte devam etmekte olup, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Operasyon Merkezimiz süreci yakından takip ediyor." ifadesini kullandı.