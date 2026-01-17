Yeni Polis Yardım Sandığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı

Tüzük yerine yönetmelik: Hukuki statü netleşti

2 Temmuz 1998 tarihli ve 98/11402 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğü, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile yürürlükten kaldırıldı. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 90'ıncı maddesine dayanılarak hazırlanan Polis Bakım ve Yardım Sandığı Yönetmeliği, Sandığın işleyişine ilişkin birçok alanda kapsamlı değişiklikler getirdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte Sandığın hukuki çerçevesi güncellendi. Eski tüzük döneminde dağınık şekilde düzenlenen hükümler tek bir yönetmelik altında toplandı. Sandığın;

Üyeleriyle ilişkilerinde kamu hukuku,

Diğer tüm iş ve işlemlerinde ise özel hukuk hükümlerine tabi olduğu açık şekilde hüküm altına alındı.

Bu yönüyle Sandığın mali ve idari özerkliği daha net tanımlandı.

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu yapısı yeniden düzenlendi

Yeni yönetmelik, Sandığın en üst karar organı olan Genel Kurulun oluşumunu ayrıntılı şekilde düzenledi. Temsil sistemi sayısal kriterlere bağlandı ve temsilciler için en az beş yıllık Sandık üyeliği şartı getirildi.

Yönetim Kurulu ise;

9 asıl, 16 yedek üyeden oluşacak şekilde yapılandırıldı,

Görev süresi 3 yıl olarak belirlendi,

Aynı kişinin en fazla üç dönem görev yapabileceği hükme bağlandı.

Ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyeliği ilk kez açık ve detaylı kriterlerle tanımlandı.

Denetim mekanizması güçlendirildi

Yeni yönetmelik, denetim konusunda da önemli değişiklikler içeriyor. Denetim Kurulu üyelerinin;

Hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, finans veya aktüerya alanlarında eğitim almış,

En az 10 yıl denetim tecrübesine sahip kişiler arasından seçilmesi zorunlu hale getirildi.

Bunun yanında bağımsız denetim ve aktüeryal denetim yaptırılabilmesine açıkça imkan tanındı. Denetim raporlarının Sandık internet sitesinde yayımlanabilmesi de şeffaflık açısından dikkat çeken bir yenilik oldu.

Üyelik sistemi ve aidatlarda net kurallar

Yönetmelikle Sandık üyeliği;

Daimi üyelik

İhtiyari üyelik

olarak ikiye ayrıldı.

28 Aralık 2018'den sonra Emniyet Teşkilatına girenler için Sandık üyeliği zorunlu hale getirildi. Aidat oranı ise emeklilik keseneğine veya prime esas kazancın yüzde 9'u olarak belirlendi. Genel Kurula bu oranı 5 puana kadar artırma veya azaltma yetkisi verildi.

Emeklilik, maluliyet ve ölüm yardımları yeniden tanımlandı

Yeni yönetmelik, Sandıktan yapılacak yardımları ayrıntılı ve ölçülebilir kriterlere bağladı.

Emeklilik yardımı, maluliyet yardımı ve ölüm yardımlarına ilişkin hesaplama yöntemleri netleştirildi.

Özellikle;

Tam ve daimi malullük halinde ödenecek tutarlar,

Ölüm yardımlarında eş, çocuk ve mirasçılara yapılacak ödemeler,

Emeklilik sonrası Sandıkta kalan katılım paylarına ilişkin kar payı sistemi

ilk kez bu kadar detaylı şekilde düzenlendi.

Katılım payı kar payı sistemi getirildi

Yönetmelikle emeklilik sonrası Sandıkta kalan birikimler için katılım payı kar payı sistemi oluşturuldu. Üyeler, birikimlerini belirli sürelerle Sandıkta bırakarak aylık ödeme alabilecek. Bu sistem, Sandığın aktüeryal dengesi gözetilerek kurgulandı.

Sandığın yatırım ve faaliyet alanları genişletildi

Yeni düzenleme, Sandığın;

Taşınmaz edinmesi,

Şirket kurması veya şirketlere ortak olması,

Üyelere konut ve taşıt kredisi sağlaması,

Konut Ön Biriktirim Fonu kurabilmesi

gibi faaliyetlerini açıkça düzenledi. Böylece Sandığın mali faaliyet alanı yasal çerçeveye kavuşturuldu.

Geçiş süreci ve yürürlük

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte mevcut Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, yenileri seçilene kadar görevlerine devam edecek. En geç 5 ay içinde yeni yönetmeliğe uygun şekilde seçimli Genel Kurul yapılacak.

İşte 17 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik

2/7/1998 tarihli ve 98/11402 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğü"nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli "Polis Bakım ve Yardım Sandığı Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulmasına, 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 90 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.



POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Polis Bakım ve Yardım Sandığı organlarının seçimleri ve görevleri, kurul üyelerinin ne suretle ve hangi esaslar kapsamında tespit edileceği, üyeliğe giriş, aidat, katılım payı, üyelikten ayrılma ve üyeliğin dondurulması, yapılacak kesintiler, yardımlar ve katılım payı kar payı, Sandığın gelirleri, mevcutlarının işletilmesi ve yapılacak sosyal hizmetler, denetim ve soruşturma, hesap yılı, bütçe, safi karın dağılımı ve Sandığın yapacağı hizmetlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.



Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Emniyet Teşkilatı mensupları ve üyelikleri devam etmekte iken emekli olup katılım payını Sandıkta bırakanlar ile Sandığın yönetimine ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 90 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.



Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bağlı ortaklık: Sandığın en az % 50 veya daha fazla hissesine sahip olduğu şirketleri,

b) Denetim Kurulu: Polis Bakım ve Yardım Sandığı Denetim Kurulunu,

c) Genel Kurul: Polis Bakım ve Yardım Sandığı Genel Kurulunu,

ç) Genel Kurul üyesi: Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı olan üyeleri ve temsilcileri,

d) Genel Müdür: Polis Bakım ve Yardım Sandığı Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: Polis Bakım ve Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünü,

f) İhtiyat fonu: Sandığın bir yıl içindeki faaliyetlerinden elde edilecek net karın üyelik tiplerine göre ayrı ayrı % 10'unu,

g) İştirak: Sandığın % 50'den az hissedarı bulunduğu şirketleri,

ğ) Katılım payı: Emeklilik sonrası aylık ödeme almayı tercih eden üyelerin Sandıkta bıraktıkları emeklilik yardımı tutarını,

h) Katılım payı kar payı: Emeklilik sonrası üyeye aylık ödenen tutarı,

ı) Rezerv: Üyenin katılım payındaki aktif bakiye tutarını,

i) Sandık: Polis Bakım ve Yardım Sandığını,

j) Üye: Sandığa üyelik aidatı ödeyen veya üyelikleri devam etmekte iken emekli olup katılım payını Sandıkta bırakan kişileri,

k) Yönetim Kurulu: Polis Bakım ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulunu,

ifade eder.



İKİNCİ BÖLÜM

Sandığın Organları ile Kurulların Oluşumu, Görev, Yetki ve Sorumlulukları



Sandığın organları

MADDE 5- (1) Sandığın organları şunlardır:

a) Genel Kurul.

b) Yönetim Kurulu.

c) Denetim Kurulu.



Genel Kurulun oluşumu

MADDE 6- (1) Genel Kurul, Sandığın en üst karar alma organı olup; Sandığa üye olan Emniyet Genel Müdürü ve yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ile bu maddede belirlenen esaslara göre seçilecek Emniyet Genel Müdürlüğü, il emniyet müdürlükleri, polis eğitim ve öğretim kurumu müdürlükleri temsilcilerinden oluşur.

(2) Temsilciler; yapılacak Genel Kurul toplantısından önce, takvim yılı sonu itibarıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü, il emniyet müdürlükleri, polis eğitim ve öğretim kurumu müdürlükleri kadrolarında görevli her 250 üyeye kadar bir, sonraki her 750 üye için bir, kalan üye sayısı 250'den çoksa bir temsilci olacak şekilde seçilir. Seçilecek temsilcilerin, en az beş yıllık Sandık üyesi olmaları, değişik meslek derecelerini ve hizmet birimlerini temsil etmeleri gerekir.

(3) ikinci fıkra gereğince belirlenecek Sandık üyelerinin sayısal dağılımına göre hangi müdürlükten kaç temsilci seçileceği, Genel Kurulun yapılacağı tarihten en az bir ay önce ilgili müdürlüklere bildirilir.

(4) Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcileri; Emniyet Genel Müdürü veya görevlendireceği bir Genel Müdür yardımcısının başkanlığında, 1. Hukuk Müşaviri, Personel Başkanı, Destek Hizmetleri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlanndan oluşan bir kurulca seçilir.

(5) İ1 emniyet müdürlükleri temsilcileri; il emniyet müdürü veya personel işleri ile görevli emniyet müdür yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürü tarafından görevlendirilecek üç şube müdüründen oluşan bir kurulca seçilir.

(6) Polis eğitim ve öğretim kurumlan müdürlükleri temsilcileri; kurum müdürü veya personel işleri ile görevli müdür yardımcısı başkanlığında, kurum müdürü tarafından görevlendirilecek iki şube müdüründen oluşan kurulca seçilir.

(7) Seçilen temsilcilerin ad ve soyadları, rütbeleri ve çalıştıkları hizmet birimleri müdürlüklerince Genel Müdürlüğe bildirilir ve Genel Kurul toplantılarına katılmalan sağlanır.



Genel Kurul toplantısı

MADDE 7- (1) Genel Kurul, olağan olarak her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar Yönetim Kurulunca saptanacak gün ve yerde toplanır.

(2) Her yıl düzenlenecek olağan Genel Kurul toplantılarında görüşülecek konular ve gündem, Sandık faaliyetleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Denetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, üç yılda bir yapılacak olan seçimli olağan Genel Kurul toplantısı öncesi ve sırasında gündeme alınır.

(3) Yönetim Kurulunca, Genel Kurul toplantısının yeri, zamanı ve gündemi, Genel Kurul toplantı tarihinden en az bir ay önce belirlenerek, üyelere duyurulmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilir. Genel Kurul toplantılarıyla ilgili duyuru metninde, gündemin belirtilmesi gerekir.

(4) Genel Kurulun toplantı yeter sayısı, Genel Kurul üyelerinin salt çoğunluğudur. İlk gün çoğunluk sağlanamaz ise ertesi gün mevcudun katılımıyla Genel Kurul toplantısı yapılır. Kararlar, mevcudun oy çokluğuyla alınır.

(5) Genel Kurul Başkanlık Divanına; Emniyet Genel Müdürü veya görevlendireceği bir yardımcısı başkanlık eder, Genel Kurul üyeleri arasından bir başkan yardımcısı ve iki yazman seçilir.

(6) Genel Kurulun olağan toplantılarında, gündemdeki konular görüşülür. Genel Kurul olağan toplantılarında, toplantıya katılan üyelerin en az onda birinin yazılı teklifiyle gündemde bulunmayan bir konunun gündeme alınmasına karar verebilir.

(7) Emniyet Genel Müdürü, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu gerekli hallerde, gündemini de belirleyerek Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez.

(8) Toplantılarda görüşülen konular, alman kararlar, yapılan seçimlerin sonuçlan, dilek ve temenniler bir tutanakla tespit edilerek Genel Kurul toplantı tutanağı düzenlenir ve Başkanlık Divanı tarafından imzalanır. Genel Kurul toplantı tutanağının bir nüshası Emniyet Genel Müdürlüğüne, bir nüshası da Genel Müdürlüğe gönderilir.

(9) Genel Kurul toplantısına katılacakların yolluk ve yevmiyeleri, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri esas alınarak Sandıkça ödenir.



Genel Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 8- (1) Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sandığın bütçe kesin hesaplarını ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan stratejik yatırım projelerini incelemek ve uygun görmesi halinde onaylamak.

b) Sandığın yıllık bilançolarını, gelir ve gider cetvellerini, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarını incelemek, bunların uygunluğuna karar verilmesi halinde Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunu ibra etmek.

c) Sandığın mevcutlarının işletilmesi veya diğer hususlar ile ilgili olarak Yönetim Kurulunca sunulan konularda karar vermek, görüş ve önerilerde bulunmak.

ç) Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibra edilmemesi veya edilememesi hallerinde, yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna, ibra edilmeyen konulan inceleyerek rapor sunmasını sağlamak amacıyla gerekli yetki ve süreyi vermek.

d) Yönetim Kurulu üyelerinden, seçimi Genel Kurula ait olanları seçmek, Denetim Kurulu üyesi olarak belirlenenleri onaylamak.

e) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin iştirak edecekleri toplantılar için alacaklan huzur hakkı ile yolluklarını tespit etmek.



Genel Kurulun işleyiş usul ve esasları

MADDE 9- (1) Genel Kurula yönelik; temsilcilerinin seçimi, toplantı hazırlık süreçleri, divan başkanlığının oluşumu, gündemin görüşülmesi, seçim, sayım, tasnif ve benzeri diğer usul ve esaslar, Genel Kurul onayı ile yürürlüğe konulacak yönerge ile belirlenir.



Yönetim Kurulu ve üyelerinin seçimi ile görev süresi

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; 9 asıl, 16 yedek kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kuruluna seçilecek Emniyet Teşkilatında görevli üyelerin, en az beş yıllık Sandık üyeliğinin bulunması ve yeniden seçilecekler hariç, seçilecekleri dönem içinde yaş haddinden emeklilik sürelerinin dolmayacak olması zorunludur.

(3) Genel Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

(4) 4 asıl, 8 yedek Yönetim Kurulu üyesi; Emniyet Genel Müdürünün görevlendireceği bir Emniyet Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Polis Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Personel Başkanı, Destek Hizmetleri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlanndan oluşacak bir kurul tarafından, Ankara'da Emniyet Teşkilatında görevli bulunan Sandık üyeleri arasından ikinci fıkra hükmü dikkate alınarak aday olarak seçilecek ve Emniyet Genel Müdürünün onayı ile belirlenecek 12 kişi arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

(5) 3 asıl, 6 yedek Yönetim Kurulu üyesi; Sandık üyeleri arasından, ikinci fıkra hükmü dikkate alınarak, Genel Kurul Divan Başkanlığına yazılı başvuruda bulunmak suretiyle aday olanlar arasından veya Genel Kurul üyesi/üyeleri tarafından aday gösterilenler arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

(6) 1 asıl, 2 yedek bağımsız Yönetim Kurulu üyesi; hukuk, işletme, iktisat, maliye, bankacılık, fmans veya aktüerya alanlarında lisans ya da lisansüstü eğitim almış, alanında kamu veya özel sektörde yirmi yıl iş deneyimi sahibi olan kişiler arasından, Emniyet Genel Müdürünün görevlendireceği bir Emniyet Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Polis Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkam, 1. Hukuk Müşaviri, Personel Başkanı, Destek Hizmetleri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlanndan oluşacak bir kurul tarafından aday gösterilenler arasından, Genel Kurul tarafından seçilir.

(7) Yönetim Kurulu asıl ve yedek üye seçimleri, Genel Kurul tarafından gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır. Sayım, döküm, tasnif ve tutanak işlemlerini takip etmek amacıyla, toplantıya katılan üyelerin en az onda birinin yazılı başvurusu üzerine Divan Başkanı tarafından uygun görülmesi halinde bağımsız bir gözlemci atanabilir.

(8) Seçimlerde asıl ve yedek Yönetim Kurulu üyelerinin sıralan, aldıkları oya göre tespit edilir, oy eşitliği halinde kura ile ad çekilir.

(9) Seçimle gelen Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Yönetim Kurulu asıl üyeliklerinin boşalması halinde, ilgili gruba ait yedek üyeler, aldıklan oy sırasına göre boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere göreve çağrılır.

(10) Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, en fazla üç dönem görev yapabilir. Üç dönem görev yapanlar; bir daha yeniden aday olamaz ve aday gösterilemezler.

(11) Emniyet Genel Müdürü, Yönetim Kurulunun onursal başkamdir.



Yönetim Kurulunun çalışma esasları

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu başkanının izinli, görevli veya mazeretli olduğu durumlarda Yönetim Kurulu toplantılarına başkan vekili başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu, ayda iki defadan az olmamak üzere toplanır, gerektiğinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından veya en az iki Yönetim Kurulu üyesinin yazılı talebiyle olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Toplantılarda gündemdeki maddeler görüşülür. Yönetim Kurulu üyelerinden birinin yazılı talebi üzerine, gündem değişikliği Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.

(3) Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır.

(4) Yönetim Kurulunda kararlar, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. Yönetim Kurulunca alınan kararlar, noterce onaylı bir karar defterine yazılır ve toplantıda bulunan Yönetim Kurulu başkanı ve üyelerince imzalanır.

(5) Yönetim Kurulu toplantılarında, ilgili gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme yapmak ve görüş bildirmek üzere, ilgili birim yöneticileri ve konu hakkında uzman kişiler dinlenebilir. Ancak bu kişiler, toplantıların müzakerelerine katılamaz ve oylamalara iştirak edemez. Toplantıya katılan uzman kişiler ve ilgili birim yöneticileri, Yönetim Kurulu kararları ve görüşmeleri hakkında gizlilik yükümlülüğüne tabidir.



Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılma ve Yönetim Kurulu üyeliğinin sona ermesi

MADDE 12- (1) Herhangi bir nedenle Sandık üyeliğinden ayrılan veya görevi başında bulunduğu halde izinli, görevli veya raporlu olma halleri dışında, en çok üst üste üç veya bir yılda toplam olarak beş Yönetim Kurulu toplantısına gelmeyen Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yerine kendi grubunun ilk sırasındaki Yönetim Kurulu yedek üyesi getirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyesinin, kesintisiz üç ayı aşan yurt dışı görevlendirmeleri ile üç ayı aşan ücretsiz izne ayrılma hallerinde, Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer ve yerine kendi grubunun ilk sırasındaki Yönetim Kurulu yedek üyesi getirilir.

(3) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin, Yönetim Kurulundan çekilme veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumlarında, yerine kendi grubunun ilk sırasındaki bağımsız Yönetim Kurulu yedek üyesi getirilir.



Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 13- (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğin öngördüğü hizmetlerin yürütülmesi ile yapılacak yardımlarla ilgili kararları almak ve uygulamak.

b) Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçeyi incelemek, gerekli görülen hallerde değişiklik veya düzeltme yapılması için iade etmek veya uygun bulunanları onaylamak.

c) Genel Müdürlükçe hazırlanan yıllık bilanço, kar ve zarar hesaplarını, yıllık çalışma programını, yıl içinde yapılan ve müteakip yıllarda yapılacak işlere ait raporlarla birlikte Genel Kurula sunmak.

ç) Dava açmak, icra takipleri yapmak, sulh olmak, feragat etmek, gerektiğinde, sorunları arabuluculuk ve/veya tahkim yolu ile çözüme kavuşturmak.

d) Genel Müdürü; atamak, özlük haklarını belirlemek ve iş akdine son vermek.

e) Sandık adına imza yetkisi verilecek personel ile bunların yetki sınırlarının ve derecelerinin tayin ve Sandığı ilzam edecek imza sirkülerinin tespit ve usulüne göre tescil ve ilan edilmesini sağlamak.

f) Sandık mevcutlarının işletilmesi şekillerini tayin etmek, Sandığın amacını gerçekleştirebilmek, mevcutlarını işletebilmek ve nemalandırabilmek için bu Yönetmelikte belirtilen hizmet ve faaliyetleri yapmak hususunda Genel Müdürlüğe yetki vermek.

g) Gerektiğinde uzman kişi veya kuruluşları, ücretleri Sandıkça karşılanmak suretiyle görevlendirmek.

ğ) Sandık bağlı ortaklık ve iştiraklerinin yönetim kurullarında ve denetim kurullarında, Sandık adına görev alması gereken kişileri tespit etmek.

h) Gerek görülmesi halinde, Sandığın gelir ve giderlerine ilişkin bağımsız denetim ve aktüeryal denetim yaptırmak.

ı) Sandığın, Genel Müdürlük birimlerindeki ve bağlı ortaklıkları ile iştiraklerindeki iş ve işlemleri incelemek veya incelettirmek.

i) Emniyet Genel Müdürünün yazılı talebi veya Denetim Kurulunun çağrısı üzerine Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırma yönünde 15 gün içinde karar almak.

j) Mevzuatın gerektirdiği her türlü görevi yapmak ve Genel Kurulca verilecek kararlan yerine getirmek.



Temsil ve imza yetkisi

MADDE 14- (1) Sandığı, Yönetim Kurulu başkanı, başkanın izinli, görevli veya mazeretli olduğu ya da bulunmadığı hallerde ise başkan vekili temsil eder.

(2) Yönetim Kurulu karan ile belli konularda ve belli süreler için Yönetim Kurulunun diğer üyelerine veya Genel Müdüre de temsil yetkisi verilebilir.

(3) Genel Müdür ve Sandık personeline verilecek temsil ve imza yetkisi, Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe konulacak yönerge ile belirlenir.



Denetim Kurulu ve üyelerinin seçimi ile görev süresi

MADDE 15- (1) Denetim Kurulu, 3 kişiden oluşur.

(2) Denetim Kurulunun;

a) 2 üyesi Devlet Denetleme Kurulu Başkanı tarafından; Devlet Denetleme Kurulu meslek mensuplarından hukuk, kamu yönetimi, işletme, iktisat, maliye, bankacılık, sigortacılık, fınans veya aktüerya alanlarında lisans ya da lisansüstü eğitim almış, en az on yıllık ihtisas ve denetim tecrübesine sahip kişiler arasından,

b) 1 üyesi Emniyet Genel Müdürü tarafından; hukuk, kamu yönetimi, işletme, iktisat, maliye, bankacılık, sigortacılık, fınans veya aktüerya alanlarında lisans ya da lisansüstü eğitim almış, en az on yıllık ihtisas ve denetim tecrübesine sahip kişiler arasından,

seçimli olağan Genel Kurul toplantısından 10 gün önce belirlenir ve Genel Kurulun onayına sunulur.

(3) Devlet Denetleme Kurulu Başkanı tarafından belirlenen üyenin, Devlet Denetleme Kurulundaki görevinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, bu kişinin Denetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer. Bu veya başka bir nedenle boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı usulle Denetim Kurulu üyesi belirlenir.

(4) Emniyet Genel Müdürünün belirlediği Denetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı usulle Denetim Kurulu üyesi belirlenir.

(5) Üçünü ve dördüncü fıkralara göre yeniden belirlenen Denetim Kurulu üyesi/üyeleri yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında, Genel Kurulun onayına sunulur.

(6) Denetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır ve en fazla üç dönem görev yapabilirler.



Denetim Kurulunun çalışma esasları

MADDE 16- (1) Denetim Kurulu, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkanın izinli, görevli veya mazeretli olduğu durumlarda Denetim Kurulu toplantılarına başkan vekili başkanlık eder.

(2) Denetim Kurulu, ayda bir defadan az olmamak üzere toplanır, gerektiğinde başkan veya üyelerden birinin yazılı talebiyle toplantıya çağrılabilir.

(3) Denetim Kurulu, iş bölümü yapılması halinde ayrı ayrı, gerektiğinde de müştereken görev yapar. Ancak yıllık denetim raporları ve önemli mali işlemlerle ilgili denetimler, Denetim Kurulunun ortak çalışmasını gerektirir.

(4) Denetim Kurulu raporları, bir orijinal nüsha olarak düzenlenir ve Raporu hazırlayan Denetim Kurulu üyelerince imzalanır. Genel Kurula sunulacak ilgili raporlar, çoğaltılıp Genel Kurul üyelerine dağıtılmak üzere Genel Müdürlüğe teslim edilir.

(5) Denetim Kurulu çalışma usul ve esasları ile Denetim Kurulu raporlarının kapsam, yöntem ve ilkeleri, Genel Kurul onayı ile yürürlüğe konulacak yönerge ile belirlenir.



Denetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 17- (1) Denetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sandığın işlem ve hesaplarını, Genel Kurul adına denetlemek ve denetim sonuçlarını Genel Kurula bir rapor halinde sunmak.

b) Yönetim Kurulu faaliyetlerine yönelik denetimini; finansal tablolar ve bunlarla ilgili kayıtlar ile dayanağı olan kanıtlayıcı belgeler üzerinden gerçekleştirmek.

c) Genel Kurulda alınan karar ve temennilere ilişkin yapılan/yapılacak işlemleri incelemek, izlemek ve uygulanıp uygulanmadığını denetleyerek sonuçlarını raporlamak.

ç) Sandığın yaptığı yardım ve sosyal hizmetler ile diğer faaliyetleri izlemek ve gerektiğinde raporlamak.

d) Sandık bağlı ortaklık ve iştiraklerine ait finansal tabloların bağımsız denetimden geçip geçmediğini tespit etmek ve bağımsız denetim raporlarına konu olan önemli hususlara ilişkin gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak.

e) Genel Kurulun olağanüstü toplanması için oybirliği ile Yönetim Kuruluna çağrıda bulunmak.

f) Mevzuatta denetim kurullarına verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Denetim Kurulu üyeleri görev ve yetkilerini; bağımsızlık, tarafsızlık, objektiflik, azami mesleki özen ve dikkat, etik ilke ve kurallarına bağlı olarak sürdürürler. Denetim Kurulu üyeleri, denetleme faaliyetlerini sürdürürken; Sandığa, bağlı ortaklık ve iştiraklerine, üyelerine ve her ne sebeple olursa olsun ilişkide bulunduğu yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlara ait edindikleri her türlü yazılı ve/veya sözlü bilgileri, gizlilik ve sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde korur ve bu hususta gerekli azami özen gösterirler.

(3) Denetim Kurulu üyeleri, denetim faaliyetleri kapsamında gerektiğinde Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilirler.



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sandığın Teşkilat Yapısı, Genel Müdürlük ve Hizmet Birimleri



Sandığın teşkilat yapısı

MADDE 18- (1) Sandık, Yönetim Kuruluna bağlı olarak aşağıdaki birimlerden oluşur:

a) Genel Müdürlük.

b) iç Denetim Başkanlığı.

c) Danışmanlar.



Genel Müdür

MADDE 19- (1) Genel Müdür; hukuk, işletme, iktisat, maliye, bankacılık, fınans veya aktüerya alanlarında lisans ya da lisansüstü eğitim almış, alanında kamu veya özel sektörde en az on beş yıl iş deneyimi sahibi kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından atanır.

(2) Genel Müdür, Sandığın işlemlerini bu Yönetmelik hükümlerine, genel hükümlere, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre yürütmekle görevli olup Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

(3) Genel Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Sandığın karlı ve istikrarlı bir şekilde faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü tedbiri almak ve öneride bulunmak.

b) Sandık, bağlı ortaklık ve iştiraklerinin yatırım projelerini hazırlatmak, inceletmek ve Yönetim Kurulunca değerlendirilmesini sağlamak.

c) Sandığın bütçesini ve fınansal raporlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun inceleme ve onayına sunmak.

ç) Sandığın yıllık programlarını, bilanço ile kar ve zarar tablolarını, aktüaryal tablolarını hazırlamak, Yönetim Kuruluna sunmak ve onaylanan programlan uygulamaya koymak.

d) Sandık birimlerinin kendi arasında veya bağlı ortaklık ve iştirakleri arasında olması gereken işbirliği ve koordinasyon ilkelerini saptamak ve uygulanmasını sağlamak.

e) Bu Yönetmeliğin öngördüğü hizmetlerin yürütülmesi ile yapılacak yardımlarla ilgili yetkili kurullarca alman kararlara esas olmak üzere gerekli hazırlıkları yapmak, yetkili kurullarca onaylananlan uygulamaya koymak ve değişen koşullara göre geliştirilmesini sağlamak.

f) Yönetim Kurulunca verilecek yetki çerçevesinde Sandığı temsil etmek.

g) Bu Yönetmelik hükümleri ve Yönetim Kurulu kararları ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

(4) Genel Müdür; ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevleri yapmakla yükümlü ve aksine davranışlarından dolayı aynı hükümlerle sorumludur.



Genel Müdürlük hizmet birimleri ve görevleri

MADDE 20- (1) Genel Müdürlüğün hizmet birimleri şunlardır:

a) Hukuk Müşavirliği.

b) Üyelik Hizmetleri ve İlişkiler Direktörlüğü.

c) İştirakler İzleme ve Mali İşler Direktörlüğü.

ç) Finansal Yatırımlar ve Fon Yönetimi Direktörlüğü.

d) Destek Hizmetleri ve İnsan Kaynaklan Direktörlüğü.

e) Kurumsal İletişim Ofisi.

(2) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Sandığı ve talepleri halinde bağlı ortaklık ve iştiraklerini, taraf olduğu adli ve idari davalarda, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda vekil sıfatı ile temsil etmek.

b) Sandığın, bağlı ortaklık ve iştiraklerinin hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

c) Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Üyelik Hizmetleri ve İlişkiler Direktörlüğünün görevleri şunlardır:

a) Sandığın üyelerine vereceği yardımlar ve borçlar ile Sandık üyeliği, ihyası, üyeliğin dondurulması gibi üyelerle ilgili her türlü hizmeti yürütmek.

b) Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(4) İştirakler İzleme ve Mali İşler Direktörlüğünün görevleri şunlardır:

a) Sandık ile bağlı ortaklıklar ve iştirakler arasındaki iletişimin sağlıklı bir biçimde gerçekleşmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

b) Sandık bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin faaliyetlerini izlemek, bunların Sandık politika esaslarına, program ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

c) Bağlı ortaklıklar ve iştiraklerin düzenli aralıklarla finansal tablolarını analiz etmek, yorumlamak ve üst yönetimi bilgilendirmek.

ç) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumunca yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartlanna uygun olarak tüm işlemlerini gerçek mahiyetlerine uygun surette muhasebeleştirmek, doğru şekilde düzenlemek ve Sandığın mali işlerini yürütmek.

d) Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(5) Finansal Yatınmlar ve Fon Yönetimi Direktörlüğünün görevleri şunlardır:

a) Sandığın nakit akış düzenini sağlamak ve raporlamak.

b) Sandık, bağlı ortaklık ve iştirakleri nezdinde her türden mevduatın uygun ve güvenilir yöntemlerle nemalandırılmasım sağlamak.

c) Yatırım fonlarını yönetmek, ancak bu alanda faaliyet gösteren bağlı ortaklığın mevcudiyeti halinde bağlı ortaklık aracılığıyla yürütmek.

ç) Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(6) Destek Hizmetleri ve insan Kaynakları Direktörlüğünün görevleri şunlardır:

a) Sandığın personel planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.

b) Sandık personelinin her türlü özlük işlemlerini yürütmek.

c) Sandık bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin, personeline ilişkin uygulamaları izlemek ve Sandık politika ve prensiplerine uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamak, uygulama birliğini sağlayıcı tedbirleri almak, uygulamayı yönlendirmek ve ortaya çıkacak tereddütleri gidermek.

ç) İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini takip ve koordine etmek.

d) Sandık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.

e) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satın alma işlemlerini yürütmek.

f) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak.

g) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

ğ) Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(7) Kurumsal İletişim Ofisinin görevleri şunlardır:

a) Sandığın ve üyelerin ihtiyaçlarına göre iletişim politikasını oluşturmak.

b) Sandığın faaliyet alanında üyelerin memnuniyeti, tanıtım ve itibarı geliştirici faaliyetleri planlamak ve Sandığın tanıtım projelerini yürütmek.

c) Yazılı, görsel, sosyal medya ve diğer iletişim yollan ile Sandıktan beklentilerin tespitine yönelik çalışmalar yürütmek.

ç) Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(8) Genel Müdürlük birimleri, kadrosunda istihdam edilecek personelin nitelikleri, seçimi, işe alım süreci, görev, yetki ve sorumlulukları ile norm kadro sayısı Genel Kurul onayı ile yürürlüğe konulacak yönerge ile belirlenir.



İç Denetim Başkanlığı

MADDE 21- (1) İç denetim; Sandık birimleri ile bağlı ortaklıktan ve iştiraklerinin faaliyetlerinin mevzuat ve düzenlemeler ile kurum politika ve prensiplerine uygunluğunu denetlemek üzere Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapar.

(2) İç Denetim Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Sandık, bağlı ortaklık ve iştiraklerinin tüm sistem ve süreçlerini değerlendirmek, bunların geliştirilmesi ve iyileştirilmesine katkıda bulunmak.

b) Sandık, bağlı ortaklık ve iştiraklerinin işletme içi ve işletme dışı risklere karşı öneriler geliştirmek üzere tarafsız ve bağımsız denetim faaliyeti yürütmek.

c) Gerektiğinde iş ve işlemler ile ilgili personel hakkında inceleme ve soruşturma faaliyetlerini yürütmek.

ç) Yönetim Kurulunca uzmanlık alanlarına ilişkin verilecek diğer görevleri yapmak.

(3) İç denetim; mevzuat, belirlenen denetim standartları ve etik kurallara uygun şekilde ve denetim esnasında elde edilen bilgilerin gizliliği korunarak yerine getirilir.

(4) Sandık, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin iç denetim faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar, iç denetim birimi personelinin nitelikleri, istihdam şekli, görev, yetki ve sorumlulukları ile sayısı Genel Kurul onayı ile yürürlüğe konulacak yönerge ile belirlenir.



Danışmanlar

MADDE 22- (1) Sandık faaliyetlerinde kalite ve verimliliği artırmak, kaynak kullanımını, hizmetleri ve yönetim anlayışını geliştirmek, Sandık menfaatlerine uygun yönetim politikası oluşturmak, strateji geliştirme ve uygulamada Yönetim Kuruluna yardımcı olmak amacıyla genel yönetim, idari konular, mali ve fmansal sistemler, insan kaynaklan, pazarlama, üretim ve hizmet yönetimi, bilgi teknolojisi ve eğitim gibi alanlann yanı sıra özel uzmanlık gerektiren diğer alan ve konularla ilgili olarak, Yönetim Kurulu tarafından konusunda uzman ve deneyimli danışman görevlendirilebilir.

(2) Danışmanların; istihdam şekli, görev, yetki ve sorumluluklan ile sayısı Genel Kurul onayı ile yürürlüğe konulacak yönerge ile belirlenir.



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sandık Üyeliği ve Üyelik İşlemleri



Sandık üyeliği

MADDE 23- (1) Sandık üyeliği; daimi üyelik ve ihtiyari üyelik olmak üzere aşağıdaki şekildedir:

a) Daimi üyelik: 28/12/2018 tarihinden sonra Emniyet Teşkilatı kadrosunda göreve başlayan memurlar görevleri süresince Sandığın daimi üyesidir.

b) İhtiyari üyelik:

1) 28/12/2018 tarihinden önce Emniyet Teşkilatı kadrosunda göreve başlayan ve Sandığa kendi isteğiyle üye olanlar, Sandığın ihtiyari üyesidir.

2) Üyelikleri devam etmekte iken emekli olup katılım payını Sandıkta bırakan üyeler, Sandığın ihtiyari üyesidir.

(2) İhtiyari üyelik, üyeliğe ilişkin ilk aidatın ödendiği tarihte başlar.

(3) Sandık, üyeleri ile arasındaki ilişkilerde kamu hukuku hükümlerine tabidir.



Aidat ve birikimlerin değerlendirilmesi

MADDE 24- (1) Üyelik aidatı, emeklilik keseneğine esas aylık tutarının veya prime esas kazanç tutarının yüzde dokuzudur. Genel Kurul, bu oranı beş puana kadar artırmaya veya azaltmaya yetkilidir.

(2) Üyelikleri devam etmekte iken emekli olup katılım payını Sandıkta bırakan üyelerden üyelik aidatı alınmaz.

(3) Üyeler, birikimlerinin farklı fonlarda değerlendirilmesini talep edebilirler. Buna yönelik üyelik tipleri, bunun seçimi, fonlar arası geçiş ve benzeri hususlar Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe konulacak yönerge ile belirlenir.



Ödeme

MADDE 25- (1) Üyelik aidatları ile borçlanmaların geri ödemeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının maaş sistemi üzerinden Sandık hesabına yatırılmak suretiyle otomatik olarak tahsil olunur.

(2) Bu kesintilerin tahakkuk ettirilememesi durumunda, gerçekleştirme görevlileri tarafından üyenin bağlı olduğu muhasebe birimi ile görüşülerek, kesintinin iki gün içinde Sandık hesabına yatırılması sağlanır.



Üyeliğin sona ermesi

MADDE 26- (1) Sandık üyeliği, üyenin ölüm tarihi itibarıyla kendiliğinden sona erer.

(2) Emniyet Teşkilatından; ayrılma, diğer kuramlara nakil, istifa, sağlık, re'sen emeklilik, meslekten/memuriyetten ihraç, kamu görevinden çıkarma gibi nedenlerle ilişiği kesilenlerin Sandık üyeliği, üyelikleri devam etmekte iken emekli olup katılım payını Sandıkta bırakmamaları halinde, ilişiklerinin kesildiği tarih itibarıyla kendiliğinden sona erer.

(3) İhtiyari üyelerin, Sandık üyeliğinden istifa etmeleri halinde üyelikleri başvuru tarihi itibarıyla sona erer ve tekrar Sandık üyeliğine kabul edilmezler.



Üyeliğin dondurulması

MADDE 27- (1) Emniyet Teşkilatından ilişikleri kesilmemekle birlikte, askerlik, yurt dışı görev, ücretsiz izin veya geçici görev gibi nedenlerle aidat kesintisi yapılamayanların üyelikleri dondurulur. Ancak bu kişilerin, yazılı olarak talepte bulunmaları ve Emniyet Teşkilatından maaş almadıkları süreye ilişkin aidatlarını her ay düzenli olarak Sandığa ödemeleri halinde üyelikleri kesintisiz olarak devam eder.

(2) Üyeliği dondurulanlar, bu süre içinde temettü hariç üyeliğe ilişkin haklardan yararlanamazlar.

(3) Üyeliği dondurulanların, maaşlarından aidat kesintisi yapılmaya başladığı tarih itibarıyla üyelikleri yeniden aktif hale gelir. Bu üyeler, bir yıl içinde Sandığa yazılı olarak müracaat etmeleri ve üyeliklerinin dondurulduğu süreye ilişkin olarak aktüer rapora ile belirlenecek tutarı toptan veya taksitle ödemeleri halinde dondurulan döneme ilişkin üyelik intibakları sağlanır. Süresinde başvuru yapılmaması ve dondurulan döneme ilişkin hesaplanan tutarın ödenmemesi halinde, bu süreler üyelikten sayılmaz ve emeklilik yardımı hesabında dikkate alınmaz.

(4) Aktüeryal hesabında kullanılacak faiz oranı, her mali yılın başında amme alacaklarına uygulanacak faiz oranından az olmamak üzere; ilgili yıla ilişkin yıllık kar payı oranı da dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen tutarın taksitle ödenmesi durumunda yasal faiz oranı kullanılarak talep edilen vade için ödeme düzeni ve taksit tutarları tespit edilir.



Mahkeme kararı ile Emniyet Teşkilatında yeniden göreve başlayanlar

MADDE 28- (1) Sağlık, re'sen emeklilik, meslekten/memuriyetten ihraç, kamu görevinden çıkarma gibi nedenlerle Emniyet Teşkilatından ilişiği kesilerek Sandık üyelikleri sona erenlerden, mahkeme kararı ile Emniyet Teşkilatında yeniden göreve başlayanlar; 60 gün içinde Sandığa yazılı olarak müracaat etmeleri ve Sandıktan ayrılırken almış oldukları tüm tutarları kapsayacak şekilde üye olmadıkları süre için aktüer tarafından hesaplanacak tutan, toptan veya taksitle ödemeleri halinde bu döneme ilişkin üyelik intibaklan sağlanır. Süresinde başvuru yapılmaması ve bu döneme ilişkin hesaplanan tutarın ödenmemesi halinde, bu süreler üyelikten sayılmaz ve emeklilik yardımı hesabında dikkate alınmaz.

(2) Bu madde kapsamında Emniyet Teşkilatında yeniden göreve başlayıp birinci fıkrada belirtilen hususlan yerine getirmeyen ihtiyari üyeler, talep etmeleri halinde Sandığa yeniden üye olabilirler.

(3) İhya tutarının aktüeryal hesabında kullanılacak faiz oranı, her mali yılın başında amme alacaklarına uygulanacak faiz oranından az olmamak üzere; ilgili yıla ilişkin yıllık kar payı oranı da dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen tutarın taksitle ödenmesi durumunda yasal faiz oranı kullanılarak talep edilen vade için ödeme düzeni ve taksit tutarları tespit edilir.



BEŞİNCİ BÖLÜM

Sandığın Statüsü ve Gelirleri ile Mevcutlarının İşletilmesi



Sandığın statüsü

MADDE 29- (1) Sandık, üyeleri ile arasındaki ilişkilerde kamu hukuku, diğer tüm iş ve işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.

(2) Sandık, mali ve idari bakımdan özerk ve tüzel kişiliği haiz bir teşekküldür.

(3) Sandığın mevcutlan ve alacaklan Devlet mallarına ait hak ve rüçhanları haizdir.



Sandığın gelirleri

MADDE 30- (1) Sandığın gelirleri şunlardır:

a) Üyelerden alman aidatlar ile katılım payları.

b) Para, taşınır ve taşınmaz malların her türlü gelirleri.

c) Sandığın kurduğu veya ortak olduğu ticari şirketlerden elde edilecek gelirler.

ç) Üyelere verilen borçlardan elde edilen faiz gelirleri.

d) Bağışlar.

e) Sandığın kurduğu veya ortak olduğu şirketlerde, Sandığı yönetim kurulu veya denetim kurulu üyesi olarak temsil edenlere, bu şirketlerce aylık ücret ve huzur hakkı dahil ödenecek ikramiye, prim, temettü ve başka adlar altında sağlanacak diğer maddi ve nakdi ödeme ve menfaatler.

f) Her ne surette olursa olsun Sandıktan ayrılan Sandık üyesi ve mirasçıları ile Sandık çalışanları ve Sandıkla iş yapanların, genel zamanaşımı süresi içinde talep edilmeyen her türlü ayni ve nakdi alacakları.

g) Sandık faaliyetleriyle ilgili olarak elde edilen komisyon, prim, ceza, tazminat ve benzeri gelirler.



Sandık mevcutlarının işletilmesi

MADDE 31- (1) Sandık, amacını gerçekleştirebilmek, mevcutlarını işletebilmek ve nemalandırabilmek için aşağıda belirtilen hizmet ve faaliyetlerde bulunur:

a) Taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir, her türlü hisse senedi, tahvil ve ortaklık payları satın alabilir, bunları satabilir veya başkalarına devir, rehin ve ipotek edebilir.

b) Gerektiğinde şirket kurabilir, kurulmuş bulunanlara iştirak edebilir.

c) Karşılıklı ve karşılıksız borçlanabilir.

ç) Gerektiğinde Sandık alacaklarının tahsilatını kolaylaştırmak için kendi lehine rehin ve ipotek tesis edebilir.

d) Mevcutlarından bir kısmını, gelişmeye uygun yerlerde, en fazla gelir temin edecek şekilde satın alınacak veya yaptırılacak taşınmazlara tahsis edebilir.

e) Üyelerini konut sahibi yapmak amacı ile taşınmaz alabilir, bu taşınmazlar üzerine konut ve yapı inşa edebilir veya ettirebilir, bu maksatla satın alacağı taşınmazlan ve inşa edilen konut ve yapılar peşin veya ipotek karşılığında vadeli satabilir. Bu amaçla Konut Ön Biriktirim Fonu kurabilir. Konut Ön Biriktirim Fonu kurulması halinde, bu fona aktanlmak üzere talep eden üyelerden, mevcut aidata ilave beş puan kesinti yapılabilir.

f) Üyelerinin gayrimenkul, taşıt ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için üyelerine vadeli ve faizli borç verebilir.

(2) Bu madde kapsamında Sandığın mevcutlarının işletilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer iş ve işlemler, Genel Kurul onayı ile yürürlüğe konulacak yönerge ile belirlenir.



ALTINCI BÖLÜM

Yardımlar ve Sosyal Hizmetler



Sandığın yapacağı yardımlar

MADDE 32- (1) Sandığın Emniyet Teşkilatı mensubu olan üyelerine veya ölümleri halinde mirasçılarına; emeklilik yardımı, maluliyet yardımı ve ölüm yardımı yapılır.

(2) Üyelikleri devam etmekte iken emekli olup katılım payını Sandıkta bırakan üyelere veya ölümleri halinde mirasçılarına; katılım payı kar payı ve ölüm yardımı yapılır.



Emeklilik yardımı

MADDE 33- (1) Emeklilik yardımı, en az 3 yıl Sandıkta üye olarak bulunduktan sonra;

a) ilgili mevzuatı gereğince emeklilik aylığı alanlara,

b) ilişiklerinin kesildiği tarih itibarıyla sosyal güvenlik sistemindeki hizmet süresinin veya prim ödeme gün sayısının doldurulması şartıyla, atama, seçilme veya kendi isteği ile kurum değiştirerek Emniyet Teşkilatından ilişiği kesilenlere,

c) Üyenin şehit olması veya ölümü halinde; şehit olma veya ölüm tarihinde, sosyal güvenlik sistemindeki hizmet süresinin veya prim ödeme gün sayısının doldurulması veya yasal mirasçılarından en az birine Sosyal Güvenlik Kurumunca maaş bağlanmış olması şartıyla üyenin yasal mirasçılarına,

yapılır.

(2) Şartlan taşıması halinde, tam ve daimi malullük nedeni ile Emniyet Teşkilatından ayrılan üyelere, aynca emeklilik yardımı da ödenir.



Maluliyet yardımı

MADDE 34- (1) Sandık üyesi olanlara, sağlık kurulu raporuyla tespit edilen maluliyet derecesine göre hesaplanmak suretiyle maluliyet yardımı ödenir.

(2) Maluliyet dereceleri ve maluliyet yardımı ödeme şekilleri şunlardır:

a) Tam ve daimi malullük: Üyelerden kaza veya hastalık nedeniyle fikren veya bedenen kazanç sağlayamayacak bir duruma gelerek ya da hastalığının tedavisi imkansız olduğundan vazifeden aynlanlar tam ve daimi malul sayılırlar. Tam ve daimi malul olan üyelere rapor tarihindeki emeklilik keseneğine esas aylık tutarının veya prime esas kazanç tutarının yedi katı tutarında tam ve daimi maluliyet yardımı net olarak ödenir. Tam ve daimi maluliyet yardımı alanlara, ayrıca şartlarını taşıması halinde emeklilik yardımı da ödenir.

b) Kısmi malullük: Kaza veya hastalık nedeniyle fonksiyon kaybı ve/veya uzuv kaybına uğrayanlara, tam maluliyet halinde ödenecek yardım tutarının sağlık kurulu raporu ile tespit edilecek maluliyet derecesine isabet eden miktarı, kısmi maluliyet yardımı olarak ödenir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralara göre hesaplanacak maluliyet yardımı tutarını; Sandık için alman yıllık aktüeryal projeksiyon raporları kapsamında her 5 yılda bir Sandığın aktüeryal yeterlilikleri gözetilerek, artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir. Maluliyet yardımlarının, Sandık kaynaklan üzerindeki riskini azaltmak amacıyla sigorta yaptırılabilir veya reasürans yolu ile teminat alınabilir.

(4) Aşağıda belirtilen hallerde maluliyet yardımı yapılmaz:

a) Maluliyete sebep olan kaza veya hastalığın Sandığa üye olmadan önce başlamış olduğunun sağlık kurulu raporuyla belirlenmiş olması.

b) Maluliyetin alkol veya uyuşturucu maddelerinin kullanımından kaynaklanması.

c) Sağlık kurulu rapor tarihinden itibaren beş yıl içinde üye tarafından yardım başvurusunda bulunulmaması.



Ölüm yardımı

MADDE 35- (1) Aşağıda belirtilen durumlarda, Sandığın Emniyet Teşkilatı mensubu olan üyelerine veya ölümleri halinde mirasçılarına, ölüm tarihinde en yüksek meslek derecesine sahip üyeden kesilen emeklilik keseneğine esas aylık tutarının veya prime esas kazanç tutarının;

a) Üyenin ölümü halinde on beş,

b) Üyenin eşinin ölümü halinde üç,

c) Üyenin çocuğunun ölümü halinde bir,

ile çarpımı tutarında ölüm yardımı yapılır.

(2) Aşağıda belirtilen durumlarda, üyelikleri devam etmekte iken emekli olup katılım payını Sandıkta bırakan üyelere veya ölümleri halinde mirasçılarına, ölüm tarihinde en yüksek meslek derecesine sahip üyeden kesilen emeklilik keseneğine esas aylık tutarının veya prime esas kazanç tutarının;

a) Üyenin ölümü halinde on beş,

b) Üyenin eşinin ölümü halinde üç,

ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın, katılım payı kar payındaki iştirak payı oranı kadar ölüm yardımı yapılır.

(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre hesaplanacak ölüm yardımı tutarını; Sandık için alınan yıllık aktüeryal projeksiyon raporlan kapsamında her 5 yılda bir Sandığın aktüeryal yeterlilikleri gözetilerek, artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir. Ölüm yardımlarının, Sandık kaynaklan üzerindeki riskini azaltmak amacıyla sigorta yaptırılabilir veya reasürans yolu ile teminat alınabilir.

(4) Sandık üyeliği devam ederken ölen üyenin katılım payı kar payına girmiş bulunan eşinin vefatı halinde yasal mirasçılanna ölüm yardımı yapılmaz.

(5) Taksir hali hariç olmak üzere, üyenin ölümüne sebebiyet veren mirasçı ile eşinin veya çocuğunun ölümüne sebebiyet veren üye, ölüm yardımından yararlanamaz.



Katılım payı kar payı yardımı

MADDE 36- (1) Emeklilik yardımına hak kazanan üyeler, talep etmeleri halinde, emeklilik yardımının 2/4'ünü veya 3/4'ünü yahut tamamını Sandıkta bırakarak, katılım payı kar payı yardımından faydalanabilirler.

(2) Emeklilik yardımına hak kazanması şartıyla Sandık üyesi iken ölenin sadece eşi, emeklilik yardımının kendisine düşen miras payı oranındaki tutan Sandıkta bırakmak suretiyle katılım payı kar payı yardımından faydalanabilir.

(3) Katılım payı kar payı yardımından faydalanan üyenin ölümü halinde sadece eşi, kendisine ödenecek olan rezervinin miras payı oranındaki tutarı Sandıkta bırakmak suretiyle katılım payı kar payı yardımından faydalanabilir.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamında Sandıkta bırakılan katılım paylan ve rezervler, emsallerinden az olduğu takdirde ilgilileri, isteğe bağlı olarak bunları emsal tutara kadar artırabilirler. Aynca ikinci ve üçüncü fıkralardan faydalanan eş, miras payı oranındaki ölüm yardımını da katılım payı ve rezerv olarak ekleme hakkına sahiptir.

(5) Katılım payı kar payı yardımından faydalananlar, her beş yılda bir katılım paylarının ve rezervlerinin, azaltılmasını veya artırılmasını isteyebilirler.

(6) Katılım payı kar payı ödemesi, üyenin tercihine bağlı olarak; beş yıl (altmış ay), on yıl (yüz yirmi ay), on beş yıl (yüz seksen ay) veya yirmi yıl (iki yüz kırk ay) süreyle ödenebilir. On yıl (yüz yirmi ay) ve on beş yıl (yüz seksen ay) ödeme sürelerini tercih eden üyeler beşinci yılın sonunda ödeme süresini toplam yirmi yıla kadar artırabilirler. On beş yıl (yüz seksen ay) veya yirmi yıl (iki yüz kırk ay) ödeme sürelerini tercih eden üyeler ise beşinci yılın sonunda ödeme süresini toplam on yıla kadar düşürebilirler.

(7) Katılım payı kar payına girişten itibaren ilk bir yıl katılım payı kar payı ödemesi yapılmaz. Üyenin katılım payı tutarının bir yıllık nema süresi sonundaki birikimli değeri, üyenin seçmiş olduğu ödeme yılına göre düzenli ödemeler dizisine (hayat anüitesi) dönüştürülerek ilk yıl ödenecek katılım payı kar payı belirlenir. Katılım payı kar payının ilk ödemesi, bekleme süresi sonunu takip eden aydan başlamak üzere her ayın yirmisinde yapılır. Her yıl ödenecek kar payından, hesaplanacak genel gider kesintisi yapılır.

(8) İkinci yılın başındaki rezervi, geri kalan bakiye yıl süreli anüiteye dönüştürülerek üyenin ikinci yıl alacağı katılım payı kar payı belirlenir. Bu hesaplama, ödeme süresince tekrarlanarak her yıl ödenecek katılım payı kar payı bulunur. Standart hesaplamaya göre belirlenen kar payı o yıl alınabilecek en yüksek tutar olmakla birlikte üyenin talebi durumunda azaltılabilir. Bu durumda aradaki fark birikimine eklenir. Tercih edilen ödeme süresi sonunda bakiye tutar bulunması halinde tutar üyeye defaten ödenir.

(9) Katılım payı kar payı yardımından faydalananlar, kar payı almaya başladıkları tarihten itibaren bir yıl geçtikten sonra rezervlerini alarak ayrılabilmeleri mümkündür. Altıncı fıkraya göre tercih edilen süreden önce ayrılma talebi, ancak her yıl mayıs - aralık arasında yapılabilir. Ayrılma talebinde bulunulan hesap yılı başı için hesaplanan rezerv tutardan, talep tarihine kadar yapılan aylık katılım payı kar payı ödemeleri düşülerek yalnızca kalan bakiye tutar ödenir ve çıkış işlemleri gerçekleştirilir. Aynlanlar bir daha Sandık üyeliğine kabul edilmezler.

(10) Bu madde hükümlerinden yararlananlar, katılım payı kar payı ve katılım paylarını başkalarına devir, temlik ve rehin edemezler. Bu yönde yapılan işlemler Sandık bakımından hükümsüzdür.

(11) Üyelikleri devam etmekte iken emekli olup katılım payını Sandıkta bırakan üyenin ölümü üzerine, eşinin katılım payı kar payı yardımından faydalanmayarak ayrılma talebinde bulunması halinde, ölümün meydana geldiği hesap yılı başı için hesaplanan rezerv tutardan, ölüm tarihine kadar yapılan aylık katılım payı kar payı ödemeleri düşülerek kalan bakiye tutar en geç 120 gün içinde ödenir.

(12) Katılım payı kar payı almakta iken vefat eden üye veya eşinin birikiminin ödenmesi için mirasçılarının yazılı başvuruda bulunmaması veya ölenin mirasçısı olmaması hallerinde, o tarihteki rezervi Sandık adına bankada açtırılacak kırık vadeli ayrı bir hesapta beş yıl süre ile emanette tutulur. Bu süre içinde hak sahibi çıkmaz ise hesapta biriken para Sandığa irat kaydedilir.



Sosyal hizmetler

MADDE 37- (1) Sandık, üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak kreşler, anaokulları, öğrenci yurtlan, misafirhane ve huzurevleri kurup işletebilir veya işlettirir.



Birikimlerin geri ödenmesi

MADDE 38- (1) Emeklilik yardımı hak almaya kazanamadan üyelikleri sonra erenlere, Sandıkta bulunan birikimlerinden, varsa Sandığa, bağlı ortaklıklanna ve iştiraklerine olan borçlan mahsup edildikten sonra kalan bakiye tutar ödenir.



Yardımlara ilişkin usul ve esaslar

MADDE 39- (1) Sandığın yapacağı yardımlara ilişkin usul ve esaslar ile hesaplama yöntem ve ilkeleri Genel Kurul onayı ile yürürlüğe konulacak yönerge ile belirlenir.



YEDİNCİ BÖLÜM

Bağımsız Denetim, İdari Denetim ve Soruşturma



Bağımsız denetim

MADDE 40- (1) Sandığın gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimi, Genel Kurula sunulmak üzere Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlanna yaptırılabilir. Bu denetimin yapılması Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Bu raporlar, Sandık internet sitesinde yayımlanır.



İdari denetim ve soruşturma

MADDE 41- (1) Emniyet Genel Müdürünün istemi ve İçişleri Bakanının Onayı ile müfettiş ve uzmanlar, Sandığın ve bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin hizmet ve işlemleri ile hesaplarını denetlemek üzere görevlendirilebilir veya ilgili kuramlardan bu hususta görevlendirme yapılması talep edilebilir.

(2) Yapılan idari denetimlerde, Yönetim Kurulu üyelerinin;

a) Görevde kalmasının Sandık zararını artıracağının,

b) Suç delillerini karartacağının,

tespiti durumunda ilgilileri, Yönetim Kurulu üyeliklerinin askıya alınmasını, yetkili makamlara önerebilir.

(3) Yetkili makamca, Yönetim Kurulu üyeliklerinin askıya alınmasına karar verilenler hakkında soruşturma açılır.

(4) Yönetim Kurulu üyeliği askıya alman Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yedek üyeler getirilir. Yönetim Kurulunda, yedek üyelerin katılmasıyla toplanma yeter sayısı sağlanamıyorsa Emniyet Genel Müdürü, Genel Kurulu gündemi sadece Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi olan olağanüstü toplantıya çağırır. Yapılan bu olağanüstü Genel Kuralda seçilen Yönetim Kurulu üyeleri, yerine geçtikleri üyelerin görev süresini tamamlar.



SEKİZİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler



Hesap yılı

MADDE 42- (1) Sandığın hesap yılı takvim yılı olup her yılın hesap ve işlemleri takvim yılı sonunda bitirilir.

Finansal raporlama

MADDE 43- (1) Sandık ve bağlı ortaklıkları muhasebe sistemlerinde, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 26/12/1992 tarihli ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Sıra No'lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile belirlenen tek düzen hesap planının uygulanması, şartlarım taşıyan bağlı ortaklıkların finansal tablolarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumunca yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlanna uygun olarak hazırlaması zorunludur.

(2) Genel Müdürlükçe, her üç ayda ve yılda bir Sandığın ve bağlı ortaklıklar ile iştiraklerinin ticari bilançosunu, gelir ve gider durumu ile kar ve zarar hesaplarını ve dönem içinde yapılan işler ile müteakip dönemde yapılacak hizmet ve işlemleri kapsayan bir rapor hazırlanır. Bu raporlar, Sandık ve bağlı ortaklıklara faaliyetlerini görmeye yönelik solo finansal tablolan içerir.

(3) Sandık, finansal durum ve faaliyet sonuçları hakkında bir bütün olarak bilgi vermek amacıyla konsolide finansal raporlar düzenler. Konsolide finansal rapor kapsamında bulunan bağlı ortaklıkları, kendilerinden konsolide finansal raporların düzenlenmesine ilişkin olarak istenecek her türlü bilgi ve belgeyi Sandığa vermekle yükümlüdür.

(4) Üç aylık bilanço ve raporlar müteakip ayın, yıllık bilanço ve raporlar ise mart ayının, sonuna kadar Yönetim Kuruluna sunulur.

(5) Bağımsız denetime tabi olan bağlı ortaklıkların genel kurullarına sunacağı yıllık finansal raporların, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 402 nci maddesi gereğince bağımsız denetim kuruluşunca onaylanması şarttır.

(6) Sandık ve bağlı ortaklıkları her üç ayda ve yılda bir yönetim ve organizasyon yapısını, insan kaynaklarını, faaliyetlerini, finansal durumunu, yönetimin değerlendirmelerini ve geleceğe yönelik beklentilerini içerecek şekilde faaliyet raporlarını hazırlar.

(7) Bağlı ortaklıklar, bağımsız denetim raporlarını da içeren yıllık faaliyet raporu hazırlamak zorundadır.



Aktüeryal rapor ve safi karın dağılımı

MADDE 44- (1) Genel Müdürlük tarafından ticari bilançoların çıkartılmasından sonra aktüeryal bilanço ve aktüeryal rapor hazırlatılır.

(2) Sandığın bir yıl içindeki faaliyetlerinden elde edilecek net karın üyelik tiplerine göre ayrı ayrı % 10'u ihtiyat fonuna, % 50'si yatırım fonuna, % 4O'ı da üyelerin toplam birikimleri oranında hesaplarına temettü olarak eklenir.



Bütçe

MADDE 45- (1) Genel Müdürlükçe, her hesap yılı sonundan en geç bir ay önce Sandığın, bir önceki yıla ait kesin hesaplan, cari yıla ait bütçe gerçekleşmeleri ve gelecek yıl için tahmini gelir ve gider durumu, yapacağı hizmet ve işleri içeren yıllık bütçe ile çalışma programı hazırlanarak Yönetim Kuruluna sunulur.



Mahsup ve zamanaşımı

MADDE 46- (1) Sandık üyeliği sona erenlerin alacaklarından borçları mahsup edilir.

(2) Üyelerin hak ettiği, ancak genel zamanaşımı süresi içinde talep edilmeyen yardımlar Sandığa gelir kaydedilir.



İhale serbestliği

MADDE 47- (1) Sandık, ihtiyacı olan mal veya hizmet alımlarını, kiralama ile yapım işlerini, Sandık aktifinde kayıtlı olan menkul ve gayrimenkullerin satışına ilişkin işlemleri ihale yoluyla yapıp yapmamakta serbesttir. Şu kadar ki; ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve yapılacak ihale ve/veya işlemlerde açıklık ve rekabetin sağlanması esastır. Bu esaslar dahilinde, Sandık için gerekli her türlü mal veya hizmet alımı, kiralama, yapım işleri ile menkul ve gayrimenkullerin satışına yönelik usul ve esaslar, Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe konulacak yönerge ile belirlenir.



DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler



Yönergeler ve diğer alt düzenleyici mevzuat

MADDE 48- (1) Bu Yönetmelik hükümleri gereğince yürürlüğe konulması gereken yönergeler, bu Yönetmeliğin yayımından sonra yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar hazırlanır.

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ihtiyaç duyulacak diğer yönergeleri veya alt düzenleyici mevzuatı hazırlayarak yürürlüğe konulmasına, ilgisine göre Genel Kurul veya Yönetim Kurulu yetkilidir.



Mevcut Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile Genel Kurulun yapılması

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Sandık Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri, yenileri göreve başlayıncaya kadar görevlerini sürdürmeye devam ederler.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 5 ay içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak seçimli olağan Genel Kurul yapılır. Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden 10 gün önce ilgililerince Denetim Kurulu üyeleri belirlenerek Sandığa bildirilir.



Yürürlükteki düzenleyici işlemler

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, yürürlükten kaldırılan Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğüne dayanılarak çıkarılan yürürlükteki yönetmeliklerin ve diğer alt düzenleyici mevzuatın, yenileri yürürlüğe girinceye kadar bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Emeklilerin Sandığa yeniden üyelik talebi

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 1/1/2024 tarihinden itibaren Sandıktan emeklilik yardımını alarak üyelikten ayrılanlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde, almış oldukları emeklilik yardımını 36 ncı madde hükümlerine göre Sandığa ödemeleri halinde, Sandık üyeliği ile katılım payı kar payı yardımı ve ölüm yardımından faydalanmaya hak kazanırlar.

Yürürlük

MADDE 49- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.