ChatGPT sohbet geçmişine dayalı reklam göstermeye başlıyor

OpenAI, reklam hamlesinin yanı sıra aylık 8 dolar bedelle "Go" adını verdiği yeni bir abonelik paketi sunuyor. Mevcut "Plus" ve "Pro" seçeneklerine göre daha uygun fiyatlı olan bu katman, kullanıcılara daha uzun hafıza ve daha fazla görsel oluşturma imkanı tanıyacak.

17 Ocak 2026
ChatGPT sohbet geçmişine dayalı reklam göstermeye başlıyor

OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman, daha önce yaptığı açıklamalarda reklam modeline karşı mesafeli bir duruş sergilemişti.

Ancak şirketin önümüzdeki sekiz yıl içinde yapay zeka altyapısına harcamayı taahhüt ettiği 1,4 trilyon dolarlık bütçeyi karşılamak için yeni gelir kapılarına ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Şirket, 2025 yılını yaklaşık 20 milyar dolar yıllık gelirle kapatmayı hedefliyor.

Veri gizliliği ve reklam formatı

Platformda yer alacak reklamlar, ChatGPT'nin verdiği cevapların en altında "sponsorlu" etiketiyle görüntülenecek. OpenAI, reklamların ChatGPT'nin verdiği yanıtların içeriğini etkilemeyeceğini ve kullanıcı verilerinin reklamverenlere satılmayacağını vurguladı. Kullanıcılar, sohbet geçmişlerine dayalı reklam kişiselleştirmesini kapatma hakkına sahip olacak. Ayrıca sağlık, ruh sağlığı ve siyaset gibi hassas konulardaki görüşmelerde reklam gösterimi yapılmayacak.

Güvenlik ve yaş sınırı tartışmaları

Yapay zeka ile reklamın birleşmesi, kullanıcıların mahrem verilerinin işlenmesi nedeniyle çeşitli tartışmaları da beraberinde getiriyor. OpenAI, 18 yaş altındaki kullanıcılar için reklam hizmeti sunmayacağını açıkladı. Şirket, kullanıcıların yaşını tespit etmek için sohbet alışkanlıklarını analiz eden yapay zeka sistemlerini kullanıyor.

Bu adım, OpenAI'ın ChatGPT'yi günlük hayatın daha vazgeçilmez bir parçası haline getirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Benzer şekilde teknoloji devi Meta da geçtiğimiz aralık ayında yapay zeka sohbetlerinden elde edilen verileri reklam hedeflemesi için kullanmaya başlayacağını duyurmuştu.

