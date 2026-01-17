En hızlı büyüyen 10 meslek
En hızlı büyüyen 10 meslek
Trump, Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
Bakan Kacır: Mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz
Bakan Kacır: Mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz
Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme
Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
İSKİ'nin Emsal Fatura Uygulaması Vatandaşı Mağdur Ediyor
İSKİ'nin Emsal Fatura Uygulaması Vatandaşı Mağdur Ediyor
MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı
MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
13 il için yoğun kar yağışı uyarısı
13 il için yoğun kar yağışı uyarısı
En düşük emekli aylığı düzenlemesi için gözler TBMM'de
En düşük emekli aylığı düzenlemesi için gözler TBMM'de
Yeni Polis Yardım Sandığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Yeni Polis Yardım Sandığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Otomobilde büyük dönüşüm: Yeni araçların yüzde 44'ü hibrit ve elektrikli
Otomobilde büyük dönüşüm: Yeni araçların yüzde 44'ü hibrit ve elektrikli
Önce zam şimdi indirim: Benzine 1 lira 70 kuruş indirim geliyor
Önce zam şimdi indirim: Benzine 1 lira 70 kuruş indirim geliyor
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil kalkacak mı?
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil kalkacak mı?
Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı
Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı
İstanbullular dikkat! Hafta sonu yağmur ve kar yağışı bekleniyor
İstanbullular dikkat! Hafta sonu yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor'a kayyım atandı
Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor'a kayyım atandı
6 yeni şehir hastanesi 2026'da kapılarını açacak
6 yeni şehir hastanesi 2026'da kapılarını açacak
Bakan Memişoğlu: Dünya'da bizim gibi sağlık hizmeti sunan ülke yok
Bakan Memişoğlu: Dünya'da bizim gibi sağlık hizmeti sunan ülke yok
Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, özel teknesini ticari amaçla kullandıran veya yetki yazısı olmadan başkasına devreden tekne sahiplerine metre başına 2 bin 500 lira ceza kesilmesi kararlaştırıldı. Belgesiz veya belgesi askıdayken tekne kullananlar da aynı cezaya tabi olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2026 11:37, Son Güncelleme : 17 Ocak 2026 11:38
Yazdır
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Özel Teknelerin Donatımı ve Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre tam boyu 10 metreye kadar olan özel tekneleri kullanmak isteyenlere gerekli şartları sağlamaları halinde "Amatör Denizci Belgesi (ADB) 10" verilecek. Bu belgeyi almak isteyenlerin, 16 yaşından gün almış olması, sağlık şartlarını taşıması, uzaktan teorik eğitim ile İdare tarafından belirlenen uygulama eğitimini tamamlaması ve sınavda başarılı olması gerekecek. 18 yaşından küçük "ADB 10" sahibi kişiler, boyu 10 metreye kadar olan özel tekneleri, yanlarında en az "ADB 10" sahibi yetişkinin gözetiminde sevk ve idare edebilecek.

Gövde boyu 24 metreye kadar olan özel tekneleri kullanmak için ise "ADB 24" belgesi gerekecek. Bu belgeyi alabilmek için adayların, 18 yaşından gün almış olması ve en az 12 ay süreyle "ADB 10" sahibi olması şartı aranacak. Adayların ayrıca teorik ve uygulama eğitimlerini tamamlayarak sınavdan geçmeleri gerekecek. Denizcilikle ilgili eğitim veren fakülte ve yüksekokul mezunları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin denizcilik alanı mezunlarına talep etmeleri halinde sınavsız "ADB 24" verilebilecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ADB sahipleri için geçiş süreci belirlendi. Buna göre, mevcut belge sahipleri, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde "ADB 24" teorik eğitimini tamamlayarak belgelerini yenilemezlerse mevcut belgeleri "ADB 10" belgesine denk kabul edilecek.

Özel teknelerin ticari amaçla kullanılması yasaklandı

Noter veya liman başkanlığı onaylı yetki yazısı ile özel tekneler sahipleri tarafından kullanma ehliyetini haiz başkalarına geçici olarak kullandırılabilecek. Tekne sahiplerinin eşi ve çocukları için düzenlenen yetki yazılarında onay aranmayacak. Liman başkanlığı tarafından onaylanan yetki yazıları için 1000 lira ücret alınacak. Başkasına ait özel tekneyi, yetki yazısı olmadan kullananların belgeleri, 6 ay süreyle askıya alınacak.

Özel teknelerin ticari amaçla kullanılması yasaklandı. Özel tekne ya da yatını ticari faaliyet için kullandıran veya yetki yazısı olmadan başkasına kullandıranlara tekne tam boyu üzerinden metre başına 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, ADB belgesiyle ticari faaliyette bulunan kişilere de kullandıkları teknenin tam boyu üzerinden metre başına 2 bin 500 lira ceza kesilecek.

Denetimlerde nefeste saptanan kan alkol seviyesi belirli oranın üzerinde (0,25 mg/ml) çıkan, belirlenen hız sınırlarını aşan veya yüzme sahalarına can emniyetini tehlikeye düşürecek mesafede yaklaşanların, amatör denizci belgeleri 6 ay süreyle askıya alınacak.

Belgesi olmadan veya belgesi askıdayken özel tekne kullananlara ise metre başına 2 bin 500 lira ceza uygulanacak.

Yönetmelik, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber