Gözler yılın ilk faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?

TCMB, faiz kararını 22 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Karar metninde yer alacak yönlendirmelerin de piyasa fiyatlamaları açısından belirleyici olması bekleniyor.

Yıl sonuna ilişkin beklenti, önceki anket dönemindeki yüzde 28,5 seviyesinden yüzde 29'a çıktı. 19 katılımcının yanıtlarına göre en yüksek beklenti yüzde 32, en düşük

1 katılımcı ise politika faizinin yüzde 38'de sabit bırakılmasını, buna karşılık gecelik borç verme faizinde 150 baz puanlık indirim yapılmasını öngördü.

şekillendi. Hesaplamalar, medyanda yüzde 36,5, ortalama beklentide ise yüzde 36,55 seviyesine işaret etti.

CNBC-e'nin yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine 21 kişi ve kurum katıldı. Sonuçlara göre medyan beklenti 150 baz puanlık indirim yönünde

