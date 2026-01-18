'Geçici Koruyucu Aile' modelinin 100'üncü bebeği Ege Berk, ailesiyle buluştu

Türkiye'de ilk kez 2025 Aile Yılı kapsamında uygulanan 'Geçici Koruyucu Aile' modeliyle aile ortamına kavuşan 100'üncü bebek Ege Berk, Samsun'da geçici koruyucu ailesinin yanına yerleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ile UNICEF iş birliğinde yürütülen 'Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında hayata geçirilen 'Geçici Koruyucu Aile Hizmeti'nin 100'üncü bebeği Ege Berk, Samsun'daki Karademir ailesinin yanına yerleştirildi. 'Aile ve Nüfus On Yılı'nın ilk günlerinde gerçekleştirilen bu anlamlı yerleştirme, Bakanlığın aile temelli bakım hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik sosyal politika yaklaşımının güçlü yansımasını ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Aile ve Nüfus On Yılı' vizyonu doğrultusunda, aile odaklı sosyal hizmet modellerinin güçlendirilmesi ve çocukların kurum bakımı yerine aile ortamında desteklenmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Bu kapsamda yürütülen 'Geçici Koruyucu Aile Hizmeti', aileyi merkeze alan sosyal hizmet anlayışının önemli uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de ilk kez uygulamaya alınan bu hizmet modeli, çocukların duygusal güvenliğini ve sağlıklı gelişimini destekleyen ve kalıcı şekilde olumlu etkiler oluşturan bir bakım yaklaşımı sunuyor. Proje kapsamında belirlenen 30 pilot ilden 27'sinde geçici koruyucu aile yanına yerleştirmeler gerçekleştirildi.