Atlas'ın ailesini tehdit ve provokatif paylaşımlara 4 gözaltı

İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi sonrası annesini tehdit eden ve provokatif paylaşımlarda bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2026 13:20, Son Güncelleme : 18 Ocak 2026 14:25
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan şüphelilerle ilgili çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, bu tür paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 4 zanlı, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Olay

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

