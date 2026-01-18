Karı-koca evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Hasan Bulut (68) ve eşi Satı Bulut'tan (64) bir süredir haber alamayan yakınları, kontrol etmek için gittikleri Dumlupınar 48. Sokak'taki evde çifti silahla vurulmuş halde buldu.

