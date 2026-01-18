Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara görüşmesinde Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

