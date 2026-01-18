Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye ile Suriye arasında gerçekleşen kritik telefon görüşmesinde, iki ülkenin geleceği ve bölgedeki istikrar için atılacak adımlar konuşuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2026 23:49, Son Güncelleme : 18 Ocak 2026 23:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara görüşmesinde Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, birlik, beraberlik, istikrar ve güvenliğine önem verdiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem bölgenin tamamı için gerekli olduğunu ifade etti, Türkiye'nin Suriye'ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini vurguladı.