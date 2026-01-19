İstanbul Valiliği duyurdu: Ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Küresel gerilim arttı, altın rekor seviyede

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 19 Ocak 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 19 Ocak 2026 07:32, Son Güncelleme : 19 Ocak 2026 07:33
Küresel gerilim arttı, altın rekor seviyede

Gram altın 6.511 TL'ye, ons altın ise 4.690 dolara yükselerek tarihi zirvelerini yokladı.

Hafta sonunda ABD Başkanı Trump'ın 8 Avrupa ülkesine ilave gümrük vergileri açıklaması dikkat çekerken, sert tepki veren AB ülkelerinin karşı adımlar atmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Grönland meselesi etrafında tırmanan jeopolitik tansiyon ise haftanın ilk günlerinde piyasalarda risk alma iştahını zayıflatarak güvenli varlıklara yönelimi güçlendirdi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" araştırmaları yapıyor.

İşte 19 Ocak 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu.

Güncel altın satış fiyatları

  • * Gram altın satış fiyatı: 6.484,01 TL
  • * Çeyrek altın satış fiyatı: 10.826,00 TL
  • * Yarım altın satış fiyatı: 21.651,00 TL
  • * Tam altın satış fiyatı: 42.484,89 TL
  • * Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.137,00 TL
  • * Gremse altın satış fiyatı: 106.538,02 TL
  • * Ons altın satış fiyatı: 4.660,57 dolar

