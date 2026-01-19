Kabine'nin gündemi yoğun! 'Suriye, Gazze ve Terörsüz Türkiye'

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki toplantının ana gündemi: Suriye...

'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda Suriye sahasındaki son durum detaylı şekilde masaya yatırılacak. Irak'taki güvenlik durumu da istihbari veriler ışığında ele alınacak.

Diğer bir önemli konu ise Gazze olacak. ABD yönetiminin, Gazze için Ulusal İdare, Yürütme ve Barış Kurulu olmak üzere üç ayrı mekanizma kurulacağını açıklamasının ardından, yeni sürece ilişkin atılacak adımlar görüşülecek. Erdoğan'ın Barış Kurulu'nun kurucu üyeleri arasında yer alması, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Yürütme Kurulu'nda görev yapacak olması değerlendirilecek. İran'daki son gelişmelerin yanı sıra toplantıda ekonomi ve enflasyonla mücadele kapsamında atılacak adımlar da geniş yer tutacak.

Sanal kumar ve yasa dışı bahisle mücadele, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın 15 yaşındaki bir çocuk tarafından öldürülmesi başta olmak üzere suça karışan çocuklar ve bu alanda alınabilecek yeni tedbirler de konuşulacak.