Şanlıurfa'da Başhekime İstifa Baskısı İddiası

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi Başhekiminin, temizlik personeli olan bir kişiyi masa başı görevde çalıştırmak istememesi nedeniyle bazı siyasi temsilciler tarafından istifaya zorlandığı yönündeki iddialarla ilgili X hesabından bir açıklama yaptı.

Başhekimi şahsen tanımadığını ve muhtemelen konfederasyon üyesi olmadığını belirten Kaya, buna rağmen hakkı ve adaleti uygulamaya çalışan bir yöneticinin siyasi baskılarla istifaya zorlanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Kaya, "Peygamber Efendimiz 'İşi ehline verin' demiştir. Benden olana değil, hak edene görev verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Devletin tüm makamlarının liyakat esasına göre doldurulması gerektiğini belirten Kaya, sendika olarak bugüne kadar her zaman en zor çalışma alanlarında görev almaya hazır olduklarını dile getirdi. Kamu hizmetini bir onur olarak gördüklerini ifade eden Kaya, makam, koltuk ya da ayrıcalık beklentilerinin olmadığını ve olmayacağını söyledi.

Osman Kaya, Sağlık Bakanı, Şanlıurfa Valisi, İl Sağlık Müdürü ve bölge milletvekillerine çağrıda bulunarak, söz konusu olayın derinlemesine araştırılmasını talep etti. Başhekimin gerçekten zorla istifaya zorlanmış olması durumunda sorumluların görevden alınması gerektiğini belirten Kaya, eğer başhekimin bir hatası ya da hukuka aykırı bir durumu varsa Cumhuriyet Savcılığının gereğini yapması gerektiğini kaydetti.

Açıklamasında haksızlık karşısında dimdik durmanın hem dinin emri hem de insanlığın gereği olduğunu vurgulayan Kaya, olayın aydınlatılarak tüm detaylarıyla kamuoyuna açıklanması gerektiğini ifade etti.