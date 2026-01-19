ABB, AVM çevrelerindeki trafik yoğunluğunu azaltacak

Kabine 'Suriye, Gazze ve Terörsüz Türkiye' gündemiyle toplandı
Kabine 'Suriye, Gazze ve Terörsüz Türkiye' gündemiyle toplandı
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Danıştay iptal etmişti: SGK Hizmet Dökümünde kod dönemi kapandı
Danıştay iptal etmişti: SGK Hizmet Dökümünde kod dönemi kapandı
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yeni bir döneme giriyor
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yeni bir döneme giriyor
Erdoğan: Türkiye artık takip edilen bir havacılık ülkesi
Erdoğan: Türkiye artık takip edilen bir havacılık ülkesi
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e hapis cezası
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e hapis cezası
Şanlıurfa'da Başhekime İstifa Baskısı İddiası
Şanlıurfa'da Başhekime İstifa Baskısı İddiası
Tekirdağ'da havayı kirleten tesislere 39 milyon lira ceza
Tekirdağ'da havayı kirleten tesislere 39 milyon lira ceza
MTV ödemelerinin ilk taksidi için son 15 gün
MTV ödemelerinin ilk taksidi için son 15 gün
Motorine zam geliyor: Tarih belli oldu
Motorine zam geliyor: Tarih belli oldu
Akran zorbalığıyla mücadele: İstanbul'un 25 ilçesinde başladı
Akran zorbalığıyla mücadele: İstanbul'un 25 ilçesinde başladı
Konut Fiyat Endeksi aralıkta arttı
Konut Fiyat Endeksi aralıkta arttı
Bazı illerde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
Bazı illerde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
37 ilde siber suç şebekelerine operasyon: 259 gözaltı
37 ilde siber suç şebekelerine operasyon: 259 gözaltı
2026'da Türkiye'de 2 Milyon TL Altı Otomatik Araçlar
2026'da Türkiye'de 2 Milyon TL Altı Otomatik Araçlar
Küresel gerilim arttı, altın rekor seviyede
Küresel gerilim arttı, altın rekor seviyede
Esnaf Kuryeler kontak kapattı: Teslimatlar durabilir!
Esnaf Kuryeler kontak kapattı: Teslimatlar durabilir!
1 ilde bazı eğitim kurumlarında 1 gün eğitime ara
1 ilde bazı eğitim kurumlarında 1 gün eğitime ara
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Ara tatilde dijital tehlike
Ara tatilde dijital tehlike
Hafif ticaride 2025 rekoru: İşte Türkiye'de hafif ticarinin en çok satanı!
Hafif ticaride 2025 rekoru: İşte Türkiye'de hafif ticarinin en çok satanı!
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Alzaymır hastası eşini vurdu, ardından canına kıydı
Alzaymır hastası eşini vurdu, ardından canına kıydı
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sabiha Gökçen'de yüzde 15 uçuş iptali!
Sabiha Gökçen'de yüzde 15 uçuş iptali!
Eski meclis üyesini öldüren eski başkan yardımcısına müebbet
Eski meclis üyesini öldüren eski başkan yardımcısına müebbet
MEB'den 1931 özel okula 83 milyon TL 'ücret' cezası
MEB'den 1931 özel okula 83 milyon TL 'ücret' cezası
TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak
TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu haftanın kura takvimi açıklandı
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu haftanın kura takvimi açıklandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

ABB, AVM çevrelerindeki trafik yoğunluğunu azaltacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), alışveriş merkezlerinin giriş ve çıkışlarında yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yeni Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararlarının hayata geçirildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2026 15:56, Son Güncelleme : 19 Ocak 2026 15:58
Yazdır
ABB, AVM çevrelerindeki trafik yoğunluğunu azaltacak

ABB'den yapılan açıklamada, UKOME'nin, Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Kentpark AVM ve Cepa AVM çevresinde yaşanan trafik sıkışıklığını gidermek amacıyla yeni karar aldığı anımsatıldı.

Karar doğrultusunda, 2123 Cadde'den Dumlupınar Bulvarı'na çıkışın kapatılacağı ve bu noktadan yalnızca girişe izin verileceği belirtildi. AVM'den çıkış yapmak isteyen araçların ise açık otopark içerisinden 2121 Sokak istikametine yönlendirileceği ifade edildi.

Yeni düzenlemeye yönelik yol genişletme çalışmalarının başladığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABB, Kentpark ve Cepa AVM çevresinde uygulanacak düzenlemelerin ardından, benzer trafik yoğunluklarının yaşandığı diğer bölgeler için de çalışma başlattı. Bu kapsamda; Ankamall AVM-Mevlana Bulvarı bağlantısı, Optimum AVM açık otoparkından Ayaş Yolu'na çıkışlar, Nata Vega AVM çıkışları ile Antares AVM, Podium AVM ve Gimat çevresinde yaşanan trafik sorunlarına yönelik düzenlemeler için de harekete geçildi. Düzenlemelerle birlikte, AVM'lerin bulunduğu bölgelerdeki araç trafiğinin daha güvenli ve akıcı hale getirilmesi hedefleniyor."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber