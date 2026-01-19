Bir bölümü vakıf arazisi bir bölümü sit alanı: Bu köye mezarlık bile yapılamıyor!

Kurtuluş Savaşı'ndan kalan siperlerden dolayı sit alanı ve Osmanlı döneminden vakıf arazisi olarak nitelendirilen Eskişehir'in Belpınar Mahallesi'nde, mahalleli dolan mezarlık yerine yenisini belirleyemediklerini iddia etti.



Türkiye'nin birçok bölgesinde, 19 Mayıs 1919'da başlayan Kurtuluş Savaşı sonrası cepheler açılıp siperler kazıldı. Açılan siperlerden bir örneği de Eskişehir'in Çifteler ilçesi Belpınar Mahallesi'nde bulunuyor. Belpınar Mahallesi'ndeki, Kurtuluş Savaş'ı yıllarını ait mevzilerin olduğunu belirten halk, burada Yunanlılar ile savaşıldığını ve siperlerin o dönemden kaldığını iddia ediyor. Dağı çevreleyen bir çizgi halinde gözüken mevzilerin, yılların verdiği aşınmayla bazı bölümlerinin kapandığı belirtilmiyor.

Ölülerini gömecek mezarlıkları yok



Osmanlı döneminden vakıf arazisi olduğu ve siperlerden dolayı sit alanı olarak belirlenen Belpınar Mahallesi'nde bir yapı yapmanın oldukça zor olduğu iddia edildi. Öyle ki mahallede yaşayanlar, kabristanın sit alanı içinde olduğundan içine bir çeşmenin bile yapılamadığını aktardı. Bir yapıyı yapmanın oldukça zor olduğunu aktaran vatandaşlar, mezarlık dolduğunda, nereye defin işlemi yapacaklarını da bilmiyor.

"Taş siperler, aslında bir insan boyundan daha derindi"



Belpınar Mahallesi'nde yaşayan Celalettin Özer, "Büyüklerimizden ve babalarımızdan dinlediğimiz kadarıyla, Sakarya Meydan Muharebesi'nin önemli safhaları bu bölgede yaşanmış. Yunan ordusu köyümüze kadar gelmiş; ancak ordumuz Polatlı hattına çekilince onlar da burada çok fazla oyalanmamışlar. O dönemden kalan taş siperler, aslında bir insan boyundan daha derindi. Tabii 1920'li yıllardan bahsettiğimiz için zamanla bu siperlerin içi biraz dolmuş ve kapanmış" dedi.



"Defin alanı hazırladık ancak sit alanı engeli nedeniyle orayı bile kabul etmiyorlar"



Mezarlığın dolmak üzere olduğunu söyleyen Özer, "Osmanlı döneminde Çifteler bölgesi yerleşim alanı olduğu için köyümüzün topraklarının büyük bir kısmı vakıf arazisidir. Şu anda bile ekip biçtiğimiz tarlaların kullanım bedelini vakıf parası olarak ödüyoruz. Köyümüzün çevresi, özellikle mezarlığımız ve mezarlığın üst tarafı tamamen sit alanı ilan edilmiş durumda. Sit alanı olduğu için mezarlığımıza su hattı çekemiyoruz; ihtiyacımız olduğunda yakındaki çeşmeleri kullanıyoruz. Hatta mezarlığımız dolmak üzere olduğu için arka tarafa tel örgülerle yeni bir defin alanı hazırladık ancak sit alanı engeli nedeniyle orayı bile kabul etmiyorlar. Köyümüzün nüfusuna gelirsek; kışın genellikle 12-13 hane kalıyoruz, yazın ise bu sayı 40-50 haneye kadar çıkıyor" ifadelerini kullandı.