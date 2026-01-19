Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladı
Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Grand İsias Otel davasında kamu görevlilerine ceza

Adıyaman'da kamu görevlilerinin yargılandığı Grand İsias Otel davasının 4. duruşmasında karar açıklandı. Sanıklardan 3'ü 10'ar yıl hapis cezasına çarptırılırken, 3 sanık ise beraat etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2026 19:30, Son Güncelleme : 19 Ocak 2026 19:47
6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcular ve tur rehberlerinin de yer aldığı 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel'in kamu görevlileriyle ilgili davasında 6 belediye görevlisinin tutuksuz olarak Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasın devam edildi. 'Taksirle adam öldürme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen belediye görevlilerinin yargılandığı 4. duruşmada cumhuriyet savcısı tarafından mütalaa verildi. Savcılık mütalaasında, yapı kontrol biriminde görevli kamu personelinin binanın proje, yapım ve bitim aşamasında üzerlerine düşen görevi yerine getirmedikleri için her birinin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan alt sınırdan uzaklaştırılmak suretiyle ayrı ayrı cezalandırılması, adli kontrol tedbirlerinin yeterli olduğu ve tutuklanmalarına gerek olmadı belirtildi.

Müştekiler, müşteki avukatları, sanıklar ve sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme başkanı kararını açıkladı. Sanıklar Başkan Yardımcısı Osman Bulut, İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve Ruhsat Büro Şefi Bilal Bağcı'ya 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan ayrı ayrı 10 yıl hapis cezası verildi. Sanıkların cezanın türü dikkate alınarak orantılılık ilkesi uyarınca yurt dışına çıkmama yasağının devamına, tutuklanmalarına yönelik taleplerin reddine oy birliği ile karar verildi. Sanıklar daimi işçi Abdurrahman Karaaslan, Ruhsat Büro Teknisyen Fazlı Karakuş ve eski İmar Müdürü Yusuf Gül hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan müspet suç bakımından takdirlerinin bulunmaması bakımından ayrı ayrı beraatlarına karar verildi.

