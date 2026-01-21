En düşük emekli aylığına zam teklifi görüşmeleri tamamlandı
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Bakan Memişoğlu, sağlıkta atama için 2026 KPSS'yi işaret etti
Gözler TCMB'de: Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak
CTE Görevde Yükselme sınavında mülakat listeleri kesinleşti
Borsa İstanbul'da faiz kararı öncesi kar satışları!
Eğitim-Bir-Sen araştırdı: Mevcut doğum izni anneler için yeterli değil
Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı
RK'den Temu Türkiye Ofisi'ne baskın iddialarına açıklama
14 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, kar ve hortum riski var!
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Krediler ve kart ödemeleri mercek altında
MEB, 'Okul Dışı Öğrenme' platformu hayata geçiriyor
Devlet Bahçeli: Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsalidir
Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Türkiye'de et fiyatları tartışması: Et mi pahalı, alım gücü mü düşük?
2025 Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 12 gözaltı
TOGG'un ucuz modeli T6'nın çıkış tarihi açıklandı
Konut fiyatlarında en yüksek artış bu ilimizde
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Çocuklar 'sustalı' ile geziyor! Kanunda boşluklar var, tedbir yetersiz
Merkez Bankası'ndan Papara kararı
Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor
Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: 35 şüpheli tutuklandı, 77 kişi gözaltında
Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
Borsa İstanbul'da faiz kararı öncesi kar satışları!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kritik faiz kararı öncesinde günü %0,61 kayıpla 12.728,18 puandan kapattı. Küresel piyasalar ABD Başkanı Trump'ın Davos'taki ılımlı açıklamalarıyla pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde bankacılık endeksinin %2,39'luk yükselişi dikkat çekti. Piyasalar, yarın açıklanacak faiz kararında 150 baz puanlık indirim beklentisine kilitlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kaybederek 12.728,18 puanla tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 77,63 puan azalırken, toplam işlem hacmi 208,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,39, holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,28 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısında Grönland'ı almak için "güç kullanmayacağını" söylemesinin ardından azalan jeopolitik endişelerle pozitif bir seyir izliyor.

Ulusal güvenlik gerekçeleriyle Grönland'a ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Trump, bu nedenle ABD'nin Grönland'ı alma konusunu görüşmek üzere acil müzakereler yapılmasını talep ettiğini aktardı.

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı öncesinde günü negatif bir seyirle tamamladı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TCMB politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesini bekliyor.

Analistler, yarın yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.400 puanın destek, 12.900 ve 13.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

