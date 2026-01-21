Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışındaki din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetleri için sınavla 100 sözleşmeli din görevlisi alacak.
İstihdam edilecek kişiler, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatınca 22 farklı ülkede görevlendirilecek.
Şartları taşıyan adaylar, 4 Şubat'a kadar başvuruda bulunabilecek.
Sınavlarla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.