Sponsorlu İçerik
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ocak 2026 00:05, Son Güncelleme : 22 Ocak 2026 00:07
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 10895

Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

21 Ocak 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE I- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştınlmasına İlişkin Esaslann ek 2 nci maddesinin on beşinci fıkrasına "İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu," ibaresi eklenmiş, aynı maddeye otuz yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Savunma Sanayii Başkanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak sözleşmeli personel, yakandaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alını yapılacak her bir pozisyon sayısının üç katına kadar çağırılacak adaylar arasından, anılan Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ya da sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre çalıştırılabilir."

MADDE 2- Aynı Esaslara ek 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"EK MADDE 10- Devlet memurlan için 657 sayılı Kanunun ek 43 üncü maddesinde düzenlenen doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin hüküm ile söz konusu maddeye dayanılarak 17/7/2025 tarihli ve 10108 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlannın Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik hükümleri, sözleşmeli personele de aynı usul ve esaslar çerçevesinde kıyasen uygulanır. Ancak yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak sözleşmeli personeli; pozisyon unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayn ayrı belirlemeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir."

MADDE 3- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

