Jeff Bezos, uzaya binlerce uyduluk ağ kuracak

TeraWave, dünya genelindeki veri trafiğini uzaya taşımayı hedefleyen, ultra yüksek hızlı bir iletişim ağı.

Bu ağın en dikkat çekici özelliği, günümüz tüketici standartlarının çok ötesinde olan 6 Tbps (Saniyede 6 Terabit) hıza ulaşabilmesi.

Alçak Dünya Yörüngesi (LEO) ve Orta Dünya Yörüngesi'nde (MEO) toplam 5.408 uydu kurulacak.

LEO uyduları 144 Gbps'e kadar hız sunarken, MEO uyduları optik bağlantılarla 6 Tbps hıza çıkabilecek.

Bireysel kullanıcılardan ziyade veri merkezleri, bulut sağlayıcıları ve savunma sanayii gibi "endüstriyel ölçekte" internet ihtiyacı duyan yaklaşık 100.000 özel müşteri hedefleniyor.

Yükleme (upload) ve indirme (download) hızları eşit olacak, bu da büyük veri setlerinin işlenmesinde büyük avantaj sağlayacak.

Optik iletişim: Işık hızında veri transferi

TeraWave ağının kalbinde, uyduların birbirleriyle ve yeryüzüyle lazer (optik) teknolojisi üzerinden haberleşmesi yatıyor.

Geleneksel radyo frekanslarının aksine, optik iletişim veriyi ışık sinyalleriyle taşıyarak hem çok daha yüksek kapasite sunuyor hem de dinlenmesi çok daha zor olduğu için yüksek güvenlik sağlıyor.

Bu teknoloji, özellikle yerdeki yapay zeka veri merkezlerinin uzaydaki işlem kapasitesine duyduğu ihtiyacı karşılamak için kritik görülüyor.

Blue Origin, TeraWave uydularının fırlatılmasına 2027 yılının dördüncü çeyreğinde başlamayı planlıyor.

Fırlatmalarda şirketin kendi geliştirdiği ve Kasım 2025'te başarılı deneme uçuşları gerçekleştiren devasa New Glenn roketinin kullanılması bekleniyor.