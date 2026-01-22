Arkadaşına IBAN'ını verdi, hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da yaşayan 23 yaşındaki Özlem Develi, iddiaya göre 2023'te gittiği dershanedeki M.D. ile arkadaş oldu. Bir zaman sonra M.D. Develi'ye,"Ben ticaret yapıyorum. Hesaplarım bloke oldu, kısa bir süreliğine bana IBAN'ını kullandırır mısın?" dedi. Kabul eden genç kız, arkadaşının kullanması için özel bir hesap açtı. Bundan sonraki süreçte M.D.'nin dershaneye gelmemesinden şüphelenen Develi, 15 gün sonra karakoldan çağırıldı ve hakkında dolandırıcılıktan işlem başlatıldı. Hakkında dava açılan Develi, durumu polis ekiplerine anlattı ve M.D.'den şikayetçi oldu, banka hesaplarını kapattırdı. Hesap kapatılmadan önce M.D.'nin sosyal medya platformlarından çekiliş adı altında kişilerden para talep ettiği öğrenildi. Parayı ödedikten sonra geri dönüş alamayan kişiler ise Özlem Develi hakkında şikayetçi oldu.

"GEL BU İŞİN PARÇASI OL, TATLIYA BAĞLAYALIM"

Haziran 2025'te cezaevine giren Develi, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Geçen hafta Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davada 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılarak, 149 bin 960 TL idari para cezası aldı.

Hakkında açılan 20 davadan 11'inin Türkiye genelindeki çeşitli mahkemelerde sürdüğünü söyleyen Özlem Develi, M.D. hakkında şikayetçi olduğu için M.D. ve çevresindekilerin tehditlerine maruz kaldığını, M.D.'nin "Seni sabah evinden terörist diye aldırırım. Gel bu işin parçası ol, 2 bin lira harçlık al, seninle çalışmaya devam edeyim. Güzel bir kızsın, gel tatlıya bağlayalım" şeklinde kendisine mesaj attığını söyledi.

DİPLOMASINI ALAMIYOR

Yaşadıklarına rağmen lisans eğitimine devam edip bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olan Develi, hakkında arama kararı çıktığı için diplomasını almaya gidemediğini söyledi. Başından geçen süreçleri anlatan Develi, arkadaşının mağduriyetini gidermek adına yardımcı olduğu fakat arkadaşının dolandırıcı çıkmasıyla büyük sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

"TERÖRİST DİYE EVDEN ALDIRIRIZ"

Hakkında çıkan arama kararıyla yakalandığı an tutuklanacağını belirten Develi, şüpheliler tarafından "Seni terörist diye evden aldırırız" şeklinde mesajlar alarak tehdit edildiğini söyledi ve devam etti:

"Üniversiteyi bitirdim, diplomamı alamıyorum. Hayatımı mahvettiler, işe giremiyorum. Hakkımda yakalama kararı var ve diplomayı almaya gidersem beni orada alırlar, gidemiyorum. Ben suçsuz yere cezaevine girdim. Yapmadığım halde cezasını ben çekiyorum. Kurban Bayramı'ndan önce 15 gün cezaevinde kaldım. Bunları ben çekiyorum, bunlara hiçbir şey olmuyor."

Baba Ahmet Develi ise kızına ait olmayan bir suçtan dolayı hayatının karardığını ifade ederek, "Çaresiz durumdayız. Bu çocuğa yol gösterilsin, gençliğine yazık. Kızım suçsuz" dedi.