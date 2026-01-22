Bilişim ve Yeşil Dönüşümde Nitelikli İş Gücü Hedefi
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor

MSB, Nusaybin sınırında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen alçak saldırıyla ilgili, "Bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provakasyondur. Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edilmiş olup, gereği yapılmaktadır" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ocak 2026 12:28, Son Güncelleme : 22 Ocak 2026 12:29
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor

Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının gündemdeki sorularına ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Bakanlık, Suriye'de son dönemdeki gelişmelerle ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Suriye Hükümeti; Halep'ten başlayarak diğer bölgelere uzanan bir hatta terörle mücadele operasyonlarını icra etmektedir.

Bu operasyonların amacı; kamu düzenini tesis etmek ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamaktır.

Bu kapsamda, SDG'nin 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatlarına koşulsuz şekilde uyarak entegrasyonu başlatması, Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemdedir.

Ülkemiz, "Tek Devlet, Tek Ordu" ilkesi doğrultusunda, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye devam edecektir"

Nusaybin sınıdırında Türk bayrağına hain saldırı

Nusaybin sınırında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen hain provokasyonla ilgili Bakanlık, idari tahkikatın başlatıldığını duyurdu. Olaya ilişkin şu detayları paylaştı:

"Nusaybin'de bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından yasa dışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provakasyondur.

Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edilmiş olup, gereği yapılmaktadır.

Ayrıca yaşanan her olayda olduğu gibi, bu olaya da ilişkin idari tahkikat derhal başlatılmıştır"

Eurofighter uçakları tedarik süreci

18-19 Ocak tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun Katar ziyaretiyle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"18 - 19 Ocak 2026 tarihlerinde, Eurofighter Typhoon uçakları tedarik sürecini görüşmek üzere, Katar Hava Kuvvetleri Komutanı ev sahipliğinde Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanının da katılımı ile üçlü toplantı icra edilmiştir.

Toplantıda uçakların tedariki öncesi eğitim süreçleri ile atılması gereken diğer adımlar ele alınmış, görüşmeler olumlu şekilde devam etmektedir"

Süleyman Şah Türbesi'nde son durum

Bakanlık, Suriye'de yaşanan son gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti. Süleyman Şah Türbesi'nin son durumuyla ilgili, "Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konuda gereken yapılacaktır" bilgisi paylaşıldı.

Suriye'deki DEAŞ hapishaneleri ve kampları

MSB, Suriye'deki terör örgütü DEAŞ'ın hapishane ve kamplarıyla ilgili, "DEAŞ teröristlerinin bulunduğu hapishane ve kamplara yönelik Suriye makamlarının ülkemizden resmi bir talebi bulunmamaktadır" açıklaması yapıldı.

