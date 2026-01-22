15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geliyor
Diyarbakır'da etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı

Diyarbakır'da etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı

Diyarbakır Valiliği, toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması ile çadır kurma, stant açma, afiş ve pankart asma gibi faaliyetlerin 23-26 Ocak tarihleri arasında yasaklandığını bildirdi.

22 Ocak 2026 15:58
Diyarbakır'da etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, 25 Ocak Pazar günü merkez Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda düzenlenmek istenen miting ile ilgili son dönemde Türkiye ve sınır dışında gelişen olaylar ve bunların kente olası etkileri de dikkate alınarak ayrıntılı değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Değerlendirme sonucu söz konusu mitingin bahane edilerek mitingin yapılacağı tarih öncesi, miting sırası ve sonrasında kamu düzeni ve güvenliğini bozabilecek eylemlerin yoğunluk kazanabileceği mütalaa edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve tehdit ve risklerin ortadan kaldırılması amacıyla Diyarbakır mülki sınırları içerisinde 23 Ocak Cuma saat 00.01'den başlayarak 26 Ocak Pazartesi saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler dışında, açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi her türlü eylem, dış ilçelerden 25 Ocak'ta yapılmak istenen mitinge katılacağı değerlendirilen şahıs ve araçların ilçelerden çıkışları veya il merkezine girişleri, diğer illerden mezkur mitinge katılmak amacıyla geldiği değerlendirilen şahıs ve araçların ilimiz sınırına girişleri, geçişleri, çıkışları, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19'uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/a, b ve c maddeleri gereğince yasaklanmıştır."

