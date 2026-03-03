Eğitimde Şiddete Tepki: Hürriyetçi Eğitim Sen 3 Mart'ta İş Bıraktı

12. Yargı Paketi yolda: Tapuda avukat zorunluluğu geliyor
12. Yargı Paketi yolda: Tapuda avukat zorunluluğu geliyor
Kurtulmuş: Komisyon raporu nihayet değildir, yol haritasıdır
Kurtulmuş: Komisyon raporu nihayet değildir, yol haritasıdır
Türkiye'den 35 hastane Dünyanın en iyileri arasına girdi
Türkiye'den 35 hastane Dünyanın en iyileri arasına girdi
Motorin zammı iptal edildi
Motorin zammı iptal edildi
Hurda klasikleri yeniden yollara döndürüyor: Yılda sadece 3 sipariş alıyor!
Hurda klasikleri yeniden yollara döndürüyor: Yılda sadece 3 sipariş alıyor!
Borsadan sert düşüş: İki günlük kayıp yüzde 6'ya yaklaştı!
Borsadan sert düşüş: İki günlük kayıp yüzde 6'ya yaklaştı!
İçişleri Bakanlığı'nda iletişimden sorumlu isim belli oldu
İçişleri Bakanlığı'nda iletişimden sorumlu isim belli oldu
Ali Yalçın: Okullarda idareten değil, hakikaten güvenlik istiyoruz
Ali Yalçın: Okullarda idareten değil, hakikaten güvenlik istiyoruz
Kadın hükümlü ve tutuklulara 8 Mart'ta açık görüş izni
Kadın hükümlü ve tutuklulara 8 Mart'ta açık görüş izni
Şubat verileri açıklandı: İşte en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler
Şubat verileri açıklandı: İşte en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler
Kış geri dönüyor: Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgası geliyor!
Kış geri dönüyor: Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgası geliyor!
Hazine'den akaryakıt hamlesi: Eşel mobil sistemi geri mi dönüyor?
Hazine'den akaryakıt hamlesi: Eşel mobil sistemi geri mi dönüyor?
Erdoğan'dan Fatma Nur Öğretmen mesajı: Fail hak ettiği cezayı alacak
Erdoğan'dan Fatma Nur Öğretmen mesajı: Fail hak ettiği cezayı alacak
RTÜK'ten İstanbul'daki okul olayına ilişkin yayın yasağı
RTÜK'ten İstanbul'daki okul olayına ilişkin yayın yasağı
Şubat ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri belli oldu
Şubat ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri belli oldu
SGK binlerce kişinin maaşını kesti! Faiziyle geri alınacak
SGK binlerce kişinin maaşını kesti! Faiziyle geri alınacak
Bakan Fidan: Türkiye kendini her zaman korur
Bakan Fidan: Türkiye kendini her zaman korur
Üniversiteler 3 yıla inecek mi? YÖK'ten açıklama geldi
Üniversiteler 3 yıla inecek mi? YÖK'ten açıklama geldi
Şimşek: Petrol fiyatlarının enflasyona etkisini sınırlandırmaya çalışıyoruz
Şimşek: Petrol fiyatlarının enflasyona etkisini sınırlandırmaya çalışıyoruz
Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Şubatta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Görevdeki 5 Subay, 5 Astsubay'a FETÖ'den gözaltı
Görevdeki 5 Subay, 5 Astsubay'a FETÖ'den gözaltı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi
Mersin'den Dünya Şampiyonluğuna: 91 madalyalı lise zirvede!
Mersin'den Dünya Şampiyonluğuna: 91 madalyalı lise zirvede!
Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı
Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı
Bakanlıktan kanser taraması seferberliği: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Bakanlıktan kanser taraması seferberliği: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Lisede bıçaklı saldırı: Saldırgan ders programına göre saldırıyı planlamış!
Lisede bıçaklı saldırı: Saldırgan ders programına göre saldırıyı planlamış!
BOTAŞ'tan açıklama: Doğalgaz arzında risk yok!
BOTAŞ'tan açıklama: Doğalgaz arzında risk yok!
KPSS sonuçlarını manipüle eden FETÖ'cü savcı Şadan Sakınan yakalandı
KPSS sonuçlarını manipüle eden FETÖ'cü savcı Şadan Sakınan yakalandı
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Eğitimde Şiddete Tepki: Hürriyetçi Eğitim Sen 3 Mart'ta İş Bıraktı

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, İstanbul Çekmeköy'de öğrencisi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'in ardından eğitimde artan şiddete tepki göstererek 3 Mart 2026'da ülke genelinde bir gün iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mart 2026 10:10, Son Güncelleme : 03 Mart 2026 21:43
Yazdır
Eğitimde Şiddete Tepki: Hürriyetçi Eğitim Sen 3 Mart'ta İş Bıraktı

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik ile ilgili açıklama yaptı. Kuruoğlu, eğitim kurumlarında artan şiddetin artık can kayıplarına yol açtığını belirterek eğitim çalışanlarının güvenliği için acil önlem çağrısında bulundu.

Kuruoğlu, Çekmeköy Taşdelen Borsa İMKB Meslek Lisesi'nde yaşanan saldırının yalnızca bir öğretmenin hayatını kaybetmesiyle sınırlı olmadığını, eğitim camiasının vicdanını derinden yaraladığını ifade etti. Bir öğretmenin görev yaptığı okulda hayatını kaybetmesinin kabul edilemez bir güvenlik zafiyeti olduğunu vurgulayan Kuruoğlu, olayın münferit olmadığını, yıllardır ertelenen önlemlerin ve güvenlik eksikliklerinin sonucu olduğunu söyledi.

Eğitim kurumlarında güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğuna dikkat çeken Kuruoğlu, okullarda yeterli güvenlik personeli bulunmadığını, giriş-çıkış kontrollerinin etkin şekilde yapılmadığını ve risk analizlerinin yeterince uygulanmadığını belirtti. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyecek caydırıcı yasal düzenlemelerin de hala hayata geçirilmediğini dile getiren Kuruoğlu, öğretmenlerin korunmadığını ve yalnız bırakıldığını savundu.

Eğitimde şiddetin sıradanlaştırılamayacağını vurgulayan Kuruoğlu, güçlü ve caydırıcı yasal düzenlemelerin yapılması, her okulda etkin güvenlik sistemlerinin kurulması ve eğitim çalışanlarının can güvenliğinin devlet güvencesi altına alınması gerektiğini ifade etti.

Sendika olarak bu olayın ardından tepki göstermek amacıyla ülke genelinde iş bırakma kararı aldıklarını açıklayan Kuruoğlu, "3 Mart 2026 günü tüm Türkiye'de eğitim kurumlarında eğitimde şiddete karşı bir günlüğüne iş bırakıyoruz. Bu karar eğitim çalışanlarının artık sessiz kalmayacağının ilanıdır ve yetkililere açık bir çağrıdır" dedi.

Kuruoğlu, öğretmenlerin güvenliğinin sağlanmasının eğitim sisteminin geleceği açısından hayati önem taşıdığını belirterek hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'e Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber