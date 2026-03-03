Eğitimde Şiddete Tepki: Hürriyetçi Eğitim Sen 3 Mart'ta İş Bıraktı

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik ile ilgili açıklama yaptı. Kuruoğlu, eğitim kurumlarında artan şiddetin artık can kayıplarına yol açtığını belirterek eğitim çalışanlarının güvenliği için acil önlem çağrısında bulundu.

Kuruoğlu, Çekmeköy Taşdelen Borsa İMKB Meslek Lisesi'nde yaşanan saldırının yalnızca bir öğretmenin hayatını kaybetmesiyle sınırlı olmadığını, eğitim camiasının vicdanını derinden yaraladığını ifade etti. Bir öğretmenin görev yaptığı okulda hayatını kaybetmesinin kabul edilemez bir güvenlik zafiyeti olduğunu vurgulayan Kuruoğlu, olayın münferit olmadığını, yıllardır ertelenen önlemlerin ve güvenlik eksikliklerinin sonucu olduğunu söyledi.

Eğitim kurumlarında güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğuna dikkat çeken Kuruoğlu, okullarda yeterli güvenlik personeli bulunmadığını, giriş-çıkış kontrollerinin etkin şekilde yapılmadığını ve risk analizlerinin yeterince uygulanmadığını belirtti. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyecek caydırıcı yasal düzenlemelerin de hala hayata geçirilmediğini dile getiren Kuruoğlu, öğretmenlerin korunmadığını ve yalnız bırakıldığını savundu.

Eğitimde şiddetin sıradanlaştırılamayacağını vurgulayan Kuruoğlu, güçlü ve caydırıcı yasal düzenlemelerin yapılması, her okulda etkin güvenlik sistemlerinin kurulması ve eğitim çalışanlarının can güvenliğinin devlet güvencesi altına alınması gerektiğini ifade etti.

Sendika olarak bu olayın ardından tepki göstermek amacıyla ülke genelinde iş bırakma kararı aldıklarını açıklayan Kuruoğlu, "3 Mart 2026 günü tüm Türkiye'de eğitim kurumlarında eğitimde şiddete karşı bir günlüğüne iş bırakıyoruz. Bu karar eğitim çalışanlarının artık sessiz kalmayacağının ilanıdır ve yetkililere açık bir çağrıdır" dedi.

Kuruoğlu, öğretmenlerin güvenliğinin sağlanmasının eğitim sisteminin geleceği açısından hayati önem taşıdığını belirterek hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'e Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.