23 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile mart ayı tüketici güven endeksi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Tahran/Washington/Kudüs)
2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası, Aliağa Petkimspor-Bursaspor Basketbol maçıyla tamamlanacak.
(İzmir/19.00)
2- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile yapacağı maçın hazırlıklarını 15 dakikası basına açık antrenmanla sürdürecek.
(İstanbul/18.30)