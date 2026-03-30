Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Sayıştay denetimlerinde tespit edilen usulsüzlükler üzerine Etimesgut Belediyesi ve iştirak şirketi Etimkent A.Ş'ye yönelik zimmet soruşturması başlattı. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Mart 2026 09:20, Son Güncelleme : 30 Mart 2026 09:33
Etimesgut Belediyesi'ne Zimmet Soruşturması: 4 Gözaltı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan basın açıklamasına göre, Sayıştay Başkanlığı'nın Etimesgut Belediyesi'nde gerçekleştirdiği 2025 yılı hesap ve işlemlerine yönelik olağan denetimler sırasında bazı usulsüzlükler tespit edildi.

Denetimlerde, belediyeye bağlı aşevi faaliyetleri, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile belediyenin iştirak şirketi Etimkent A.Ş'nin hesaplarında şüpheli işlemler belirlendi. Hazırlanan raporlar doğrultusunda Başsavcılık tarafından "zimmet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında; Etimkent A.Ş Genel Müdürü M.Ç., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., aynı müdürlükte görevli mutemet S.K. ile Etimkent A.Ş kasa sorumlusu H.B. hakkında işlem yapıldı.

30 Mart 2026 tarihinde Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararları doğrultusunda, şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Yapılan operasyon sonucunda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

