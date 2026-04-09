Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 17/8/2008 tarihli ve 26970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 2- (1) Yüksekokullarda 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirlenen eğitim-öğretim süresi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında mezun olacak öğrenciler için toplam 21 hafta olarak uygulanır."
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.