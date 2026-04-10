Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar'in evi soyuldu

Fenerbahçe'nin Slovakyalı futbolcusu Skriniar, Beykoz'daki bir site içerisinde bulunan villasından taşınma işlemleri gerçekleştirilirken para çalındığı iddiasıyla ihbarda bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Skriniar'ın evinin 2'nci katındaki bir komodinden 26 bin dolar, 4 bin 400 avro ve 1000 lira çalındığını tespit etti.

Taşınma işlemlerini gerçekleştiren lojistik firmasının görevlendirdiği A.E. ve E.O.Y. ile C.Ü, İ.Ü. ve B.A. ekiplerce ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.