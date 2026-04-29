Petrol piyasasında 'abluka' etkisi: Brent petrol 110 dolara dayandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletini TDV'ye verdi
%0 Faizli 25.000 TL
Freni boşalan tır 9 araca çarptı: 2 kişi öldü
Freni boşalan tır 9 araca çarptı: 2 kişi öldü
YÖK'ten üniversitelere 'doğum izninde ek süre verilmesi' talimatı
YÖK'ten üniversitelere 'doğum izninde ek süre verilmesi' talimatı
Anne babalar dikkat! O ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Anne babalar dikkat! O ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Petrol piyasasında 'abluka' etkisi: Brent petrol 110 dolara dayandı
Petrol piyasasında 'abluka' etkisi: Brent petrol 110 dolara dayandı
'Bu yıl satılan her 4 araçtan biri elektrikli olacak'
'Bu yıl satılan her 4 araçtan biri elektrikli olacak'
MİT paylaştı: İşte Humeyni ile ilgili 62 yıllık 'çok gizli' belge
MİT paylaştı: İşte Humeyni ile ilgili 62 yıllık 'çok gizli' belge
Mayıs başında kış geri dönüyor: Sıcaklıklar aniden düşecek
Mayıs başında kış geri dönüyor: Sıcaklıklar aniden düşecek
Cevdet Yılmaz: Yeni anayasa en geniş mutabakatla yapılmalı
Cevdet Yılmaz: Yeni anayasa en geniş mutabakatla yapılmalı
HSK'dan 34 hakim ve savcıyı kapsayan kararname
HSK'dan 34 hakim ve savcıyı kapsayan kararname
Bakan Işıkhan'dan Bayram İkramiyesi açıklaması
Bakan Işıkhan'dan Bayram İkramiyesi açıklaması
Bakan Gürlek'ten mutlak butlan açıklaması
Bakan Gürlek'ten mutlak butlan açıklaması
Erdoğan: Türkiye tüm kardeşleriyle kucaklaşarak yeni bir güvenlik paradigması inşa ediyor
Erdoğan: Türkiye tüm kardeşleriyle kucaklaşarak yeni bir güvenlik paradigması inşa ediyor
Bakan Göktaş: Doğum izni başvuruları 10 gün içinde başlayacak
Bakan Göktaş: Doğum izni başvuruları 10 gün içinde başlayacak
Devlet Memurları Konfederasyonu 1 Mayıs'ta Taksim'de: 'Emeğin Gücüyle Alanlardayız'
Devlet Memurları Konfederasyonu 1 Mayıs'ta Taksim'de: 'Emeğin Gücüyle Alanlardayız'
Güvenli ödeme sistemi taşınmaz satışlarında kayıt dışılığı azaltacak
Güvenli ödeme sistemi taşınmaz satışlarında kayıt dışılığı azaltacak
Eğitime Bakış: 2025 İzleme Ve Değerlendirme Raporu Yayımlandı
Eğitime Bakış: 2025 İzleme Ve Değerlendirme Raporu Yayımlandı
Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor
Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Altında düşüşün devam edip etmeyeceği bugün belli olacak
Altında düşüşün devam edip etmeyeceği bugün belli olacak
Site aidatlarında keyfi artışa son
Site aidatlarında keyfi artışa son
Batarya ömürleri dolan elektrikli araçlarda 8 yıl sendromu başladı
Batarya ömürleri dolan elektrikli araçlarda 8 yıl sendromu başladı
2 kişinin akıma kapılarak ölümünde İZSU Genel Müdürü hakim karşısına çıkacak
2 kişinin akıma kapılarak ölümünde İZSU Genel Müdürü hakim karşısına çıkacak
Araç satışından sonra ev satışına da güvenli ödeme şartı geldi
Araç satışından sonra ev satışına da güvenli ödeme şartı geldi
İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, ekipler alarma geçti
İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, ekipler alarma geçti
Adalet Bakanlığı'ndan yetkin taşra personeline merkeze gelme fırsatı
Adalet Bakanlığı'ndan yetkin taşra personeline merkeze gelme fırsatı
ASELSAN 2026'ya hızlı girdi: İhracat sözleşmeleri yüzde 69 artışla rekor kırdı
ASELSAN 2026'ya hızlı girdi: İhracat sözleşmeleri yüzde 69 artışla rekor kırdı
TOKİ'den piyasanın yarı fiyatına kiralık konut
TOKİ'den piyasanın yarı fiyatına kiralık konut
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olana ruhsat yok
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olana ruhsat yok
Petrol piyasasında 'abluka' etkisi: Brent petrol 110 dolara dayandı

ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını uzun süreye yayacağı haberleri petrol fiyatlarını tetikledi. Brent petrolün varili %5,32 artışla 109,95 dolara yükselirken, WTI ham petrolü 105 doları aştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2026 17:22, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 17:22
Petrol piyasasında 'abluka' etkisi: Brent petrol 110 dolara dayandı
Petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik ablukasının uzun süreli devam edebileceğine ilişkin haber akışıyla yüzde 5'ten fazla yükseldi.

Dün günü 104,4 dolardan tamamlayan Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 16.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,32 artarak 109,95 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 5,19 artışla 105,12 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a ait limanlara yönelik daha uzun süreli bir deniz ablukasına hazırlanılması için danışmanlarına talimat verdiğine dair haber akışı etkili oldu.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump, İran yönetimini nükleer programından geri adım atmaya zorlamak amacıyla ülkenin petrol gelirlerini ve ekonomik kaynaklarını hedef alan baskıyı sürdürme kararı aldı.

Yetkililer, Trump'ın, Tahran'ı uzun süredir reddettiği nükleer tavizleri kabul etmeye zorlamak amacıyla danışmanlarına İran'a yönelik uzun süreli bir abluka için hazırlık yapma talimatı verdiğini belirtti.

Trump'ın yeniden hava saldırılarına başlama ya da çatışmadan tamamen çekilme seçeneklerini, mevcut ablukayı sürdürmeye kıyasla daha riskli bulduğuna işaret eden yetkililer, Trump'ın son görüşmelerde İran'a ait limanlara yönelik deniz trafiğini kısıtlayarak petrol ihracatını baskı altında tutmayı tercih ettiğini aktardı.

Haberde, Trump'a yakın bazı isimlerin Tahran üzerindeki baskının sürdürülmesini önerdiği, bazı isimlerin ise Hürmüz Boğazı'nın kapanması ya da savaşın derinleşmesinin ekonomi ve siyasi açıdan risk oluşturmasından endişe duyduğunu belirttiği aktarıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'taki ABD-İsrail İran'a yönelik saldırılarının ardından, 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuştu.

ABD ile İran arasında Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından Trump, 12 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını belirtmişti. Söz konusu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan'da İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), ABD-İsrail ile İran savaşının başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda kısıtlamalar nedeniyle gemi geçişlerinin yüzde 95,3 azaldığını belirtti.

Sonraki Haber