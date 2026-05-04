ASELSAN 2 trilyon lira piyasa değerini geçerek rekor kırdı

İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 25 zam geldi
Türkiye'de savunma teknolojisinin gelişimi ve dönüşümünde öncü rol oynamayı sürdüren ASELSAN, yeni bir rekor daha kırarak piyasa değeri 2 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 13:59, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 15:16
Türkiye'deki güvenli yatırım ortamı ve Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yatırımcıların savunma sanayi hisselerine talebi piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. İhracat odaklı strateji benimseyen ASELSAN ise bu süreçte uluslararası rakiplerinden pozitif ayrıştı.

Yıla 230,20 liradan başlayan şirketin hisseleri, takip eden aylarda yükseliş trendinde hareket etti. Geçen yıl eylül ayında 1 trilyon lirayı geçerek bu barajı aşan ilk şirket unvanını alan ASELSAN, bugün itibarıyla yeni bir rekora daha imza attı. ASELSAN hisse fiyatı bugün 442 liraya ulaştı ve şirket, piyasa değeri 2 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu.

Böylece BIST 100 endeksinde işlem gören ASELSAN'ın hisse senedi değeri yılbaşından bu yana yüzde 91 artmış oldu.

Borsa İstanbul'da piyasa değeri açısından en büyük 10 şirketin piyasa değeri şöyle:

Şirket Adı Piyasa Değeri (TL)
ASELSAN 2.015.520.000.000
Destek Faktoring 909.999.999.090
Enka İnşaat 622.800.000.000
Garanti BBVA 553.140.000.000
Tüpraş 518.789.714.760
Koç Holding 505.911.666.970
BİM Birleşik Mağazaları 441.900.000.000
Türk Hava Yolları 416.760.000.000
Akbank 374.140.000.000
Türkiye İş Bankası 354.749.574.300

