Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mayıs 2026 19:40, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2026 20:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, Kurban Bayramı tatiline ilişkin müjde vereceğini ifade etti.
Kurban Bayramı'nın 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edileceğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:"Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz."
2026 Kurban Bayramı Takvimi:
- Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım gün tatil)
- 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
- 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
- 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
- 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi