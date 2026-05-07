RTÜK, Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gzete'de Yayımlandı.
YÖNETMELİK
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KABLOLU YAYIN YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 15/6/2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(4) Üst Kurula sunulan teminat mektupları kuruluşun talebi halinde yeni bir teminat mektubuyla değiştirilebilir. Teminat mektupları, Üst Kurula vadesi geldiği halde ödenmemiş borcunun bulunmaması, sunulan teminat mektubunun kalan lisans ücreti tutarının tamamını karşılaması ve geçerlilik süresinin lisans süresinin bitim tarihine tekabül etmesi şartıyla en fazla beş kez değiştirilebilir."
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.