İtirafçı olan Özkan Yalım: Özgür Özel'e poşet içinde para verdim

Tutuklu eski CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık kapsamında verdiği belirtilen ifadede, Uşakspor'a yapılan ödemeler, belediye araçlarının kullanımı, VIP araç dönüşümleri ve kamu zararı iddiaları yer aldı. Yalım'ın, bazı işlemler nedeniyle pişman olduğunu belirterek oluşan kamu zararını ödemek istediği öğrenildi.

Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce yaptığı açıklamada Yalım'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından etkin pişmanlık kapsamında beyanının alındığını söylemişti.

CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Yalım, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 2 Mayıs'ta yaptığı olağanüstü toplantıda oy birliğiyle partiden ihraç edilmişti.

UŞAKSPOR İÇİN BELEDİYEDE KADROLU GÖSTERME İDDİASI

Yalım'ın 7 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği belirtilen 5 sayfalık ifadede, Uşakspor'a destek olmak amacıyla 10 futbolcu ile 2 futbolcu eşini belediyede kadrolu göstererek işe aldığını söylediği aktarıldı.

Yalım'ın, Uşakspor'a yapılacak bazı ödemeleri kendi cebinden karşıladığını, daha sonra kulübe bağış olarak gelen paraların bir bölümünü bu ödemelere karşılık kullandığını ifade ettiği belirtildi. Ayrıca kendi şirketinin SGK gibi bazı ödemeleri için de Uşakspor'a yaptığı harcamalara denk gelen miktarları aldığını öne sürdü.

BATTANİYE POŞETİ İÇİNDE 130 BİN DOLAR BORÇ ALDIĞINI SÖYLEDİ

İfadede yer alan bir diğer başlık, Uşak'taki bir tekstil firması sahibinden alındığı belirtilen para oldu. Yalım'ın, eylül ayında battaniye poşeti içerisinde 130 bin dolar borç para aldığını söylediği aktarıldı.

Yalım'ın, bu para karşılığında kendi imzasıyla borç aldığına dair bir sözleşme düzenleyip iş insanına verdiğini ifade ettiği belirtildi.

"KAMU ZARARINI ÖDEMEK İSTERİM"

Yalım, ifadesinde Ankara'daki ofis eşyalarının ve İzmir'de oğlunun kullandığı evdeki bazı eşyaların Uşak'a taşınması için belediye araçları ve personelinin kullanıldığını kabul etti.

Bu işlemler nedeniyle kamu zararı oluşmuşsa bunu gidermek istediğini belirten Yalım'ın, "Her iki olayda belediye araçları ve personellerin kullanılmasından dolayı oluşan kamu zararını gidermeyi isterim" dediği öğrenildi.

BELEDİYE ARAÇLARININ AİLE ÜYELERİNE TAHSİS EDİLDİĞİNİ ANLATTI

Yalım'ın ifadesinde, Uşak Belediyesi adına kayıtlı bazı araçların eşi ve çocuklarının şahsi kullanımına verildiğini söylediği de aktarıldı.

Yalım'ın, Passat, Jetta ve diğer bazı belediye araçlarının aile bireylerinin kullanımına tahsis edildiğini belirterek, küçük oğlu Anıl Yiğithan'ın belediyeye ait Vito marka araçla Çeşme'deki yazlığa götürülüp getirildiğini söylediği ifade edildi.

Yalım'ın bu konuda da, "Belediyeye ait araçların eşimin şahsi işlerinde kullanıldığı hususları doğrudur. Ben bunlardan doğan kamu zararını da ödemek isterim" dediği belirtildi.

ÖZGÜR ÖZEL'!İN VIP ARAÇ DÖNÜŞÜMÜNÜ BEN YAPTIM

Yalım'ın ifadesindeki en dikkat çeken bölümlerden biri VIP araç dönüşümü iddiası oldu. Yalım'ın, Uşak Belediyesi'ne kayıtlı bir aracı şoförü aracılığıyla İstanbul'a göndererek VIP araca çevirttiğini söylediği aktarıldı.

Yalım'ın, aynı firmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına tahsisli aynı marka ve model aracın da VIP dönüşüm için bulunduğunu, bu aracın Özel'in makam şoförü tarafından firmaya getirildiğini anlattığı belirtildi.

Yalım'ın ifadesinde, şoförünün Uşak'a döndükten sonra kendisine, Özel'in makam şoförü Mehmet'in "Genel başkanımız Özgür Özel'in kendi kullanımına tahsisli Mercedes V300 marka aracın VIP dönüşüm işlemlerinin Uşak Belediyesi tarafından yapılmasını istediğini, bunun genel başkan Özgür Özel'in talimatı olduğunu" ilettiğini söylediği aktarıldı.

Yalım'ın, bu beyan üzerine her iki aracın dönüşüm işlemlerinin faturasının Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri Şirketi üzerinden ödendiğini belirttiği öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN VİP ARACI İÇİN 170 BİN EURO + KDV ÖDENDİ

Yalım'ın ifadesinde, Uşak Belediyesi'ne ait aracın VIP dönüşümü için 25 bin euro + KDV, Özgür Özel'in kullanımına tahsisli aracın dönüşümü için ise 170 bin euro + KDV ödeme yapıldığını hatırladığını söylediği aktarıldı.

Yalım'ın ayrıca Özel'in aracından çıkarılan malzemelerin daha sonra kullanılmak üzere Uşak Belediyesi'nin deposuna kaldırıldığını belirterek, "Yapılan bu işlemden dolayı pişmanım. Oluşan kamu zararını gidermek istiyorum" dediği ifade edildi.

"ÖZEL'İN BABASI ADINA ALINAN ARACIN FARKINI ÖDEDİM"

Özkan Yalım'ın ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilişkin araç, saat ve kurultay sürecine dair iddialar da yer aldı. Yalım, Özel'in grup başkanı olduğu pandemi döneminde sıfır araç temininde zorluk yaşandığını, bu süreçte Özel'in kendisinden Polo marka araç konusunda yardım istediğini öne sürdü.

Yalım, Uşak'taki bayiyle görüştüğünü ancak Polo model araç bulunmadığı için Taigo model bir aracı Özgür Özel'in babası adına ayırttığını iddia etti. Aracın fiyatının istenen modelden daha yüksek olduğunu belirten Yalım, aradaki yaklaşık 180 bin TL farkı kendi şahsi hesabından ödediğini söyledi.

Yalım'ın ifadesinde, "Aracın 500 bin TL'si Özgür Özel'in babası tarafından ödenmiştir" dediği aktarıldı.

Yalım ayrıca 2022 yılında Özgür Özel'in eşine ve kızına, çanta işi yapan bir arkadaşı aracılığıyla hediye çanta gönderdiğini, daha sonra Özel'in kendisinden bir çanta daha istediğini öne sürdü.

"TARTIŞMA KONUSU OLAN SAATİ BEN HEDİYE ETTİM"

Yalım, ifadesinde daha önce kamuoyunda gündeme gelen saat tartışmasına ilişkin de beyanda bulundu. 2019 yılında taktığı bir saatin Meclis'te Özgür Özel tarafından beğenildiğini ileri süren Yalım, aynı saatten bir tane daha alarak Özel'e hediye ettiğini söyledi.

Söz konusu saatin o dönemki değerinin yaklaşık 5-6 bin TL olduğunu belirten Yalım, daha sonra Manisa'daki bir konuşma sırasında Özel'in kolundaki saatle ilgili basında yüksek rakamların yazıldığını, bunun üzerine Özel'in kendisini aradığını ifade etti.

Yalım, "Bu saat benim tarafımdan hediye edilmiştir" dedi.

"KURULTAY SÜRECİ İÇİN NAKİT PARA VERDİM" İDDİASI

Yalım'ın ifadesinde en dikkat çeken başlıklardan biri de CHP kurultayı öncesi verildiği iddia edilen nakit para oldu. Yalım, 2023 yılı sonunda yapılan CHP kurultayı öncesindeki kongre masraflarında kullanılmak üzere o dönem CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel'e 200 bin TL ve 1 milyon TL olmak üzere iki ayrı ödeme yaptığını iddia etti.

Yalım, 200 bin TL'yi Manisa'da Özgür Özel'in evine götürdüğünü, eve yaklaştığında Özel'i WhatsApp üzerinden aradığını ve parayı evin bahçe duvarına poşet içinde bırakmasının söylendiğini ileri sürdü.

Yalım'ın ifadesine göre, 1 milyon TL ise Denizli'de CHP İl Başkanlığı binası yakınında, Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiği "Demirkan" isimli kişiye çanta içinde nakit olarak teslim edildi.

Yalım, bu paraların kurultay öncesinde yapılacak kongrelerin masraflarında kullanılmak üzere verildiğini savundu. Ayrıca kurultay delegesi olduğu dönemde Özel'in genel başkan seçilmesi için delegelerle konuştuğunu ve çalışma yaptığını ifade etti.

GÖZALTI SIRASINDA TELEFONUNU YANINDAKİ KİŞİYE VERDİĞİNİ SÖYLEDİ

Yalım, Ankara'da gözaltına alındığı sırada çift hatlı telefonunu belediyeye götürmesi için yanında bulunan S.A. isimli kadına verdiğini de ifade etti. Yalım, bu kişinin herhangi bir suçu olmadığını belirtti.

"SAVUNMAM ALINMADAN USULSÜZ İHRAÇ EDİLDİM"

Özkan Yalım, ifadesinde CHP'den ihraç sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. 6 Mayıs'ta cezaevine CHP Genel Merkezi'nden bir mektup geldiğini belirten Yalım, mektupta kendisinden 7 gün içinde savunma istendiğini söyledi.

Ancak Yalım, 3 Mayıs'ta basından partiden ihraç edildiğini öğrendiğini belirterek, savunması alınmadan usulsüz şekilde ihraç edildiğini savundu.

Yalım, daha önce 28 veya 29 Nisan tarihlerinde CHP'den istifasını içeren dilekçeyi teslim alındısı yapılmak üzere genel merkeze ilettiğini, buna rağmen istifasının dikkate alınmadığını ve ihraç işlemi yapıldığını iddia etti.

Yalım, ihraç kararının CHP'nin 4 Mayıs itibarıyla Türkiye genelinde sahaya inerek çalışma yapacak olmasından kaynaklandığını düşündüğünü söyledi.

ÖZEL'DEN YALIM'A CEVAP: HEPSİNİN YALAN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV yayınında Özkan Yalım'ın araç ve VIP dönüşüm işlemlerine ilişkin iddialarına da yanıt verdi. Yalım'ın "Uşak Belediyesi üzerinden araç işlemleri yapıldı" yönündeki beyanlarını reddeden Özel, "Yok, Uşak Belediyesi bize VIP araç almış deniliyor; ancak bunların hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı" dedi.

Araca ilişkin fatura ve aksesuar bedellerinin kendileri tarafından ödendiğini belirten Özel, sürecin Özkan Yalım'ın yönlendirmesiyle ilerlediğini söyledi. Özel, "Eninde sonunda aracın faturasını da aksesuarlarının parasını da biz ödemişiz. 'Aman ağabey, aracı en güzel burası yapıyor; ben yaptırayım aracı size, burası güzel' denilerek süreç yürütüldü" ifadelerini kullandı.

"YALIM'IN 300 TANE MERCEDES TIR'I VAR"

Yalım'ın Mercedes ile ticari ilişkileri nedeniyle indirim sağladığını belirten Özel, "Özkan Yalım'ın 300 tane Mercedes TIR'ı var ve Mercedes'te özel indirimi bulunuyor. Partiye araba alınırken bu sayede indirim yapılmasına vesile olmuş; böylece partinin ve devletin ödediği para korunmuştur" dedi.

Aracın içine bazı eklemeler yapılmış olabileceğini söyleyen Özel, bunun kendisine kişisel bir menfaat sağlamadığını savundu. CHP lideri, "Benim şahsi cebime giren herhangi bir şey yoktur" dedi.

Özel, buna rağmen herhangi bir kamu zararı ihtimaline karşı gerekli yazışmaların yapıldığını belirterek, "Şayet ortada bir kamu zararı varsa, bu yine karşılanacaktır; sonuçta devletin bir cebinden alınır, öbür cebine konur" ifadelerini kullandı.