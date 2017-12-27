1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan'ın 'Türk Üçgeni' projesi

Türkiye, Afrika ve Orta Doğu'daki hamleleriyle Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'nda stratejik bir üçgen oluşturdu. Somali ve Katar'daki üslerin ardından Erdoğan'ın talebiyle, Kızıldeniz'in kapısı olan Sudan'ın Sevakin Adası da Türkiye'ye tahsis edildi
27 Aralık 2017 07:50
Yazdır
Erdoğan'ın 'Türk Üçgeni' projesi

Afrika temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'den Kızıldeniz kıyısında oldukça kötü halde olan Sevakin Adası'nın iyileştirilmesi için tahsis edilmesini istedi. El Beşir ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğine 'tamam' diyerek olumlu yanıt verdi. Sevakin Adası 94 yıl sonra Türkiye'ye tahsis edildi.

AFRİKA'YA AÇILAN KAPI

Basra Körfezi'nde yer alan Katar ve Hint Okyanusu kıyısındaki Somali'de askeri üs kuran TSK'nın ardından Sevakin adasıyla birlikte Kızıldeniz'i de içine alan bölgede stratejik bir Türk üçgeni oluştu. Kızıldeniz'in kapısı olarak bilinen Sevakin adası, Osmanlı'nın Kızıldeniz ve Hicaz'a denizden gelecek tehlikelere karşı güvenliği sağladığı noktaydı. Ticari ve ekonomik öneminden dolayı 'Afrika'ya açılan kapı' olarak tanımlanan Sevakin Adası, 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'yla İngiliz işgalindeki Mısır'a bırakıldı. 1956'da İngilizlere karşı bağımsızlığını kazanan Sudan'ın olan adada 40 binden fazla Sudanlı yaşıyor.

TİKA RESTORE EDİYOR

Türkiye, 2011'den beri adayı turizm sektörüne kazandırmak isteyen Sudan'ı destekliyor. TİKA, adada Hanefi ve Şafi camilerinin yer aldığı kompleksin restorasyonu ve çevre düzenlemesini tamamladı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1821'de inşa edilen ve gümrük işlemlerinin yapıldığı tarihi binayı da aslına uygun restore eden TİKA, binanın önüne ayrıca seyir iskelesi inşa etti. Kurum, Muhafaza Binası'nın yenileme çalışmalarına 2016'dan bu yana devam ediyor. Ada da sembolik olarak asker bulundurulması da ihtimal dahilinde gözüküyor.

150 SUBAY MEZUN OLDU

Somali'de geçtiğimiz Eylül'de açılan Türkiye tarafından yapılan Somali Harp Okulu, Astsubay Okulu ve Birlik Eğitim Merkezi açıldı. 200'den fazla Türk askerinin bulunduğu 4 km2'lik askeri üsse Anadolu Kışlası adı verildi. Başkent Mogadişu'daki eğitim kampında aynı anda 1.500 askere eğitim verilebiliyor. Türk askerleri Somali subay ve astsubayları El Kaide bağlantılı radikal terör örgütü El karşı mücadele edebilmeleri için eğitiyor. Önceki gün Somali Ulusal Ordusu'na mensup 150 subayın merkezin ilk mezunları oldu. Mezuniyet törenine katılan askerlere TSK için geliştirilen MPT-76 ve G3 piyade tüfeği ile askeri teçhizat verdiği görüldü. Türkiye'ye teşekkür eden Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo, askerlerden eğitimlerde öğrendiklerini El Şebab'a karşı kullanmalarını istedi.

KATAR'DAKİ ÜS TUGAY OLACAK

Türkiye Katar'ın başkenti DOHA'da, iki ülke arasındaki askeri işbirliğine yönelik TSK Kara Unsur Komutanlığı'nı kurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018'den itibaren 3 bin askeri personele ulaşıp tugay boyutuna gelmesi planlanan üssü geçtiğimiz Kasım'da beraberindeki 9 bakan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile ziyaret etti. İki ülke Ağustos'ta Katar'ın savunmasına yönelik 'Demir Kalkanı' tatbikatı yaptı. Katar'daki askeri üste askerler dışında Türkiye'den gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar da bulunuyor.
Vatan
Bu haberi oylayabilirsiniz 12 40
Bu haber 10,171 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başbakan Yıldırım Suudi Arabistan'da
27 Aralık 2017 13:11		 Eski bakan Külahlı için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
27 Aralık 2017 13:08
27 Aralık 2017 tarihi itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
27 Aralık 2017 13:00		 HDP: 121. madde bir korku iklimi yaratma maddesidir
27 Aralık 2017 11:37
15 Temmuz Derneği: Kahramanlarımız güvence altına alınmıştır
27 Aralık 2017 10:46		 Üç makam Ahmet Aydın'a emanet
27 Aralık 2017 09:01
Başdanışman Uçum: KHK'da küçük değişiklik yapılabilir
27 Aralık 2017 08:30		 Başbakan: KHK'da düzeltme yapılmayacak
27 Aralık 2017 07:45
Darbeyi durduran sivil gerçekler
27 Aralık 2017 07:05		 Işık süzmesi büyük merak uyandırmıştı: Sırrı çözüldü
27 Aralık 2017 06:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Doğrudan alınacak kişinin tez konusu yazılarak ilan verildi
Bylock tuzağının izleri siliniyor
Atlasjet kazasında 5 dakikalık sır FETÖ kaydı
KPSS 2017/9 tercih sonuçları açıklandı
12 yıl ceza alan FETÖ'cü avukat, hakimleri tehdit etti
Fatih Üniversitesi operasyonu: 171 gözaltı kararı
Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet
KHK ile Yargıtay ve Danıştay sil baştan
Başbakan: KHK'da düzeltme yapılmayacak
Erdoğan'ın 'Türk Üçgeni' projesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
emanet gözlükle bilgi yarışmasına katılmak 1
lannister hanesi 1
gece kralı 1
ergin ataman 1
Game of Thrones 1
fernando francisco reges 1
abdullah gül'ün khk maddesini eleştirmesi 3
beden dersinde eşofman giymek zina yapmaktır 2
elon musk'ı hiç duymadım 1
khk'lardan gocunanlar fetö'nün kurşun askerleridir 2
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Koleji Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam