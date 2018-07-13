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Koray Aydın: İrade bizde olsaydı, Millet İttifakı'nı kurmazdık

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aydın, Millet İttifakı için "İrade bizde olsaydı, Millet İttifakı'nı kurmazdık; Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak kurardık" dedi.
13 Temmuz 2018 01:12
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Koray Aydın: İrade bizde olsaydı, Millet İttifakı'nı kurmazdık

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, katıldığı özel bir televizyon kanalında 24 Haziran'da gerçekleşen seçime ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Aydın, "İrade bizde olsaydı, Millet İttifakı'nı kurmazdık; Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak kurardık" dedi. Aydın, "Ülkenin yararına olan her girişimde iktidarın yanında oluruz. Zararına olan konularda desteklemeyiz" dedi.

"BAHÇELİ PARTİDEN ATARAK YOK ETTİ"

Konuşmasında MHP'nin Bahçeli dönemine değinen Aydın, "20 yıla yakın Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı. Liderimizin başarısız olduğu seçimler yaşadık. Bunları düzeltmek, bu partiyi iktidar yoluna sokacak hamleyi yapanlara sayın genel başkanımız bir kulp takarak bu talepleri ihraç ederek, partiden atarak yok etti. Türkeş dönemi bizim en rahat eleştiri yaptığımız dönemdi. Devlet Bey hiçbir seçimi, seçimden sonra tartışmamıştır, tartıştırmamıştır" ifadelerini kullandı.

"İRADE BİZDE OLSAYDI..."

Aydın konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hüküm cümlesi kurmam. Doğru da değildir. Oturur bir analiz yaparsın. Ben şöyle bakıyorum CHP üzerinden olan kutuplaşma ile bu seçimin döndürüldüğünü anlattım. AK Parti bunu bilerek yapıyor, bunu model olarak uyguluyor, seçim stratejisi. Net insanlarız. Genel başkanım halkın oyları ile girecek dedik girdik. Abdullah Gül aday olmasın diyenlerden biriyim. Çatı aday ile seçim kazanmak mümkün değil, doğru da değil. Sol sol ile ittifak kursun dedik. Bununla yola çıktık. Daha sonra çok farklı gelişmeler oldu, o gelişmeler bizim zaruri olarak Millet İttifakı'na evet dememize neden oldu. İrade bizde olsaydı, Millet İttifakı'nı kurmazdık; Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak kurardık."
Memurlar.Net
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