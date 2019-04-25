1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Ecdadımızın ayak izlerini takip edeceğiz'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:"Ecdadımızın ayak izlerini, onların mukaddes izlerini takip edeceğiz. Mukaddes emanete sahip çıkmak için yürüyeceğimiz bu yol, bizi geçmişin bilgeliğine götürdüğü gibi, geleceğin de inşallah aydınlık yarınlarına, aydın ufuklarına taşıyacak"
 25 Nisan 2019 13:32
Yazdır
'Ecdadımızın ayak izlerini takip edeceğiz'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ecdadımızın ayak izlerini, onların mukaddes izlerini takip edeceğiz. Mukaddes emanete sahip çıkmak için yürüyeceğimiz bu yol, bizi geçmişin bilgeliğine götürdüğü gibi, geleceğin de inşallah aydınlık yarınlarına, aydın ufuklarına taşıyacak." dedi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı dolayısıyla düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü"nün kapanış töreni, Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde yapıldı.

Bakan Kasapoğlu'nun anıta çelenk bırakmasıyla başlayan etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Kasapoğlu, "57. Alay Vefa Yürüyüşü"ne yurdun ve dünyanın dört bir yanından gelerek katılan gençlere teşekkür etti.

Kasapoğlu, sabah namazından itibaren gençlerle beraber olduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"57. Alay'ın o güçlere karşı 'Çanakkale geçilmez!' deyişinin ve bu beldeleri onlara yar etmeyişinin ardından asır geçti. Sizler de bugün, bu kutlu günde bizlerle beraber olarak, gayret ederek, ecdada vefa göstermek için yollara düştünüz, buralarda birlikte olduk. Bu varoluşunuz, birlikteliğiniz, yürüyüşünüz bizleri bahtiyar etti. Biliyoruz ki bugün toprağın altında yatanlar, üstünde olan bizlerin yarınlarını kurtarmıştır. Onların emanetçisi olarak, o yiğitlerin, o kahramanların emanetçisi olarak bizlere düşen de bu hatıratı yaşatmak ve yarınlara aktarmaktır. İşte bu sorumluluk duygusuyla, anlayışla bugün buraları adımladık. Bizler, aziz milletimiz, siz değerli gençlerimiz, bu aziz, mukaddes emaneti yüreklerimizde, kalplerimizde taşıyor olmasaydık, 15 Temmuz'da birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize kastedenleri bertaraf etmemiz mümkün olmazdı. Hamdolsun tüm dünya artık şunu biliyor ki Türkiye üzerinde kim bir karanlık emel sahibi olur, bu millete oyun kurmaya kalkarsa, milletin ruhunda yaşayan Seyit Onbaşılar dimdik ayağa kalkacaktır."

- "Emanetçi olarak bizlere önemli görevler düşüyor"

Kasapoğlu, ecdadın o kutlu yürüyüşünü şimdi yeni bir diriliş için sürdürdüklerini vurguladı.

Nasıl ki 57. Alay'ın yiğit evlatları bu kutsal toprakları vatan kılmak için kendilerini feda etmekten bir an olsun geri durmadıysa, onların evlatlarına, torunlarına emanetçi olarak önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü dile getiren Kasapoğlu, "Biz de o sorumlulukları layıkıyla yerine getirmek için canla başla çalışacağız. Ülkemiz, milletimiz, insanlık için hiç durmadan alın teri dökeceğiz. Onların namlularıyla yükselttikleri bu abideyi, biz kalemlerimizle, hayallerimizle, düşüncelerimizle yükseltmeye hep birlikte devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, 57. Alay ve onların şahsında tüm Çanakkale şehitlerinin sahip olduğu kutsal ruhu, bu yolda en önemli kılavuz gördüklerini belirtti.

- "Tesislerimiz sizlerin kullanımına hazır"

Çanakkale'nin iyi öğrenilip, öğretilmesi gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çanakkale ile birlikte sadece düne ait bir fikre sahip olmayacağız. Yarınlar için gereken şuura erişeceğiz ve o bilinci her geçen gün bir adım öteye taşıyacağız. Ecdadımızın ayak izlerini, onların mukaddes izlerini takip edeceğiz. Mukaddes emanete sahip çıkmak için yürüyeceğimiz bu yol, bizi geçmişin bilgeliğine götürdüğü gibi, geleceğin de inşallah aydınlık yarınlarına, aydın ufuklarına taşıyacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı her daim ülkemizin yarınları, geleceğin temsilcileri olarak sizlerin emrinde. Sizlerin yarınlara çok daha güçlü yetişmesi, hazırlanması için Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemizin tüm imkanlarını seferber ettik ve seferber etmeye de devam edeceğiz. Bu anlamda gerek gençlik merkezlerimiz gerek gençlik kamplarımız gerekse spor tesislerimiz sizlerin kullanımı için ihtiyaç olan her yerde hizmete hazır."

- Türk Yıldızları gösterisi

Etkinlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekibi Türk Yıldızları'nın Şehitler Abidesi üzerinde yaptığı gösteri, törene katılanlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Program, temsili şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, diğer askeri yetkililer ve protokol üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP'li belediyeler yeni şirketler kurmayacak
26 Nisan 2019 17:09		 Varank: Reform ve atılımlara hız vereceğiz
26 Nisan 2019 16:55
'Çocukların dilendirilmesi insan ticareti suçudur'
26 Nisan 2019 16:52		 İstanbul Finans Merkezi Toplantısı yapıldı
26 Nisan 2019 16:33
Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin oturma eylemi
26 Nisan 2019 16:21		 Memur-Sen Başkanı Yalçın: 4 bin 910 üye istifa ettirildi
26 Nisan 2019 16:02
AK Parti, 3 günlük kampa giriyor
26 Nisan 2019 15:48		 CHP'li Ağbaba: Yumruk atıyor ve serbest kalıyor
26 Nisan 2019 15:37
Dışişlerinden Suriye toplantısına ilişkin açıklama
26 Nisan 2019 15:31		 YSK, İstanbul'da 5 bin 515 kişiyi daha soruşturacak
26 Nisan 2019 15:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:27 - FETÖ şüphelileri 'fotokapana' yakalandı17:25 - Çeyrek altın kapanışta 401,00 lira'dan işlem gördü17:23 - Dolar günü 5,94 TL'den tamamladı17:21 - Bayburt'taki darbe girişimi davasında 6 sanığa hapis17:09 - CHP'li belediyeler yeni şirketler kurmayacak17:07 - TCDD'den ilaçlama uyarısı17:03 - FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı17:02 - Bursa'da sanayi sitesinde patlama ve yangın: 2 ölü, 3 yaralı16:55 - Varank: Reform ve atılımlara hız vereceğiz16:52 - 'Çocukların dilendirilmesi insan ticareti suçudur'
16:51 - 'O kadın medya sektöründe çalışıyormuş'16:42 - Sayıştay sınavı için Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık16:36 - Polis Akademisi Sınavı sorularının sızdırılması davası ertelendi16:33 - İstanbul Finans Merkezi Toplantısı yapıldı16:31 - Online alışveriş sahurda 5 kat artıyor16:27 - Rehber öğretmen öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı16:21 - Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçilerin oturma eylemi16:17 - TCDD'nin tren kazası raporu tamamlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce soğanın fiyatını, stokçular mı artırıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Müdür, hizmetli ile kavga edince 21 yıllık sahtekarlık ortaya çıktı
Polis ve öğretmenler, Marmaray'dan indirimli geçemeyecek
210 muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı
O yolcu bir daha uçak bileti satın alamayacak
SGK'dan daha önce borçlanma yapan memurlara uyarı!
İmamoğlu'nun AKBİL teklifine AK Parti'den karşı teklif
Sayıştay: Özel kalem müdürü, mühendis kadrosuna geçirilemez
İMD mülakat sonuçları nihayet açıklanıyor
155'i bir yılda 45 bin 210 kez arayan sanığa hapis cezası
İki bin yetkili isme kripto haberleşme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bana göre hava hoş 4
iç rahatlığı 1
dış çekim 5
bbc 1
Sosyal medyada ki samimiyet yoksunluğu 6
Her insanın ikizi vardır 5
idal 8
küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa tecavüz 3
kadına bayan diyen yazar 4
İnsan ilişkilerinde sık yapılan hatalar 15
SON İLANLAR
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Urge Proje Personeli Alacak
İstanbul Üniversitesi 80 işçi alacak
Battalgazi Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ankara Şeker Fabrikası Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Kahramanmaraş Çağlayancerit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Hendek SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova İl Özel İdaresi 16 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam