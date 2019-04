'Ecdadımızın ayak izlerini takip edeceğiz'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ecdadımızın ayak izlerini, onların mukaddes izlerini takip edeceğiz. Mukaddes emanete sahip çıkmak için yürüyeceğimiz bu yol, bizi geçmişin bilgeliğine götürdüğü gibi, geleceğin de inşallah aydınlık yarınlarına, aydın ufuklarına taşıyacak." dedi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı dolayısıyla düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü"nün kapanış töreni, Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde yapıldı.

Bakan Kasapoğlu'nun anıta çelenk bırakmasıyla başlayan etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Kasapoğlu, "57. Alay Vefa Yürüyüşü"ne yurdun ve dünyanın dört bir yanından gelerek katılan gençlere teşekkür etti.

Kasapoğlu, sabah namazından itibaren gençlerle beraber olduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"57. Alay'ın o güçlere karşı 'Çanakkale geçilmez!' deyişinin ve bu beldeleri onlara yar etmeyişinin ardından asır geçti. Sizler de bugün, bu kutlu günde bizlerle beraber olarak, gayret ederek, ecdada vefa göstermek için yollara düştünüz, buralarda birlikte olduk. Bu varoluşunuz, birlikteliğiniz, yürüyüşünüz bizleri bahtiyar etti. Biliyoruz ki bugün toprağın altında yatanlar, üstünde olan bizlerin yarınlarını kurtarmıştır. Onların emanetçisi olarak, o yiğitlerin, o kahramanların emanetçisi olarak bizlere düşen de bu hatıratı yaşatmak ve yarınlara aktarmaktır. İşte bu sorumluluk duygusuyla, anlayışla bugün buraları adımladık. Bizler, aziz milletimiz, siz değerli gençlerimiz, bu aziz, mukaddes emaneti yüreklerimizde, kalplerimizde taşıyor olmasaydık, 15 Temmuz'da birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize kastedenleri bertaraf etmemiz mümkün olmazdı. Hamdolsun tüm dünya artık şunu biliyor ki Türkiye üzerinde kim bir karanlık emel sahibi olur, bu millete oyun kurmaya kalkarsa, milletin ruhunda yaşayan Seyit Onbaşılar dimdik ayağa kalkacaktır."

- "Emanetçi olarak bizlere önemli görevler düşüyor"

Kasapoğlu, ecdadın o kutlu yürüyüşünü şimdi yeni bir diriliş için sürdürdüklerini vurguladı.

Nasıl ki 57. Alay'ın yiğit evlatları bu kutsal toprakları vatan kılmak için kendilerini feda etmekten bir an olsun geri durmadıysa, onların evlatlarına, torunlarına emanetçi olarak önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü dile getiren Kasapoğlu, "Biz de o sorumlulukları layıkıyla yerine getirmek için canla başla çalışacağız. Ülkemiz, milletimiz, insanlık için hiç durmadan alın teri dökeceğiz. Onların namlularıyla yükselttikleri bu abideyi, biz kalemlerimizle, hayallerimizle, düşüncelerimizle yükseltmeye hep birlikte devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, 57. Alay ve onların şahsında tüm Çanakkale şehitlerinin sahip olduğu kutsal ruhu, bu yolda en önemli kılavuz gördüklerini belirtti.

- "Tesislerimiz sizlerin kullanımına hazır"

Çanakkale'nin iyi öğrenilip, öğretilmesi gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çanakkale ile birlikte sadece düne ait bir fikre sahip olmayacağız. Yarınlar için gereken şuura erişeceğiz ve o bilinci her geçen gün bir adım öteye taşıyacağız. Ecdadımızın ayak izlerini, onların mukaddes izlerini takip edeceğiz. Mukaddes emanete sahip çıkmak için yürüyeceğimiz bu yol, bizi geçmişin bilgeliğine götürdüğü gibi, geleceğin de inşallah aydınlık yarınlarına, aydın ufuklarına taşıyacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı her daim ülkemizin yarınları, geleceğin temsilcileri olarak sizlerin emrinde. Sizlerin yarınlara çok daha güçlü yetişmesi, hazırlanması için Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemizin tüm imkanlarını seferber ettik ve seferber etmeye de devam edeceğiz. Bu anlamda gerek gençlik merkezlerimiz gerek gençlik kamplarımız gerekse spor tesislerimiz sizlerin kullanımı için ihtiyaç olan her yerde hizmete hazır."

- Türk Yıldızları gösterisi

Etkinlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekibi Türk Yıldızları'nın Şehitler Abidesi üzerinde yaptığı gösteri, törene katılanlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Program, temsili şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, diğer askeri yetkililer ve protokol üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.