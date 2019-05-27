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Meslektaşı tarafından öldürülen polis toprağa verildi

Diyarbakır'da meslektaşı tarafından silahla vurularak öldürülen polis memuru Merve Ünal, memleketi Mersin'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Ünal'ın annesi, babası ve ablaları büyük acı yaşadı.
 27 Mayıs 2019 19:11
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Meslektaşı tarafından öldürülen polis toprağa verildi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Merve Ünal, dün Sur İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru M.Y. tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi 876. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayın ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 27 yaşındaki Merve Ünal, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 2014 yılında Adana İl Emniyet Müdürlüğünde göreve başlayan ve 2018 yılında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Ünal'ın cenazesi, memleketi Mersin'e getirilerek Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Ünal için bugün cenaze töreni düzenlendi. Genç polis memurunun merkez Mezitli ilçesi İstiklal Mahallesi 1. İstiklal Caddesi Erciyes Sitesi'ndeki baba ocağına getirilmesi sırasında gözyaşları sel oldu. Kendisi de emekli polis memuru olan baba Namık Ünal ayakta durmakta zorlanırken, anne Güldane Ünal ise evladının arkasından feryat etti. Genç kızın biri Mersin'de görevli polis memuru olan üç ablasını teselli etmek ise mümkün olmadı. Sağlık görevlileri sık sık aile fertlerine müdahale ederken, polis memurları da Ünal ailesini bir an olsun yalnız bırakmadı.

Merve Ünal'ın cenazesi, daha sonra Mezitli ilçesindeki Fatih Camii'ne götürüldü. Buradaki cenaze törenine Mersin Emniyet Müdür Yardımcıları, polis memurları, özel harekat polisleri, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Genç polisin Türk bayrağına sarılı naaşı, polisler tarafından cenaze aracından alınarak camiye getirildi. Camide annesi ve ablaları tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, Ünal'ın cenazesi ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından yine polislerin omuzlarında cenaze aracına taşınarak Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Diyarbakır'da yaşanan olayda iddiaya göre M.Y. isimli polis, aralarında gönül ilişkisi bulunduğu iddia edilen Merve Ünal ile sabah saatlerinde tartıştı. Bir süre sonra tekrar bir araya gelen ikiliden M.Y., tabancası ile Ünal'ın göğsüne ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın polis, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Göğsünden yaralanan Ünal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlı M.Y. ise olayın ardından güvenlik güçlerine teslim oldu.
İhlas Haber Ajansı
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