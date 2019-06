Erdoğan: Ordu Valisi, seçim sonrası dava açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'İstanbul biz birlikte Türkiye'yiz' buluşmasında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Son derece haksız ve çirkin bir kampanya yürütülüyor. Son günlerde evlatlarımıza destek veren, insan yetiştiren vakıflarımız, derneklerimiz yıpratılmaya çalışılıyor.

Hukukun çizdiği sınırlar içinde ülkemizin hayrına çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz.

Millet memleket sevdalısı kuruluşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz.

Bu ülkeyi hep birlikte kurduk. Çanakkale'de yedi düveli beraber durdurduk. İstiklal savaşımızı birlikte zafere taşıdık.

Bu vatana kuru sözlerle değil, imanla, aşkla tutkuya bağlıyız.

Bizi ayakta tutan ortak değerlerimize olan bağlılığımızdır.

Bu topraklar üzerinde ameliyat yapılmasına asla izin vermeyeceğiz.

Ülkemizde ayrılığı sürekli olarak tahrik edenler var. Onlara fırsat vermeyeceğiz.

Bugüne kadar bölge siyaseti, kimlik siyaseti, istismar siyaseti yapmadık. İnsanımızın arasına nifak tohumları ekenlerden olmadık.

AK Parti herkesin partisidir. 82 milyonla kucaklaşan yegage hareket bizim hareketimizdir.

Şu anda bütün teröristleri temizliyoruz. Halkımızın huzurunu temin edene kadar temizlik harekatına devam edeceğiz.

Siyaset ayrıştırmak için değil, birleştirmek için yapılır. Her kim siyaseti sıfır toplamlı bir oyun olarak görüyorsa yanlış yapıyor demektir.

Bu milletin valisine 'it' diyen bir insandan siyasetçi olmaz bunu böyle bilesiniz. Ardından da 'Ben 'it' demedim, 'basitleşme' dedim...' Yahu sen kimi aldatıyorsun? Sen bu milleti enayi mi zannediyorsun? Görsel medya, yazılı medya bunu tespit etmiş. Valimiz veraset sahibi. Bana şunu söyledi; 'Başkanım bu seçim arifesinde davayı açarsam doğru olur mu diye düşünüyorum' dedi. Ben de kendisine 'Sabırlı ol, seçimden sonra davanı aç." Çünkü bu milletin valisine 'it' diyecek olan bu milletin evladı olamaz zaten.

Sayın Yıldırım'a böyle bir bilgi verilmiyor, bu şahsa veriliyor, bu ahlaki değil.

Bugüne kadar milli iradenin üstünde bir güç tanımadık. PKK hiçbir zaman demokrasiyi sandık olarak görmemiştir. Bunlara pazar günü sandıktan ibaret olduğunu göstermemiz lazım.

15 Temmuz'da birileri bankamatiklere koşarken biz milletimizle omuz omuza verdik.

BM Kaşıkçı cinayetinde Suudilerin sorumluluğu olduğunu söylüyor. Şimdi bunun bedelini ödeyecekler.

Muhammed Mursi'nin ölümü normal bir ölüm değildir. Ölümü kesinlikle şaibelidir. Biz bunun da takipçisi olacağız.

Rakip aday 'Hırsız kim' diyor. Oyların çalınması ve usulsüzlükler var. Usulsüzlük hukuki ifadedir, çalınması olayı siyasi ifadedir.

31 Mart gecesi yaşananlar kararlılığımızı perçinlemiştir. 29 binden oylar 13 bine iniyorsa demek ki 16 bin oy çalınmıştır. bunu görmek lazım.

4 gün gayet başarılı bir şekilde çalışırsak İstanbulumuz layık olduğu yönetime kavuşacak.

Çöp dağlarını kaldırdık. Artık çöp dağları İstanbul'da yok. Ümraniye'de çöp patladı. Ümraniye ve İstanbul CHP'liydi.

Almanlar 17 yılda Berlin'e bir havalimanı yapamadı. Biz 5 yılda İstanbul Havalimanı'nı tamamladık.

Erdoğan, Fikri Asım Fikir ve Düşünce Derneğince Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul Biz Birlikte Türkiyeyiz Buluşması"nda kanaat önderleri ve mahalle temsilcileriyle bir araya geldi.

Son günlerde gönüllü kuruluşları hedef alan "son derece haksız ve çirkin" bir kampanya yürütüldüğünü dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnsan yetiştiren, gençlerimize sahip çıkan, burslarla, yurtlarla; fikri, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarla evlatlarımızın eğitimlerine destek veren vakıflarımız, derneklerimiz yıpratılmaya çalışılıyor. Bir siyasetçiye, bir idareciye düşen görev iyi işlere engel olmak değil, kötüyü, zararlıyı, faydasız olanı, bertaraf etmektir. Bir belediye başkanının sorumluluğu, kimseyi dışlamadan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan herkese yardım etmektir. İnsanımıza hizmet eden hayır çeşmelerini kurutmak, ancak PKK, DEAŞ, DHKP/C gibi terör örgütlerinin işine yarar. Vakıf ve derneklere savaş açmak ancak FETÖ gibi mankurt yuvalarının, uyuşturucu baronlarının işine gelir. Gönüllü kuruluşlarımız daha aydınlık ve daha güçlü Türkiye davamızın akıncılarıdır. Bizim geleneğimizin taşıcıyı sütunları tarihte olduğu gibi bugün de millet, memleket sevdalısı vakıflardır, derneklerdir. Bu anlayışla biz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan itibaren hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiçbir ayrım yapmadan gönüllü teşekküllerimizin yanında olmaya çalıştık. Hukukun çizdiği sınırlar içerisinde ülkemizin ve milletimizin hayrına olan faaliyetlerinde bu kuruluşlarımıza hep destek olduk. Milletin bize verdiği imkanları, yine milletimizin faydasına olan işlerde, şehrimize ve insanımıza katkı sunacak projelerde kullanmaya özellikle gayret ettik. İnşallah bu şekilde de yolumuza devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet, memleket sevdalısı kuruluşları desteklemeyi sürdüreceklerini bildirdi.

- "Bizi ayakta tutan ortak değerlerimize olan bağlılığımızdır"

Buluşmada, farklı siyasi görüşlerden, farklı kökenlerden, farklı meşreplerden katılımcılar olduğunu anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün burada 82 milyonluk büyük Türkiye ailesinin nüvesi diyebileceğim dostlarımız, kardeşlerimiz var. Bu salon sadece İstanbul'un değil, tüm Türkiye'nin özüdür, özetidir. Bu salon, bizim muhabbetimizin bin yıldır vatanımız olan Anadolu coğrafyasında maziden atiye kurduğumuz kardeşlik köprüsünün en güzel timsalidir. Biz, birlikte Türkiye'yiz. Bu ülkeyi hep birlikte kurduk, Çanakkale'de yedi düveli beraberce durdurduk. Dünyanın en güçlü ordularına Anadolu'yu biz kabristan yaptık. İstiklal Savaşımızı birlikte zafere taşıdık. Türkü'yle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Arap'ıyla, Boşnak'ıyla, Roman'ıyla, Sünni'siyle, Alevi'siyle 82 milyon biz bir aileyiz. Erzurum'u, Kahramanmaraş'ı, Edirne'si, Trabzon'u, Rize'si, Samsun'u, İzmir'i, Diyarbakır'ıyla hepimiz aynı iklimin evlatlarıyız. Biz, tarihi ve medeniyeti birlikte inşa etmiş, ortak bir inancın ortak bir akidenin ortak bir tarihin çocuklarıyız. Asırlardır aynı gökyüzünün altında yaşıyor, aynı kaderi paylaşıyor, her gün aynı istikamete yöneliyor, birlikte saf tutuyoruz. İstanbul'un semalarını süsleyen ezan-ı Muhammedilerin huzurunu günde 5 kez hep birlikte yüreklerimizde hissediyoruz. Her karış toprağında bir yiğidin uzandığı bu vatana, öyle kuru sözlerle değil, hepimiz, imanla, aşkla, büyük bir tutkuyla bağlıyız. Bayrağımız bellidir, ezanımız bellidir, milletimiz bellidir, inancımız bellidir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bölünmeyeceğini belirterek, "Birileri Kandil'le beraber yolda yürüyebilir, onlarla beraber adım atabilir ve kalkıp da 'Benim PKK ile işim yok.' diyemiyorsa, burada düşünmemiz lazım. 'DHKP/C ile benim bağlantım yok, onlarla ilişkim yok.' diyemiyorsa, burada soru işaretlerini koyalım. İşte bu pazar, böyle bir sınavla karşı karşıyayız. 780 bin kilometrekarelik vatan toprağı üzerinde ameliyat yapılmasına göz yummadık, yummayacağız. Şehirlerimiz, bölgelerimiz arasına fitne sokulmasına asla izin vermeyiz. 81 vilayetimizin, 82 milyon vatandaşımızın her biri bizim gözümüzde aynı derecede kıymetlidir, aynı derecede hürmete ve hizmete layıktır. Bizi ayakta tutan, her türlü saldırıya, her türlü operasyona karşı bize direnme gücü veren de işte bu ortak değerlerimize olan bağlılığımızdır." diye konuştu.

- "82 milyonun her bir ferdini Türkiye ortak paydasında buluşturmanın mücadelesini veriyoruz"

Güçlerini vesayet odaklarından değil, milletin birlik ve beraberliğinden aldıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz, gücümüzü Türk'le Kürt'ün, Arap'la Laz'ın, Çerkez'le Boşnak'ın, Tatar'la Zaza'nın, Roman'la Arnavut'un kardeşliğinden alıyoruz. Rabb'imiz ne buyuruyor? 'Biz sizi kabileler halinde yarattık, kavimler halinde yarattık. Birbirinizle daha iyi tanışasınız, anlaşasınız diye.' Ayrılık yok, ama biz bunu konuşurken, biz böyle düşünürken ne yazık ki ülkemizde ayrılığı sürekli olarak tahrik edenler var. İşte onlara biz fırsat vermeyeceğiz. Biz, gücümüzü 40 yıldır duasıyla, desteğiyle yanımızda dağ gibi duran Türk milletinin dayanışmasından alıyoruz. Biz, gücümüzü gecenin zifiri karanlığında uykusunu bölerek, ellerini semaya açan mazlum ve mağdurların samimiyetinden alıyoruz. İşte bunun için tam 40 yıldır 'Yaratılanı severiz yaratandan ötürü.' diyoruz. İşte bunun için siyaseti, gönül yapmanın, insanımızın gönül sarayını mamur etmenin aracı olarak görüyoruz. İşte bunun için 82 milyonun her bir ferdini Türkiye ortak paydasında buluşturmanın mücadelesini veriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ayağına vurulan prangalardan AK Parti döneminde kurtulduğunu belirterek, "Son 17 yılda demokrasimiz güçlendi, vesayet geriledi, milletimizin birlik ve beraberliği hiç olmadığı kadar perçinlendi. Bugün AK Parti ülkemizdeki her kesimin, herkesin partisidir. Biz hep dindarının da sekülerinin de gencinin de yaşlısının da temsilcisi olduk." dedi.

Erdoğan, Fikri Asım Fikir ve Düşünce Derneğince Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul Biz Birlikte Türkiyeyiz Buluşması"ndaki konuşmasında, davalarının birlik, beraberlik ve kardeşlik davası olduğunu, siyasetlerinin "Gönülden yaparsan gönüller kazanırsın" siyaseti olduğunu söyledi.

Bugüne kadar bölge, kimlik ve istismar siyaseti yapmadıklarını, Türkiye haritasını farklı renklere bölenlerden, insanların arasına nifak tohumları ekenlerden olmadıklarını ifade eden Erdoğan, sadece belli illere ve sahil kenarlarına hapis olanlardan değil, ülkenin tüm illerinde ve tüm toplum kesimlerinden oy alan, çok güçlü destek gören bir dava olduklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 17 yıldır kendilerine oy versin vermesin vatandaşların tamamını kucakladıklarını ve bağırlarına bastıklarını dile getirerek, kuzeyde ne varsa güneyde de o olsun, batıda ne varsa doğuda da o olsun dediklerini ve Türkiye'nin 780 bin kilometrekaresinin de aynı imkanlara sahip olmasını istediklerini kaydetti.

"İzmir susuz, varsın susuz kalsınlar" demediklerini, Gördes Barajı'nı inşa ederek kente su verildiğini belirten Erdoğan, çalışmayan İZBAN'ı "İzmir Belediyesi yapamıyor." diyerek bırakmadıklarını, dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın katkılarıyla İZBAN'ın çalıştırıldığını söyledi.

Erdoğan, İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate ineceğini, bu yıl sonunda yolun açılacağını ifade ederek, bunun CHP zihniyetiyle olamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim aşkımız var, derdimiz var. 25 yıl önce İzmir'de nasıl bir havalimanı vardı? Geldik, şimdiki Adnan Menderes Havalimanı'nı yaptık. Türkiye ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu. Milletimiz yıllardır hasretini çektiği hizmet ve eser siyasetine yine bizim dönemimizde kavuştu. Son 17 yılda demokrasimiz güçlendi, vesayet geriledi, milletimizin birlik ve beraberliği hiç olmadığı kadar perçinlendi. Bugün AK Parti ülkemizdeki her kesimin, herkesin partisidir. Biz hep dindarının da sekülerinin de gencinin de yaşlısının da temsilcisi olduk. Doğudan da batıdan da kuzeyden de güneyden de oy alan, destek gören, 82 milyonun tüm renkleriyle kucaklaşabilen yegane hareket bizim hareketimizdir, bizim davamızdır. Cumhur İttifakı ve AK Parti ülkenin iç barışının, huzurunun, istikrarının, hepsinden önemlisi milli bekanın teminatıdır. Fakat bu beka kavramından rahatsız olanlar var. AK Parti varsa, Cumhur İttifakı ayaktaysa, asgari müştereklerde buluşabiliyorsak Allah'ın izniyle Türkiye'nin geleceği de aydınlıktır. Mesele vatan olduğunda, mesele milli bekamız ve bağımsızlığımız olduğunda bir araya gelebiliyorsak, ülkemizin yolu da ufku da açıktır."

- Terör operasyonları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütüne yapılan operasyonlara değinerek, kırmızı, gri gibi listelerde olan teröristlerin temizlendiğini söyledi.

"İnlerine gireceğiz, halkın huzurunu temin edene kadar dağ taş demeden Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'e varıncaya kadar buralarda bu temizlik harekatını sürdüreceğiz." dediklerini belirten Erdoğan, en son Pençe Harekatı ile Irak'ta da operasyon yapıldığını anlattı.

"Onlar kaçacak, biz kovalayacağız." diyen Erdoğan, bu süreçte şehitler de verildiğini söyledi.

İstiklal Marşı'nın "Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda/Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda/Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda" dizelerinin unutulmaması gerektiğini belirterek, bu toprakların şüheda ile vatan olduğunu, bundan sonra da şüheda ile toprakların vatan olmaya devam edeceğini anlattı.

Erdoğan, bayrak, toprak ve vatanın birbiriyle iç içe olduğunu belirterek, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır/Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." dizelerini seslendirdi.

Milletin en büyük gücünün, tankı, silahı ve uçağı olmadığını dile getiren Erdoğan, "Bu milletin en büyük gücü şu anda içinde bulunduğumuz birliğidir, beraberliğidir, bin yıldır sevinç ve hüzünle yoğrulan kadim kardeşliğidir. 82 milyon olarak birbirimize sarıldığımız sürece bizi yıkabilecek, kutlu yolculuğumuza engel olabilecek hiçbir güç yoktur." dedi.

Erdoğan, aynı hedefe yürüyen milletlerin önünde hiçbir engelin duramayacağını ifade ederek, İstiklal şairi Mehmet Akif'in "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez/Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez." dizelerini anımsattı.

Bunun için Türkiye Cumhurbaşkanı olarak milletin emanetini sırtında taşıyan biri olarak her fırsatta "Siyaset asla sıfır toplamlı bir oyun değildir." uyarısını yaptığını dile getiren Erdoğan, siyasetin insanları ortak değerler, ortak idealler etrafında bir araya getirme sanatı olduğunu söyledi.

- "Siyaset birleştirmek için yapılır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasetin ayrıştırmak için değil birleştirmek, kutuplaştırmak için değil gönülleri buluşturmak için yapıldığını vurgulayarak, ekonomik ve sosyal kalkınmanın da anahtarının birlik siyaseti olduğunu kaydetti.

Siyaseti sıfır toplamlı bir oyun olarak görenlerin yanlış yaptığını, siyaseti insanı birbirine kırdırmanın aracı haline getirenin millete ihanet içinde olduğunu belirterek, "Her kim çıkarı, menfaati için 82 milyonun içinde bulunduğu Türkiye gemisinin altını oyuyorsa bu millet onları asla affetmeyecektir. Her kim Meclis kürsüsünü iftira kürsüsüne çeviriyorsa, o sadece kendi itibarını değil, siyasetin itibarını da yok ediyor demektir. Her kim yalanı bir siyaset yapma yöntemi dönüştürüyorsa Türk demokrasisisin altını oyuyor demektir." şeklinde konuştu.