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İkisi de sözleşmeli öğretmen olan eşlerin, eş durumu yer değiştirmeleri 2-4 Eylül'de yapılacak

Her İkisi de Sözleşmeli Öğretmen Olan Eşlerin Aile Birlikteliğine İlişkin Yer Değiştirme Başvuruları 2-4 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.
 23 Ağustos 2019 00:05
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İkisi de sözleşmeli öğretmen olan eşlerin, eş durumu yer değiştirmeleri 2-4 Eylül'de yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında her ikisi de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında farklı illerde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla yer değiştirme başvuruları aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde alınacaktır.

AÇIKLAMALAR

1. Yer değiştirme başvurusunda bulunabilmek için görev yapılan ilde 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla sözleşmeli öğretmen olarak en az bir yıl fiilen görev yapılması gerekmektedir.

2. Bir yılın hesabında çeşitli nedenlerle (doğum, askerlik v.b) sözleşmenin feshedildiği süreler dikkate alınmayacaktır.

3. Başvurular, 2-4 Eylül 2019 tarihleri arasında ekteki "Başvuru Formu" ile görev yapılan ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılacaktır. Başvuru formunda herhangi bir değişiklik yapılmayacak ve farklı bir form kullanılmayacaktır.

4. Her ikisi de 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bir yıl görev yapmış olma şartını taşıyan sözleşmeli öğretmenler, istemeleri halinde ayrı ayrı başvuruda bulunabileceklerdir. Bu durumda sözleşmeli öğretmen eşlerinin her ikisi de Başvuru Formundaki "Eşimin de yer değişikliği başvurusu bulunmaktadır." kutucuğunu mutlaka işaretleyeceklerdir. Bu şekilde başvuruda bulunan sözleşmeli öğretmenlerin durumları görev yapılan illerin sözleşmeli öğretmen pozisyonları, alanlar bazındaki norm kadro ve öğretmen ihtiyaç durumları dikkate alınarak ihtiyacın daha fazla olduğu il üzerinden değerlendirilecektir.

5. Sözleşmeli öğretmenler istemeleri halinde çeşitli nedenlere (illerin sözleşmeli öğretmen pozisyon durumları, alanlar itibarıyla norm kadro durumu, öğretmen ihtiyaç durumu, hizmet süresi yetersizliği vb.) bağlı olarak eşlerinin görev yaptığı il için yer değiştirme başvurularının olumsuz sonuçlanabilme ihtimaline karşılık aile birlikteliğinin Bakanlığımızca uygun görülen bir ilde sağlanmasını isteyebileceklerdir. Bu durumda her iki sözleşmeli öğretmenin 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olması, her ikisinin de yer değiştirme başvurusunda bulunması ve her iki sözleşmeli öğretmenin de Başvuru Formundaki ilgili kutucuğu işaretlemesi gerekmektedir. Eşlerden sadece birinin başvuruda bulunması veya her ikisinin de başvuruda bulunup sadece birinin ilgili kutucuğu işaretlemesi durumlarında bu yöndeki talep dikkate alınmayacaktır.

6. Bakanlığımız eğitim kurumlarına sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak çeşitli nedenlere bağlı olarak göreve başlayamayan kişilerin sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşleri de birinci maddede belirtilen şartı taşımaları kaydıyla bu kapsamda başvuru yapabilecektir.

7. İl milli eğitim müdürlükleri Başvuru Formlarını 5 Eylül 2019 tarihinde Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına göndereceklerdir.

8. Yer değiştirme işlemleri Bakanlığımızca illerin sözleşmeli öğretmen pozisyon durumları, alanlar itibarıyla norm kadro durumu ve öğretmen ihtiyaçları dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre il milli eğitim müdürlükleri emrine yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Hizmet süresinin eşitliği halinde göreve önce başlayan sözleşmeli öğretmenin başvurusu değerlendirmeye alınacaktır.

9. Başvurular, Bakanlığımıza ulaşmasına müteakip değerlendirilmeye alınacak ve yer değiştirme işlemleri en geç 13 Eylül 2019 tarihinde sonuçlandırılacaktır. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin kararnameleri görev yaptıkları il ile yer değişikliğinin gerçekleştiği il'e sistem üzerinden gönderilecektir.

10. Görevden ayrılma işlemleri kararnamelerin gönderilmesini müteakip yapılabilecektir.

Başvuru formunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

İşte Bakanlık yazısı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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