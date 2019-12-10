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YÖK'ün sağlık alanındaki asgari program ölçütlerine aykırı bir ilan daha

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi tarafından Beslenme ve Diyetetik alanında ilan edilen öğretim üyesi kadroları Yükseköğretim Kurulunun sağlık alanında belirlediği program ölçütlerine aykırılık teşkil ediyor!
 10 Aralık 2019 15:45
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YÖK'ün sağlık alanındaki asgari program ölçütlerine aykırı bir ilan daha

Hatırlanacağı üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla "SAĞLIK, SAĞLIKLA İLGİLİ VEYA İLİŞKİLİ PROGRAMLARDA EĞİTİM VE ÖĞRETİME BAŞLANMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN ASGARİ KOŞULLAR GENEL İLKELERİ" yeniden belirlenerek tüm devlet ve vakıf üniversitelerine bu yıl başında duyurmuştu.

Bu kapsamda, üniversitelerin halihazırda sağlık alanındaki programlara ilk defa öğrenci alımlarında veya öğrenci alımı yapılmış programlara öğretim elemanı istihdamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği asgari program açma ölçütlerine uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

Ancak, üniversiteler Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilkelere aykırı şekilde öğretim üyesi kadrosu ilan etmeye büyük bir hızla devam ediyor. Bunlardan bir yenisi de Karamanoğlu Mehmet Üniversitesi tarafından yapıldı.

İlgili üniversite tarafından 05 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen öğretim üyesi kadrolarını incelediğimizde; Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Yükseköğretim Kurulunun belirlediği alanlara aykırı ilanlar verilmiştir.

İLAN EDİLEN KADROLAR

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari program kriterlerine göre; Beslenme ve Diyetetik bölümünde aşağıdaki alanlarda istihdam yapılmalıdır:

Tablodan da görüleceği üzere, Beslenme ve Diyetetik alanında istihdam edilebilecek öğretim üyesi alanlarında Fizyoloji alanı yer almamaktadır. Bu nedenle, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi tarafından Beslenme ve Diyetetik bölümünde ilan edilen kadroların Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kriterlere uygun olarak revize edilmelidir.
Memurlar.Net - Özel

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