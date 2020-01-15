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Sözcü gazetesi sahibi Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

Dosyası, Sözcü yazarlarıyla ilgili hükme bağlanan dava dosyasından ayrılan gazetenin sahibi Akbay hakkındaki kırmızı bülten çıkarılması talebi de geri çekildi
 15 Ocak 2020 15:52
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Sözcü gazetesi sahibi Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında çıkarılan yakalama kararının kaldırılması ve kırmızı bülten çıkarılması talebinin geri çekilmesine karar verildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinin 27 Aralık 2019'da verdiği hükümle birlikte savunması alınamadığı için dosyası ayrılarak başka bir esasa kaydedilen Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın avukatının 13 Ocak'ta aynı mahkemeye yaptığı "yakalamanın kaldırılması" talepli başvuru sonuca bağlandı.

Mahkemenin kararında, Akbay'ın avukatı İsmail Yılmaz'ın mahkemeye sunduğu dilekçede "Burak Akbay hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılması ve kırmızı bültenle ilgili müzekkere yazılması" talebinde bulunduğu hatırlatılarak, bu taleple ilgili görüşü alınan İstanbul Cumhuriyet Savcısının da taleple ilgili olumlu görüş bildirdiği kaydedildi.

Mahkemece 27 Aralık 2019 tarihli duruşmada verilen verilen hükümle, gazetenin genel yayın yönetmeni ve yazarlarının bulunduğu sanıklar hakkında, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay 15 gün arasında değişen miktarlarda hapis cezası verildiği hatırlatılan kararda, gazetenin sahibi Burak Akbay'ın dosyasının ise 9 Ekim 2017 tarihinden itibaren yakalamalı olarak arandığı için ayrıldığı dile getirildi.

- "Samimi olarak Türkiye'ye dönerek savunma yapmak istedi"

Sanık Akbay'ın daha önceki aşamalarda mahkemeye kendi el yazısıyla gönderdiği dilekçelerden anlaşıldığı üzere, bu kişinin samimi olarak Türkiye'ye dönerek savunma yapmak istediği belirtilen kararda, dosya kapsamında tüm delillerin toplandığı ve sadece Akbay'ın savunmasının alınmasının beklendiği kaydedildi.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 5 ve 6. maddelerinde belirtilen "adil yargılanma ilkesi" uyarınca sanığın savunmasının bizzat mahkeme huzurunda alınmasının gerektiğine dikkati çekilen kararda, "Babası Ertuğrul Akbay'ın 7 Mart 2019 tarihinde vefat etmesi sonrası sanığın yakalamalı olması sebebiyle cenaze ve diğer işlemler için gelememiş olması, sanığın daha sonraki aşamadaki dini olarak son görevlerini yerine getirememiş olmasından dolayı oluşan mağduriyet ve dosyanın geldiği aşama dikkate alınmıştır." denildi.

Kararda, sanık hakkında daha önce çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama emrinin kaldırılmasına hükmedilirken, savunmasının alınmasına ilişkin çıkartılan kırmızı bülten evrakının iadesi için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne yazı yazılması karar verildiği aktarıldı.
Anadolu Ajansı
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