1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru teslim edildi

Türk Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında üretilen dinamik komponentler ve iniş takımlarının ilk teslimatı yapıldı
 15 Ocak 2020 16:44
Yazdır
Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru teslim edildi

Türk Genel Maksat Helikopter Programı (T70) kapsamında Alp Havacılık tarafından üretilen dinamik komponentler ve iniş takımları, ana yüklenici Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) teslim edilmeye başlandı.

T70 Dinamik Komponentleri ve İniş Takımları İlk Teslim Töreni, Alp Havacılık tesislerinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, burada yaptığı konuşmada, T70 Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında 6 ayrı kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda 2 farklı konfigürasyonda 109 genel maksat helikopterinin üretilmesini planladıklarını söyledi. Demir, "109 rakamının artması muhtemel, bu konuda bazı çalışmalarımız var." dedi.

Demir, program kapsamında Türk savunma sanayisi açısından önemli pek çok ilkin yaşandığına işaret ederek, "Projede uyguladığımız politikalar neticesinde yerlilik oranımız yüzde 63'e erişmiş bulunmakta. Bu kapsamda kokpit, kabin, paller TUSAŞ, aviyonik suit ASELSAN, motor TEI, iniş takımı ve dişliler Alp Havacılık tarafından üretilmekte. Alp Havacılık bir lig atlama aşamasına gelmiş bulunmakta. Parça üreten bir şirketten sistem yapan, entegre eden bir boyuta gelmek üzere." diye konuştu.

Büyük savunma şirketlerinden "çınar olurken, nice fidanları büyütmelerini" istediklerini belirten Demir, Alp Havacılık'tan da bu yönde çalışmalar beklediklerini vurguladı.

Demir, Eskişehir'in havacılıkta önemli bir merkez olduğunu, bu önemin daha da artacağını dile getirerek şunları kaydetti:

"Ülkemize ilişkin uygulanan bazı kısıtlamalar, F35 projesinde olduğu gibi bazı durdurmalar vesaire, bize bir müddet 'acaba ne oluyoruz?' dedirtebilir ama asla ve kat'a önümüzü kesmez, bizi daha hızlandırır. İrili ufaklı ambargo kararlarının hepsinin ama hepsinin bu milletin, özellikle bizlerin, savunma sanayisi çalışanlarının aşkını, şevkini, iradesini, azmini daha çok artıracağını bütün dünyaya ilan etmek istiyorum."

Demir, helikopter platformlarında artık yeni bir aşamaya geçildiğine dikkati çekerek, yerli ve milli helikopter Gökbey'in ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini, helikopterde, aktarma sistemleri, dişliler, iniş takımları alanında önemli bir yetkinlik oluştuğunu söyledi. Demir, ana yükleniciden bu yetkinliğin en optimum ölçüde kullanılmasını, Gökbey ve gelecek helikopter sistemlerinde aynı şeklide iş birliği yapılmasını beklediklerini ifade etti.

F35 Programı'na ilişkin de açıklamalarda bulunan Demir, "F35 Programı'ndaki üretim payımızın şimdilik durdurulması ki bu konuda üretime devam ettiğimizi, edeceğimizi, fırsat verilirse bu programda kalacağımızı sürekli söylüyoruz. Buradan elde edilen kabiliyetlerin de savunma sanayimize önemli katkılar yaptığını, yapacağını, Milli Muharip Uçak Projemizde, havacılığın diğer alanlarında ve diğer savunma sanayisi projelerinde yolumuzu açacağını belirtmek isterim." dedi.

- "İstediğimiz yere ulaştık"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat, teslim aldıkları ve alacakları ürünlerin şirketin ürettiği hava platformları için çok önemli olduğunu söyledi. Borat, Alp Havacılık gibi firmaların sayısının artmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Alp Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Alpata, şirket olarak olmak istedikleri yere bugün itibarıyla ulaştıklarını, detay parçasından son testine kadar sistem üretimi yapan bir şirket haline geldiklerini ifade etti.

Alp Havacılık'ın iniş takımı, dişli kutusu, sistem üretim kabiliyetlerini kazandığını vurgulayan Alpata, bunu SSB ve devletin destek ve yönlendirmesiyle, Endüstri 4.0'ın ilk örneklerini gerçekleştirerek başardıklarını belirtti. Alpata, "İlk teslimini yaptığımız bu ürünler rahmetli babama verdiğim son sözümdür." diye konuştu.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da teslim edilen ürünlerin Eskişehir ve Türk savunma sanayisi için çok önemli olduğunu söyledi. 2,5 milyar doları aşan ihracatıyla Eskişehir'in ülkenin önemli sanayi kentleri arasında bulunduğuna işaret eden Çakacak, Alp Havacılık gibi tesislerle bu rakamın çok daha yukarıya çıkacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Tuncer Alpata ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ilk ürün teslim tutanağını İsmail Demir'in şahitliğinde imzaladı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Dönmez hidrojenle çalışan aracı denedi
15 Ocak 2020 13:29		 Dünya'nın en küçük cep telefonu icat edildi
15 Ocak 2020 12:01
Instagram'a yeni özellik geliyor
15 Ocak 2020 11:52		 Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru yarın teslim edilecek
14 Ocak 2020 20:16
Altay Tankı'nın seri üretimi ne zaman başlayacak?
13 Ocak 2020 22:41		 Yerli yazılımla enerji santralleri daha verimli çalışacak
13 Ocak 2020 22:06
TÜBİTAK Başkanı'ndan yerli otomobili açıklaması
13 Ocak 2020 19:34		 iPhone SE 2'den yeni kareler sızdı
13 Ocak 2020 10:36
Milli Savaş Uçağı için Malezya'ya ortaklık daveti
11 Ocak 2020 21:43		 Antarktika'dan getirilen iki bitki türünün DNA'sı inceleniyor
11 Ocak 2020 21:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:17 - Esad ateşkesi bozdu, İdlib'e saldırdı: 15 ölü18:15 - Eniştesi ve kız kardeşini katleden polis memuru tutuklandı18:15 - Hyundai Türkiye'deki üretimini durduruyor!18:11 - Rusya'da hükümet istifa etti18:09 - Öğretmenin öğrencileri için yardım çağrısına AFAD yanıt verdi18:08 - Meslek lisesi öğrencileri harçlıklarını okuldan çıkarıyor18:05 - MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi18:01 - PKK'ya finans sağlamak için Suriye'den uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı17:49 - Otizmli ilkokul öğrencisinin hayatını sırtındaki çantası kurtardı17:40 - Mısır'da AA ofisine baskın: 4 gözaltı
17:39 - Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarı, Dışişlerine çağrıldı17:36 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:32 - YSK seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı17:31 - Motorine 20 kuruş indirim, fiyatlara yansımayacak17:22 - Gün sonu döviz fiyatları17:11 - İzmir'de feci ölüm: Dövmedeki yazı gerçek oldu17:08 - Teşhisi zor, tedavisi kolay 'çölyak hastalığı'16:57 - Dışişleri, AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını şiddetle kınadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Konuşma engelli Ümmü Gülsüm'den Can Ataklı'ya cevap
MHP'den Filenin Sultanlarına hakaret eden Başkan hakkında karar
Kamu personelin yemek ücretlerindeki artış oranı belli oldu
Belediye başkanının yakınını işe alması yasaklanıyor
Kadir İnanır'dan Bakan Soylu'ya yeni yanıt
Memur Sen, Erdoğan'dan bunları istedi
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Tebliği
Eşinden boşanan kadın, davul zurna eşliğinde halay çekti
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a zarf verdi
Külliye'de 'asker selamı' konuşuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kamu bankaları yapıyorsa caizdir 6
kitap okumayı sevenlere has özellikler 7
vefa borcu 1
ali koç'la ilgili 14 61 de açıklama yapacağız 1
çalışmak istemedikleri memurun tayinini kutlayan iş arkadaşları 1
sude 1
sözlükte eski konuları bulup çıkarmak 2
gazi koşusu 1
meteliğe kurşun atmak 3
kuğu 1
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf Subay Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi 10 Engelli İşçi Alacak
DSİ 19. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 5 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam