Adalet Akademisi Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı

Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner başkanlığında 2020'nin ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Adalet Akademisinden yapılan açıklamaya göre, yılda iki kez toplanan Danışma Kurulu'nun bu yılki ilk toplantısının gündemi, yeni eğitim müfredatı oldu.

Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, toplantıda, etkin eğitim anlayışı çerçevesinde hazırlanan müfredatı Kurul üyeleriyle paylaşarak uygulamaya giren dersler hakkında bilgi verdi.

Yeni hazırlanan eğitim müfredatına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirten Öner, "Adaylarımıza hazırlık döneminde Protokol ve Görgü Kuralları, Türk Yargı Kültürü, Adalet Bilinci, Hukuk ve Toplum, İletişim Becerileri, Stres Yönetimi gibi kişisel gelişim dersleri ile Yargı Etiği, Kararların Dili, Hukukta Yöntem, Adalet Psikolojisi, Hukuk ve Mantık, Mesleki İletişim, Yöneticilik Becerileri gibi derslerimizi ekledik. Eğitim müfredatımızı belirlerken standart belirlemeye özellikle dikkat ettik" dedi.

"Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim" sloganıyla Türkiye Adalet Akademisinin yeniden açılmasının milat olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı Öner, Akademinin çok kısa bir sürede büyük yol katettiğini, yeni hazırlanan eğitim müfredatıyla da görevinde etkin ve donanımlı hakim ve savcıların yetiştirileceğini söyledi.

- Akademi Başkanı Özdemir

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de yeni eğitim müfredatının altı başlık altında hazırlandığına değindi.

Eğitim müfredatı taslağının ilk bölümünü ceza hukuk uygulamalarının oluşturduğunu aktaran Özdemir, bunu da Soruşturma İşlemleri, Kovuşturma İşlemleri, Sulh Ceza Hakimliği Uygulamaları, Ceza Mahkemeleri Uygulamaları, Savcılık Uygulamaları, Gerekçeli Karar Yazımı, Sık Karşılaşılan Davalar gibi başlıklara ayırdıklarını bildirdi.

İkinci bölümde özel hukuk uygulamalarının bulunduğunu ifade eden Özdemir, özel hukukta, Hukuk Usulü Uygulamaları, Hukuk Mahkemeleri Uygulamaları, Gerekçeli Karar Yazımı ve ceza hukukunda olduğu gibi Sık Karşılaşılan Davalar başlıklarının yer aldığını kaydetti. Özdemir, üçüncü bölümde Anayasa ve İnsan Hakları Hukuku Uygulamaları, dördüncü bölümde Uluslararası Adalet Uygulamaları, beşinci bölümde Kişisel Gelişim Uygulamaları ve son bölümde de Adalet Yönetimi Uygulamalarının yer alacağını vurguladı.

Danışma Kurulu, toplantıda, eğitim planları ve yıllık faaliyetler, eğitim ve öğretim faaliyetleri, strateji ve hedefler ile yeni eğitim müfredatı ile ilgili konularda öneride bulundu.