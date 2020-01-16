Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
|16 Ocak 2020 09:01
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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadesine yer verildi.
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